تقرير الاستدامة لشركة روكويل اوتوميشن لسنة 2023 يبرز إنجازاتها وتقدمها في مجال الاستدامة

التقرير يرصد ايضا مختلف البرامج والمبادرات التي تنفذها الشركة في مجال المسؤولية المجتمعية والحوكمة

بروكسيل, 23 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- اصدرت شركة شركة روكويل اوتوميشن Rockwell Automation (NYSE: ROK)، أكبر شركة في العالم متخصصة بالأتمتة الصناعية والتحول الرقمي، اليوم تقرير الاستدامة لعام 2023 الذي يسلط الضوء على البرامج والمبادرات التى تتبعها الشركة في مجال الاستدامة، وإنجازاتها في هذا المجال، وكيف تتعاون الشركة مع مختلف الشركاء الصناعيين والمجتمعات عبر أنحاء العالم بهدف احداث تأثير إيجابي ومستدام.

وتعتبر شركة شركة روكويل اوتوميشن من بين اكبر الشركات العالمية المتخصصة في مجال الاتمتة الصناعية والتحول الرقمي، حيث يقع المقر الرئيسي للشركة في ميلووكي بولاية ويسكونسن بالولايات المتحدة الأمريكية، وتعمل على توفير حلول الأتمتة الصناعية والتحول الرقمي للشركات الصناعية في أكثر من 100 دولة.

وقال بليك موريت، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة روكويل اوتوميشن: "على مدى أكثر من 120 سنة، سعت شركتنا جاهدة لتعزيز كفاءة العمليات الصناعية والاستفادة القصوى من الموارد المحدودة. اليوم، تساهم تقنياتنا وحلولنا التكنولوجية بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة التي اكتسبتها في دعم شركائنا في مختلف القطاعات الاقتصادية لمواجهة تحدي صناعة منتجات عالية الجودة وفي نفس الوقت تقليل التأثيرات السلبية على البيئية."

وتلعب تقنيات التصنيع الذكية دورًا مهما في نجاح البرامج والمبادرات المرتبطة بالجوانب البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG) وضمان الاستدامة. وتشير نتائج الاستطلاع الذي تضمنه التقرير السنوي الثامن للشركة، بعنوان حالة التصنيع الذكي، إلى أن العامل الرئيسي الذي يشجع الشركات الصناعية على اعتماد سياسات وبرامج للحفاظ على الاستدامة والتركيز على البيئة والحوكمة الاجتماعية والبيئية هو تعزيز الكفاءة، مما يؤكد أن الاستدامة أمر مهم جدا لتحسين العمليات وزيادة الربحية.

أبرز إنجازات شركة روكويل في المجال البيئي والاجتماعي والحوكمة خلال 2023.

يسلط هذا التقرير الضوء على المبادرات والبرامج البيئية والاجتماعية وفي مجال الحوكمة التي تقوم بها شركة روكويل، مما يعزز استدامتها. كما يبرز جهود الشركة في تعزيز ثقافة تمكين الموظفين للعمل بشكل آمن ومستدام ومسؤول. بالإضافة إلى ذلك، يُظهر التقرير كيف تساهم منتجات وحلول شركة روكويل المبتكرة والمستدامة من مساعدة عملائها في تحقيق اهدافهم في مجال الاستدامة.

قامت الشركة سنة 2020 بالإعلان عن هدفها للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2030 (من حيث انبعاثات النطاقين 1 و2). ويتطرق هذا التقرير إلى خطط الشركة لتحقيق هذا الهدف، كما يتضمن معلومات حول خط الأساس لانبعاثات النطاق 3 لدى شركة روكويل، حيث يوضح التقرير أن الانبعاثات غير المباشرة الصادرة من سلسلة القيمة الخاصة بالشركة تمثل 99% من البصمة الكربونية للنطاق 3.

ويسلط التقرير الضوء على المبادرات البيئية والاجتماعية الجديدة والمتعلقة بالحوكمة التى اطلقتها الشركة خلال عام 2023، بما في ذلك:

الميثاق العالمي للأمم المتحدة: انضمت الشركة إلى الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ويناقش التقرير أهداف الأمم المتحدة الثمانية للتنمية المستدامة ( SDG ) والذي تتوقع فيه شركة روكويل أن يكون لها مساهمة كبيرة فيه.

مبادرة الأهداف المستندة إلى العلم ( SBTi ): انضمت شركة روكويل إلى هذه الشراكة بين الميثاق العالمي للأمم المتحدة، ومشروع الكشف عن الكربون ( CDP )، ومعهد الموارد العالمية ( WRI )، والصندوق العالمي للطبيعة ( WWF )، والتي تم تصميمها لتتبع العمل المناخي للشركات.

تصميم المنتج لتحقيق الاستدامة: تشكيل فريق جديد مكلف بدمج مبادئ تصميم الاستدامة ومعايير القياس والمتطلبات في عمليات تطوير المنتج الروتينية.

الشراكة من أجل بناء مجتمعات مستدامة:

مع التطور الرهيب الذي تشهده مختلف القطاعات الصناعية المتقدمة، ارتفع الطلب على إلى الإياد العاملة المؤهلة التى تتمتع بالمعرفة والمهارات لتحسين وتطوير التكنولوجيا المستخدمة في مختلف القطاعات. وأضحى شبح نقص العمالة المؤهلة من بين التحديات التي تؤثر على الشركات في مختلف الصناعات والقطاعات الاقتصادية. وبالنظر إلى حساسية هذه التحديات، يبرز تقرير الاستدامة لشركة روكويل لعام 2023 العمل الجبار الذي تقوم به الشركة للمساعدة في تأهيل يد عاملة ماهرة ومتفاعلة، قادرة على استخدام والتعامل مع مختلف الادوات والوسائل التكنولوجية المتاحة، ويؤكد على أهمية الشراكة مع الحكومات والمؤسسات التعليمية والصناعية لتطوير مهارات القوى العاملة لتتلائم مع متطلبات سوق العمل في الوقت الراهن وفي المستقبل.

وقال موريت: "في الوقت الذي يؤثر فيه نقص الاياد العاملة المهارية مختلف القطاعات الصناعية والاقتصادية، فإن تمكين الناس من الاستخدام السلس لأحدث التقنيات ومنحهم فرصًا لتحسين المهارات على طول الطريق يمكن أن يشكل فرصة للعبور نحو النجاح المنشود."

وأضاف: "وعندما يتم تطبيق نهج يركز على دور الإنسان في استخدام التكنولوجيا، فإننا نرى تحسنًا في كل جانب من جوانب عملية التصنيع تقريبًا - بداية من كفاءة العمليات التشغيلية وحتى سلامة العمال - ما يؤدي إلى تحقيق نتائج ذات تأثير إيجابي ومستدام على مختلف مراحل العمليات التشغيلية.".

نبذة عن Rockwell Automation

شركة Rockwell Automation، (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز NYSE:ROK)، هي شركة عالمية رائدة في مجال التشغيل الآلي الصناعي والتحول الرقمي. نحن نربط ما يدور في خيال الناس بالإمكانيات التي تملكها التكنولوجيا وذلك بهدف توسيع نطاق ما هو ممكن بشريًا، مما يجعل العالم أكثر إنتاجية واستدامة. يقع المقر الرئيسي لشركة Rockwell Automation في ميلووكي، ويسكونسن، ويعمل بها ما يقرب من 28000 موظف مكرسين لحل المشكلات التي تواجه عملاءنا في أكثر من 100 دولة. لمعرفة المزيد حول كيفية إضفاء الحياة على المؤسسة المتصلة عبر المؤسسات الصناعية، تفضل بزيارة www.rockwellautomation.com .

للاطلاع على تقرير الاستدامة لعام 2023 الصادر عن Rockwell Automation .