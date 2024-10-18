تقرير IDC MarketScape لعام 2024: اختيار Comarch كشركة رائدة في مجال الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع المعايير الأوروبية

كراكوف، بولندا, 18 أكتوبر/تشرين الأول 2024 /PRNewswire/ -- تم اختيار Comarch كشركة رائدة في IDC MarketScape لعام 2024: تقييم البائعين للفواتير الإلكترونية المتوافقة مع المعايير الأوروبية.

وفقا للتقرير، "يعمل حل Comarch كمركز للفوترة الإلكترونية، حيث يجمع العديد من الأنظمة في خدمة واحدة، مما يسمح باتباع نهج شامل. من خلال شبكتة B2B الخاصة بها بالإضافة إلى عروض أتمتة الحسابات الدائنة والحسابات المستحقة الدفع، توفر Comarch قدرات آمنة وموثوقة لنقل البيانات والتحقق من صحتها وإثراءها وتتبعها وأرشفتها لضمان الامتثال للفواتير الإلكترونية في أكثر من 60 دولة". يقوم تقرير IDC MarketScape بتقييم العديد من البائعين بناءً على قدراتهم ومنهجياتهم في التعامل مع متطلبات الامتثال المعقدة.

يقول آدم بيلدزيك، مدير القطاع الفرعي للفواتير الإلكترونية في Comarch: "نحن سعداء للغاية بحصول Comarch على لقب رائد في مجال الفواتير الإلكترونية المتوافقة مع المعايير الأوروبية من قبل IDC MarketScape. ونحن نعتقد أن هذا دليل على استمرار تميز Comarch وتعزيز مكانتنا كشركة رائدة في تقديم حلول الفواتير الإلكترونية في أوروبا".

تُعد منصة Comarch للفواتير الإلكترونية حلاً يتم تحديثه باستمرار مصممًا لإجراء عمليات الفوترة اليومية بسهولة عبر بلدان متعددة. يظل قابلاً للتكيف مع التغييرات في القانون، مما يضمن الاستخدام المستمر. تقوم Comarch للفواتير الإلكترونية بتبسيط معالجة الفواتير المستلمة بتنسيقات مختلفة، والاستفادة من مصادر الإدخال المتعددة.

تتيح تجربة Comarch في التقاط البيانات متعددة القنوات ومعالجة الوثائق المتقدمة تبادل الفواتير بكفاءة بطريقة متوافقة مع القانون. كما أنها توفر تكاملًا مرنًا لأي عملية فوترة إلكترونية، وإثراء البيانات، وبوابات الموردين أو العملاء، والأرشفة الإلكترونية المتوافقة، وإعداد التقارير الإلكترونية، والنقل الإلكتروني. يمكن تصميم الحل وفقًا لاحتياجات العميل من خلال توسيع قدرات المنصة الحكومية بميزات إضافية (الفوترة الذاتية، والمدفوعات، والمرفقات، وإعداد التقارير).

حول IDC MarketScape

تم تصميم نموذج تقييم البائعين من IDC MarketScape لتقديم نظرة عامة على الملاءمة التنافسية لموردي التكنولوجيا والخدمات في سوق معينة. ويستخدم البحث منهجية صارمة لتسجيل النتائج تستند إلى معايير نوعية وكمية على حد سواء، مما ينتج عنه رسم بياني واحد يوضح موقع كل مورد في سوق معينة. كما يوفر IDC MarketScape إطارًا واضحًا يمكن من خلاله مقارنة عروض المنتجات والخدمات والقدرات والاستراتيجيات وعوامل نجاح السوق الحالية والمستقبلية لموردي التكنولوجيا بشكل هادف. ويوفر هذا الإطار أيضًا لمشتري التكنولوجيا تقييماً شاملاً لنقاط القوة والضعف لدى الموردين الحاليين والمحتملين.

للتواصل: ميشال أوستاش، هاتف رقم: 090-646-608-48، بريد إلكتروني: [email protected]