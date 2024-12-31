تقويم الأسنان يلتقي بعالم ديزني: تقويم Smartee الشفاف يضيف السحر إلى الابتسامات

مدينة شانغهاي، 30 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Smartee Denti-Technology، الرائدة في مجال الابتكار في صناعة تقويم الأسنان، الإعلان عن إطلاق منتجها الجديد المرخص من ديزني - تقويم Smartee Ge Clear الذي يتميز بشخصيات ديزني الشهيرة مثل ميكي ماوس وآيرون مان. تتيح هذه التقويمات الجديدة لأطباء الأسنان تقديم تجربة علاجية شخصية وممتعة للمرضى.

Smartee Clear Aligners Disney-licensed Packages

منذ عام 2021، تفخر Smartee بكونها مُصنِّعًا وموزعًا رسميًا لتقويم الأسنان الشفاف الذي يتميز بشخصيات ديزني الشهيرة. يمثل هذا التعاون إنجازًا هامًا، حيث يؤكد التزام Smartee بالابتكار في المنتجات، وإدارة الجودة، واتباع نهج يركز على المرضى. تتوافق هذه القيم مع إرث ديزني في الإبداع والتميز وإضفاء البهجة، مع تلبية الطلب المتزايد من قبل أخصائيي تقويم الأسنان على خيارات علاجية عالية الجودة وجذابة تلبي اهتمامات المرضى وتعزز تجربة تقويم الأسنان بشكل عام.

المنتجات المرخصة من ديزني تشمل تقويم الأسنان الشفاف للأطفال والبالغين، لتلبية احتياجات مجموعة واسعة من المرضى. بالإضافة إلى ذلك، قامت Smartee بتطوير سلسلة من الملحقات المتعلقة بتقويم الأسنان بتصاميم مستوحاة من ديزني، تشمل أجهزة تنظيف الأسنان بالماء، وحافظات التقويم، وأجهزة التنظيف بالموجات فوق الصوتية للتقويم، لإضافة الفرح والعملية إلى روتين العناية بتقويم الأسنان. لا تقتصر هذه المنتجات على تحسين تجربة العلاج فحسب، بل تعكس أيضًا القيمة الأساسية لديزني المتمثلة في السعادة في كل جانب من جوانب حياة المستخدم اليومية.

في عام 2024، مع احتفال ديزني باستراتيجيتها لمساعدة العلامات التجارية الصينية على التوسع دوليًا، توسعت شراكة Smartee مع ديزني لتتجاوز البر الرئيسي للصين إلى أسواق دولية جديدة، لفتح فرص نمو جديدة وتعزيز بصمة العلامة التجارية على مستوى العالم. تُعَتبر حزم تقويم Smartee Ge Clear التي تتميز بشخصيات ميكي ماوس وآيرون مان مثالًا على التزام العلامة التجارية بتقديم خيارات جديدة مثيرة للمرضى وأطباء تقويم الأسنان، في سعيها لتحقيق ابتسامات جميلة وواثقة.

نبذة عن Smartee Denti-Technology:

تأسست Smartee في عام 2004، وهي المزود الرائد في الصين لتقويم الأسنان الشفاف والحلول الرقمية لتقويم الأسنان. يقع المقر الرئيسي لشركة Smartee في شنغهاي، وتضم أربعة مراكز للبحث والتطوير بالإضافة إلى أربع قواعد تصنيع في الصين وإسبانيا. من خلال خدمة أكثر من 83,000 طبيب في أكثر من 47 دولة، أطلقت Smartee أكثر من 10 منتجات تقويم شفافة تلبي احتياجات شتى مشاكل سوء إطباق الأسنان للأطفال والمراهقين والبالغين.

تعرف على المزيد حول Smartee في: https://smarteealigners.com/