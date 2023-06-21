تقوم Cloudsky بتوسيع وجودها في المملكة العربية السعودية، حيث تلعب دورًا محوريًا في تمكين "رؤية 2030" من خلال نشر البنية التحتية للحوسبة المتقدمة

الرياض، المملكة العربية السعودية, 21 حزيران/يونيو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت مؤخرًا Cloudsky، الشركة الرائدة عالميًا في مجال حلول وخدمات الحوسبة المتقدمة، عن شراكتها الاستراتيجية مع شركة Saudi Excellence Company. وتهدف هذه الشراكة إلى دفع عجلة التحول الرقمي ودعم الإطار الاستراتيجي "لرؤية 2030" في المملكة العربية السعودية. وسيسخر التعاون، الذي تم الكشف عنه مؤخرًا خلال المؤتمر الصيني العربي العاشر، التقنيات المتطورة لدفع الاقتصاد الرقمي للبلاد إلى الأمام.

Saudi Excellence Co. هي شركة استثمارية تابعة لـ AI-Ramez International Group، متخصصة في تقديم أحدث الحلول في مجال الذكاء الاصطناعي والروبوتات والبيانات والطاقة والألعاب.

وأكد Crusoe Mao، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة Cloudsky، على أهمية الشراكة، قائلًا: "تعد المملكة العربية السعودية دولة ديناميكية مع اهتمام كبير بالتقنيات الناشئة والتحول الرقمي. تحدد "رؤية 2030" هدفًا واضحًا لزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي. تلتزم Cloudsky بتقديم حلول وخدمات حوسبة متقدمة لتمكين الاقتصاد الرقمي العالمي. يسعدنا التعاون مع Saudi Excellence Company لتعزيز التنمية الاقتصادية المحلية في المملكة العربية السعودية ودعم أهداف خطة "رؤية 2030".

وقال الشيخ عبد الله زيد المليحي، الرئيس التنفيذي لشركة AI-Ramez: "يسعدنا إقامة شراكة مع Cloudsky، الشركة الرائدة عالميًا في البنية التحتية للحوسبة من الجيل التالي. يمثل هذا التحالف خطوة مهمة في مهمتنا لمساعدة المملكة العربية السعودية في تطوير نظام بيئي شامل للاقتصاد الرقمي. وسوف يحفز ويحول مستقبل التكنولوجيات الناشئة في المنطقة بأسرها. ونحن نتطلع إلى التعاون الوثيق مع Cloudsky لتسهيل تنمية الاقتصاد الرقمي في المملكة العربية السعودية وخارجها".

شاركت Cloudsky في مناقشات مثمرة مع الحكومة السعودية والشركات والجامعات، مما عزز تكامل الصناعة والأوساط الأكاديمية والبحثية. أقامت Cloudsky شراكة قوية مع Saudi Telecom، فهما تعملان معًا لتعزيز تطوير البنية التحتية السحابية المتطورة 5G. وقد تعهدت الوكالات الحكومية، مثل وزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية (MISA) ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (MCIT)، بدعم شامل لمبادرات الأعمال. علاوة على ذلك، وافقت Cloudsky على المشاركة في البحث والتطوير التكنولوجي المكثف بالإضافة إلى برامج تبادل المواهب مع جامعة الأمير سلطان.

تتوسع بصمة أعمال Cloudsky على مستوى العالم، مع التركيز على الشرق الأوسط. تهدف الشركة إلى توطين تقنيتها الرائدة وخبرتها الواسعة في خدمة العملاء وتنفيذ المشاريع في المملكة العربية السعودية، وتسريع تحقيق "رؤية 2030".

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