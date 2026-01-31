Smartee Denti-Technology تقدّم بروتوكولاتها الخاصة لـ "إعادة تموضع الفك السفلي" لتصحيح الفئة الثانية، وذلك في معرض AEEDC دبي 2026

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 31 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ -- عرضت شركة Smartee Denti-Technology، الرائدة في حلول التقويم الشفاف، أحدث تقنياتها في مجالات البيوميكانيكا والتكامل بين العلاج العظمي والتقويمي في المؤتمر الدولي الـ 30 لطب الأسنان بدولة الإمارات العربية المتحدة ومعرض الأسنان العربي (AEEDC دبي). وخلال انعقاد الحدث، قدّمت الشركة تقنيتها المعروفة باسم تقنية إعادة تموضع وتقديم الفك السفلي GS (MART) للسوق الشرق أوسطي، مقدمةً نهجًا جديدًا غير جراحي لعلاج حالات سوء الإطباق الفكي من الفئة الثانية الشديد، وهي إحدى التحديات السريرية الشائعة في المنطقة.

تسليط الضوء السريري: إعادة تعريف علاج الفئة الثانية

تتجاوز تقنية Smartee حدود العلاج التقليدي باستخدام التقويم الشفاف، حيث تمكّن من تطبيق نهج متكامل يجمع بين العلاج العظمي والتقويمي. وفي إطار المساهمة في تبادل المعرفة العلمية المتنوعة خلال المؤتمر، تم تقديم محاضرة تقنية بعنوان: "جهاز تقويم عظمي شفاف حديث لعلاج حالات سوء الإطباق الفكي من الفئة الثانية الشديد"، لاستعراض التطبيقات السريرية لهذه التقنية.

قدّم العرض التقديمي للحضور تحليلاً معمّقًا لكيفية استخدام أجهزة شفافة مصمَّمة خصيصًا لتحفيز التكيُّف اللقمي وتحسين الملامح الوجهية. وشملت البروتوكولات السريرية الرئيسية التي تم استعراضها ما يلي:

الابتكار التشخيصي: نظام تصنيف جديد لسوء الإطباق يشمل تحدّب الوجه، وتقعّره، وانحراف الفك السفلي، بما يوفّر إطارًا واضحًا لتحديد استراتيجية وخيارات العلاج.

المنطق البيوميكانيكي: توضيح آلية تقديم الفك السفلي ودورها في تصحيح التباينات الفكية.

إعادة تشكيل المفصل الفكي الصدغي (TMJ): عرض أدلة على إعادة التشكيل التكيّفي للمفصل الفكي الصدغي (TMJ) استجابةً لتقديم الفك السفلي إلى الأمام.

تسلسل العلاج: الأساس العلمي لمعالجة وضعية الفك السفلي قبل تسوية منحنى سبّي ، بما يمنع التداخلات الإطباقية خلال مرحلة التقديم.

الدقة الرقمية: توظيف خوارزميات خاصة لترجمة هذه المبادئ العظمية إلى مراحل تقويمية دقيقة ومتتابعة خطوة بخطوة باستخدام التقويم الشفاف.

التوسع الاستراتيجي في الشرق الأوسط

يتماشى التركيز على التعليم السريري المتقدم مع استراتيجية Smartee في الشرق الأوسط، وهو سوق يتميّز بالتبنّي السريع لطب الأسنان الرقمي وبارتفاع الطلب من المرضى على تحسين الجماليات الوجهية.

وقال السيد Garie Zhou، مدير المبيعات الدولية في Smartee: "يُعدّ الشرق الأوسط منطقة يسعى فيها الأطباء بنشاط إلى حلول تجمع بين الكفاءة والاستقرار البيولوجي". "وتؤكد مشاركتنا في معرض AEEDC التزامنا بإثبات أن التقويمات الشفافة قادرة على أكثر من مجرد ترتيب الأسنان — إذ يمكنها أيضًا التحكم في وضعية الفك. ومن خلال دمج تقنية إعادة تموضع الفك السفلي الخاصة بنا مع الخبرات المحلية لأطباء التقويم في الشرق الأوسط، نهدف إلى الارتقاء بمعايير الرعاية للحالات الهيكلية المعقدة في المنطقة".

نبذة عن Smartee Denti-Technology

تأسست Smartee عام 2004، وهي شركة رائدة في توفير حلول التقويم الشفاف والحلول الرقمية المتقدمة لطب تقويم الأسنان. يقع مقرها الرئيسي في شنغهاي، وتمتلك Smartee أربعة مراكز للبحث والتطوير وأربع قواعد تصنيع في كلٍّ من الصين وإسبانيا. ومن خلال خدمة أكثر من 99,000 طبيب في أكثر من 57 دولة حول العالم، تقدّم Smartee أكثر من 10 أنظمة تقويم شفافة مصمَّمة لمعالجة مختلف حالات سوء الإطباق لدى الأطفال والمراهقين والبالغين.

