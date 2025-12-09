تكامل WooCommerce مع Mastercard لتعزيز القبول الرقمي في التجارة الإلكترونية بمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA)

سيتمكّن تجار WooCommerce في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا (EMEA) من الاستفادة من الاتصال القوي بالمكتسبين المحليين وخيارات الدفع التي توفرها Mastercard.

سان فرانسيسكو، 9 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت WooCommerce، المنصَّة الإلكترونية الأكثر شعبية على الإنترنت¹، عن شراكة جديدة مع Mastercard لتعزيز تجربة الدفع الرقمي لمتسوقي التجارة الإلكترونية وللتجار الذين يقدمون خدماتهم لهم.

سيسهم هذا التعاون في تسريع اعتماد الدفع الرقمي لدى عملاء Woo من التجار، وتقديم وظائف دفع جديدة للمستهلكين.

من خلال هذه الشراكة، سيحصل تجار WooCommerce على إمكانية الوصول إلى Mastercard Merchant Cloud، البوابة الموحَّدة التي توفر معالجة مدفوعات محسّنة وحماية متقدمة من الاحتيال. كما سيتمكّن التجار من قبول مجموعة واسعة من المعاملات الرقمية بسرعة وأمان، بما في ذلك جميع بطاقات العلامات التجارية الرائدة وطرق الدفع الأخرى التي لا تحتاج إلى بطاقات.

بالاستفادة من الشبكة العالمية لـ Mastercard التي تضم أكثر من 200 شريك مصرفي مكتسب، تهدف الشراكة إلى توسيع نطاق WooCommerce وزيادة أهميتها. سيمكن هذا التعاون المؤسسات المالية من تقديم خدماتها لعدد أكبر من تجار التجارة الإلكترونية أكثر من أي وقت مضى. وسيستفيد تجار WooCommerce بالحصول على حلول دفع عالمية بسيطة وآمنة، إضافةً إلى طرق دفع محلية مرنة، مما يزيد من خيارات العملاء وراحتهم وقدرتهم على التسوق.

قالت Maria Parpou، نائبة الرئيس التنفيذي لـ Mastercard Merchant Cloud: "يتيح هذا التعاون مع WooCommerce جلب قوة الشبكة العالمية لـ Mastercard إلى منصَّة Woo، موفرةً للمستهلكين طرق دفع بسيطة ومريحة، وفي الوقت نفسه تمنح التجار إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من البنوك المكتسبة، مما يساعدهم على تنمية أعمالهم عبر الإنترنت".

وقال Beau Lebens، قائد فريق Woo: "نحن متحمسون للشراكة مع Mastercard، الشركة الرائدة في تكنولوجيا الدفع وإحدى العلامات التجارية الأكثر موثوقية وشهرة في العالم". "من خلال هذا التعاون، سيتمتع تجار WooCommerce بإمكانية الوصول إلى أوسع مجموعة من الخدمات المصرفية والمالية الملائمة لمنطقتهم، مع خيارات دفع جديدة قوية".

تُستخدم WooCommerce من قِبل أكثر من 33% من جميع مواقع التجارة الإلكترونية على الإنترنت، حيث تدعم أكثر من 4 ملايين متجر وتصل إلى مئات الملايين من المتسوقين يوميًا.1 تُعدُّ WooCommerce منصَّة تجارة إلكترونية قابلة للتخصيص والتوسيع بشكل كبير، كما تمنح التجار إمكانية الوصول إلى أكثر من 1300 ملحق وخدمة في سوق WooCommerce، ويدعمها مجتمع عالمي يضم أكثر من 80 ألف مطور ومنشئى ومصمم.

نبذة عن Woo

Woo هي الشركة المسؤولة عن WooCommerce، منصَّة التجارة الإلكترونية مفتوحة المصدر التي تدعم أكثر من 4 ملايين متجر إلكتروني. توفر WooCommerce المُصمَّمة على WordPress، قابلية توسع ومرونة غير محدودة لأصحاب المتاجر والمنشئين.

تُعدُّ Woo شركة موزعة بالكامل مع موظفين حول العالم، وتركِّز على تمكين النجاح للتجار والمطورين وأي شخص يسعى لكسب رزقه من خلال التجارة الإلكترونية. woocommerce.com

