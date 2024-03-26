تقرير "حالة التصنيع الذكي" يكشف زيادة اعتماد الشركات في السعودية والإمارات على تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعليم الالة لتحسين أداء ومردودية العمليات

حسب الدراسة الميدانية التي أعدتها شركة روكويل أوتوميشن ، فان اغلب الشركات تسعى للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي وتوظيف اكبر للتكنولوجيا لمواجهة التحديات التي تواجهها وتمكين العمالة

Rockwell Automation today announced the results of the 9th annual study, "The State of Smart Manufacturing." Three clear messages emerge from this report for companies in KSA and UAE: the artificial intelligence (AI) revolution is here for manufacturing, technology is being deployed to give the workforce superpowers, and companies face challenges in implementing new technology.

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 26 مارس2024 /PRNewswire/-- كشفت اليوم شركة روكويل أوتوميشن المحدودة Rockwell Automation ، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، عن نتائج النسخة التاسعة من تقريرها السنوي حول "حالة التصنيع الذكي"، والذي أبرزت من خلاله اهم الاتجاهات المستقبلية والتحديات التى تواجهها الشركات الصناعية في هذا المجال، بالإضافة إلى الخطط المستقبلية للمصنعين حول العالم . وشارك هذه الدراسة التى اجريت حول العالم أكثر من 1,550 شخص من 17 دولة، من ضمنها المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأظهر التقرير ان حالة التصنيع الذكي في السعودية والإمارات تميزها ثلاثة اتجاهات رئيسية من بينها اتساع نطاق استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي (AI) في عمليات التصنيع، وتوظيف التكنولوجيا بشكل اكبر لتحقيق أقصى استفادة من قدرات القوى العاملة في عمليات التصنيع، بالإضافة إلى ان الشركات في السعودية والإمارات اضحت تواجه تحدياً في استخدام وتطبيق التكنولوجيا الجديدة عبر مختلف مراحل عملياتها.

وفي هذا الاطار، قال إديز إيرين Ediz Eren، نائب الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وافريقيا لدى شركة روكويل أوتوميشن: "تشهد المنطقة حاليا ثورة في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في عمليات التصنيع، حيث كشفت نتائج الاستطلاع الذي قمنا به أن 87% من الشركات في المنطقة قد قامت بالاستثمار أو تخطط للاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة خلال العام المقبل، خاصة تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي التى اضحت تمثل 86% من التقنيات التى تفضلها الشركات. ولاحظنا ان تأثير الذكاء الاصطناعي واضح وعميق في عمليات التصنيع، حيث يتم استخدامه عبر مختلف المراحل سواءا في مراقبة الجودة، والأمن السيبراني، واستخدام الروبوتات، وإدارة سلسلة التوريد وغيرها." واضاف قائلا:"في وقت تتأقلم فيه الشركات مع متطلبات المرحلة الراهنة بغية تحقيق الأهداف الطموحة التى حددتها حكومات دولهم، اضحت مسألة معالجة فجوة نقص اليد العاملة الماهرة تحديا بارزا تواجهه هذه الشركات، حيث ذكر 46% من المستجوبين في المنطقة ان نقص العمالة الماهرة يعتبرا تحديا جديا بالنسبة لعملياتهم، مقارنةً بـ 30% في الولايات المتحدة. ولسد هذه الفجوة، تلجأ 45% من الشركات في السعودية والإمارات إلى اتمتة العمليات مع التركيز أيضًا على إدارة التغيير التنظيمي على مستوى المؤسسة للتغلب على الحالات التى قد يخلقها التخلف عن الركب التكنولوجي وعجلة التنمية المستدامة."

ابرز الاتجاهات التى تشهدها السعودية و الإمارات

من خلال استخدام تقنيات التصنيع الذكي، تسعى 41% من الشركات في السعودية والإمارات إلى التوسع في أسواق جديدة والتوسع خارحيا، وهو أعلى مقارنة بالمتوسط العالمي البالغ 33%.

تعتبر الشركات في السعودية و الإمارات أن التغير المناخي هو اكبر عائق يقف أمام فرص النمو في العام المقبل (37%)، وهو أعلى بكثير من الولايات المتحدة (24%) وأوروبا (20%).

وضع خطة خاصة بسلسلة التوريد ساهم في تحقيق أكبر عائد على الاستثمار للشركات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة (17٪)، وهو أعلى من الولايات المتحدة (10٪) وأوروبا (13٪).

تستثمر 75% من الشركات في السعودية والإمارات أكثر من 20% من ميزانيتها التشغيلية في التكنولوجيا، اعلى من أوروبا (73%) لكن أقل من الولايات المتحدة (82%).

اظهرت أنظمة إدارة الجودة ( QMS ) تأثيرا كبيرا في معالجة التحديات التى تواجهها القوى العاملة في السعودية والإمارات (17٪)، مقارنة بالولايات المتحدة (13٪) وأوروبا (7٪).

) تأثيرا كبيرا في معالجة التحديات التى تواجهها القوى العاملة في السعودية والإمارات (17٪)، مقارنة بالولايات المتحدة (13٪) وأوروبا (7٪). تساهم تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة بشكل كبير في تحقيق افضل النتائج التجارية للشركات في السعودية والإمارات (44%)، مقارنة بالولايات المتحدة (39%) وأوروبا (42%).

التأقلم بسرعة وعجز في القدرة الإنتاجية هما أبرز العوامل التي تعيق قدرة الشركات في السعودية والإمارات على مواكبة منافسيها (27٪).

ثورة في استخدام الذكاء الاصطناعي

وفقًا لاستطلاع هذا العام، شكل الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (ML) ابرز المجالات التي استثمرت فيها الشركات السعودية و الإماراتية، حيث اشارت 87% من الشركات التي شملها الاستطلاع أنها استثمرت أو تخطط للاستثمار فيه خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، وبالأخص الذكاء الاصطناعي التوليدي (86%). وقال المشاركون في الاستطلاع ان استخدامات التكنولوجيا تتمحور بشكل أساسي في أربعة مجالات رئيسية: مراقبة الجودة (50%)، الأمن السيبراني (47%)، الروبوتات (37%)، وإدارة سلسلة التوريد (36%). وعند سؤالهم عن ابرز التقنيات التصنيعية الذكية التى تساهم في تحقيق افضل النتائج التجارية، فحل الذكاء الاصطناعي أيضًا في المقدمة (44%).

تمكين وتعزيز قدرات الأشخاص

وكما هو الحال في أي عملية تحول رقمي، فغالبا ما يتم التغاضي عن اهمية العامل البشري في العملية. وفي هذا الاطار، اضحى مشكل نقص العمالة الماهرة اكبر تحدي يواجه الشركات في السعودية والإمارات عند تبني تقنيات التصنيع الذكي (46%)، متبوعا بعًامل التكلفة ومقاومة الموظفين للتغيير (كلاهما بنسبة 34%). اما فيما يتعلق بأكبر التحديات الداخلية التى تواجه الشركات وتعيق فرصها لتحقيق النمو، تصدرت القائمة ايضا المشاكل المتعلقة بالقوى العاملة، متبوعة بمشكل الاحتفاظ بالعمالة/المعرفة 24%.

ولمعالجة مشكل نقص العمالة المؤهلة وسد فجوة المهارات في مجال التصنيع، تسعى 45% من الشركات في السعودية و الإمارات إلى زيادة استخدام الأتمتة في عملياتها الإنتاجية؛ بالإضافة إلى الاستعانة بخدمات المستشاريين الخارجين (42%) واستخدام الذكاء الاصطناعي (41%).

التغلب على "شلل التكنولوجيا"

من بين اكبر التحديات التى تواجه الشركات داخليا لتحقيق النمو المستهدف خلال الأشهر الإثني عشر المقبلة، برزت التكنولوجيا كأكبر مشكل يواجه الشركات ويعيق من فرصها في تحقيق النمو المستهدف خلال المرحلة المقبلة، حيث ذكرت ربع الشركات التى تم استطلاع ارائها أن مايعرف بشلل التكنولوجيا (التغلب على العوائق والتحديات التي تمنع اعتماد التكنولوجيا أو استخدامها بشكل فعال) يمثل اكبر عائق يواجهها، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بنشر وتطبيق التكنولوجيا الجديدة بنسبة 24%. وللتخفيف من هذه التحديات التكنولوجية، تتطلع 36% من الشركات في المنطقة إلى تنفيذ برنامج رسمي لإدارة التغيير التنظيمي.

وقال إيرين: "تتسارع عمليات إعادة تشكيل الصناعات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بفضل تبني تقنيات التصنيع الذكي، خاصة مع قيام 87% من الشركات بالاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، حيث تتبنى الشركات في المنطقة الابتكار لدفع الكفاءة والتنافسية، مما يساهم في التغلب على التحديات مثل سد فجوة المهارات ودمج التكنولوجيا، وبالتالى المساهمة في تحقيق تطلعات الدول في زيادة النمو المنشود."

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المنهجية المتبعة في إعداد التقرير

حلل هذا التقرير آراء 1,550 مشارك في الاستبيان من 17 دولة من بين ابرز الدول المصنعة، حيث تعددت مسمياتهم الوظيفية ومناصبهم بما في ذلك المدراء وحتى المسؤولين والرؤساء التنفيذيين "C-suite". وأجريت هذه الدراسة بالتعاون مع Sapio Research و Plex Systems. وشمل المسح مجموعة واسعة من الصناعات المختلفة منها التقليدية والتحويلية والهجينة عبر توزيع متوازن من الشركات بأحجام متنوعة، مع إيرادات تتراوح بين 10 ملايين دولار إلى أكثر من 10 مليارات دولار، مما يوفر مجموعة واسعة من وجهات نظر لقادة ومحترفي قطاع التصنيع.

نبذة عن شركة روكويل أوتوميشن

شركة روكويل أوتوميشن Rockwell Automation المحدودة هي شركة مدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: ROK)، وتعتبر الشركة العالمية من بين ابرز الشركات الرائدة في مجال أتمتة العمليات الصناعية والتحول الرقمي. حيث تعمل على ربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانات التكنولوجية المتاحة وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. ويقع المقر الرئيسي لشركة روكويل أوتوميشن في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 29000 موظف هدفهم حل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيف تقوم الشركة بتوفير حلول للشركات الصناعيةة، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com.

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