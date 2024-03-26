تقرير جمعية AFP يستعرض أفضل الممارسات لتحويل الخزانة في مناطق آسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وإفريقيا

في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، يتم التركيز على الاستفادة من إرشادات الخبراء والقدرات التكنولوجية والاستثمار في تطوير الموظفين، بينما يتم التركيز في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا على وضع أهداف واضحة وتحسين العمليات وتمكين الفرق وتقييم المشاريع بشكل فعّال.

روكفيل، ماريلاند، 27 مارس 2024 /PRNewswire/ -- أصدرت جمعية AFP تقريرين تحت عنوان "تحويل الخزانة: رؤى من منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)" و"تحويل الخزانة: نظرة عن كثب على منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA)"، تحت رعاية بنك Standard Chartered، وذلك من اجل تقديم إطار لإدارة أي نوع من مشاريع تحويل الخزانة.

تعليقًا على المواضيع التي طرأت في استطلاع قياس الأداء المالي لجمعية المهنيين الماليين (AFP) لعام 2023 والمتعلق بعملية تحويل الخزانة، يحدد التقريران أفضل الممارسات اللازمة لتحويل الخزانة في مناطقهما الخاصة.

يشمل التقريران ثلاثة عوامل رئيسية لنجاح مشروع تحويل الخزانة في منطقة آسيا والمحيط الهادي:

التشاور مع الخبراء للتعامل مع التفاصيل الدقيقة الموجودة بالتشريعات والممارسات السوقية العابرة للحدود.

النظر في استخدام التكنولوجيا بشكلٍ فعّال لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتمكين اتخاذ القرارات.

تحديد الثغرات في المهارات في وقتٍ مبكر والتعامل معها بشكل استباقي.

حيث صرح Ankur Kanwar، رئيس المنتجات النقدية لرابطة جنوب شرق آسيا (ASEAN) والرئيس العالمي للحلول المالية المُهيكلة في بنك Standard Chartered، قائلًا: "قد يكون ضمان نجاح عملية تحويل الخزانة تحديًا كبيرًا، خاصةً في آسيا، إذ قد تكون هناك اختلافات كبيرة في البيئة التشغيلية والتنظيمية بين كل سوق. "نأمل أن يعمل التقرير على منح أمناء الخزانة رؤى متعلقة ببعض العوامل الشائعة التي يجب أخذها في الاعتبار عند الشروع في هذه الرحلة، وذلك استنادًا إلى خبرتنا كبنك دولي مجهز بالمعرفة المحلية للسوق."

تتضمن الأربع ممارسات المثلى لتحويل الخزانة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا ما يلي:

تحديد أهداف المشروع من خلال إجراء المناقشات الداخلية والتعاون مع الزملاء في الصناعة والمستشارين الخارجيين الموثوق بهم، بما في ذلك البنوك.

تخطيط إجراءات التشغيل الجديدة والعمليات، وسير العمل، خاصةً في سياق تكامل التكنولوجيا.

تمكين الفريق التابع للخزانة من خلال شرح أهداف المشروع ورؤيته.

استخدام التقييم المعنوي للحصول على الدعم الضروري للمشروع.

كما أضاف Syed Khurrum Zaeem، رئيس قسم المعاملات المصرفية في الشرق الأوسط وإفريقيا ببنك Standard Chartered، قائلًا: "في حين أن لدى الشركات أسباب متعددة لتحويل وظيفة الخزانة الخاصة بها، إلا أن الدرس المستمر الذي نتلقاه من عملائنا الذين نجحوا في ذلك يتمثل في الحاجة إلى فهم الأهداف الأساسية للتحويل والتركيز عليها". "يمكن أن يعد التعاون مع شريك يمتلك المعرفة المحلية ويستطيع مشاركتها بمثابة قيمة كبيرة، خاصةً عندما يتعلق الأمر بتوسيع الأعمال إلى أسواق جديدة."

كما أفاد Patrick Culkin، النائب التنفيذي لجمعية AFP، قائلًا: "وبالنظر إلى متطلبات الشركات وتباين الظروف السوقية في السلطات المختلفة، يواجه أمناء الخزانة مجموعة واسعة من التحديات عندما يتعلق الأمر بتحويل الخزانة." "يمكن للممارسات المثلى الموضحة في التقريرين مساعدة أمناء الخزانة في مناطق آسيا والمحيط الهادي والشرق الأوسط وإفريقيا على تنفيذ مشاريع تحويل الخزانة بنجاح، وذلك بغض النظر عن نوعها."

تم إجراء استطلاع قياس الأداء المالي لجمعية AFP لعام 2023 والمتعلق بتحويل الخزانة في شهري سبتمبر وأكتوبر 2023، ففي منطقة آسيا والمحيط الهادي، حصل الاستطلاع على استجابات من الممارسين في 11 دولة، حيث يعمل غالبيتهم في شركات مملوكة للقطاع العام. أما عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فقد حصل الاستطلاع على استجابات من الممارسين في 17 دولة، حيث يعمل غالبيتهم في شركات مملوكة للقطاع الخاص.

يرجى توجيه أية استفسارات صحفية إلى Melissa Rawak، المديرة التنفيذية لجمعية AFP، على البريد الإلكتروني التالي: [email protected].

نبذة عن AFP®

تتخذ الجمعية المقر التابع لها خارج العاصمة واشنطن، كما تمتلك مكاتب إقليمية في سنغافورة، حيث تعد بمثابة جمعية مهنية تلتزم بتعزيز نجاح أعضائها في مجالي الخزانة والأمور المالية ومؤسساتهم. تمثل شهادتي المحترف المعتمد في مجال الخزانة "Certified Treasury Professional" والمحلل المالي المؤهل للشركات "Certified Corporate FP&A Professional"، والتي أنشأتهما وتديرهما جمعية AFP، معيارًا للتميز في مجالي الخزانة والإدارة المالية. تستضيف جمعية AFP أكبر مؤتمر عالمي للتواصل لحوالي 6000 مهني متخصص في القطاع المالي للشركات.

نبذة عن بنك Standard Chartered

نحن مجموعة بنكية دولية رائدة، نتواجد في 53 سوقًا من أكثر الأسواق ازدهارًا في العالم، كما نخدم عملاءنا في 64 سوقًا إضافية. يتمثل الهدف الذي نضطلع به في تعزيز التجارة والرخاء من خلال تنوعنا الفريد، وتعبيرنا عن تراثنا وقيمنا من خلال وعدنا التجاري، "نحن هنا من أجل الخير".

يعد بنك Standard Chartered PLCمدرجًا في بورصتي لندن وهونج كونج.

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