L'intégration de WooCommerce à Mastercard accélère l'acceptation numérique du commerce électronique dans la région EMEA

Les commerçants WooCommerce de la région EMEA pourront profiter de la connectivité des entreprises locales de traitement des paiements et des options de paiement offertes par Mastercard.

SAN FRANCISCO, 9 décembre 2025 /PRNewswire/ -- WooCommerce, la plateforme de commerce électronique la plus populaire d'Internet¹, a conclu un nouveau partenariat avec Mastercard, afin d'améliorer l'expérience de paiement numérique pour les acheteurs sur Internet et les commerçants qui les servent.

Cette collaboration permettra d'accélérer l'acceptation numérique pour les commerçants clients de Woo et d'offrir de nouvelles fonctionnalités de paiement aux consommateurs.

Grâce à ce partenariat, les marchands de WooCommerce auront accès à Mastercard Merchant Cloud, une passerelle unifiée offrant un traitement amélioré des paiements et une prévention avancée de la fraude. Les commerçants pourront également accepter un large éventail de transactions numériques rapidement et en toute sécurité, y compris toutes les grandes marques de cartes et d'autres méthodes de paiement sans carte.

En s'appuyant sur le réseau mondial de Mastercard, qui compte plus de 200 banques acquéreuses partenaires, afin d'étendre la pertinence de WooCommerce, cette collaboration permettra aux institutions financières d'offrir des services à un plus grand nombre de commerçants en ligne que jamais. Les commerçants de WooCommerce bénéficieront d'un accès à des solutions de paiement globales simples et sûres et à des méthodes de paiement locales flexibles, ce qui augmentera le choix, la commodité et le pouvoir d'achat de leurs clients.

Maria Parpou, Vice-présidente exécutive de Mastercard Merchant Cloud, a déclaré : « Cette collaboration avec WooCommerce apporte la puissance du réseau mondial de Mastercard à la plateforme Woo, offrant aux consommateurs des moyens de paiement simples et pratiques, tout en permettant aux commerçants d'accéder à une gamme de banques acquéreuses et en les aidant à se développer en ligne ».

« Nous sommes ravis de ce partenariat avec Mastercard, leader du marché des technologies de paiement et l'une des marques les plus connues et les plus fiables au monde », a déclaré Beau Lebens, responsable de Woo. « En travaillant ensemble, les commerçants de WooCommerce ont accès au plus large éventail de services bancaires et financiers pertinents dans leur région avec de nouvelles options de paiement robustes ».

WooCommerce est utilisé par plus d'un-tiers de tous les sites de commerce électronique, alimentant collectivement plus de 4 millions de magasins et atteignant des centaines de millions d'acheteurs chaque jour.1 Plateforme de commerce électronique hautement personnalisable et évolutive, WooCommerce permet également aux commerçants d'accéder à plus de 1 300 extensions et services dans la place de marché WooCommerce et est renforcée par une communauté mondiale de plus de 80 000 développeurs, constructeurs et concepteurs.

1 StoreLeads , novembre 2025,

À propos de Woo

Woo est la société à l'origine de WooCommerce, la plateforme de commerce électronique open-source qui alimente plus de 4 millions de boutiques en ligne. Construit sur WordPress, WooCommerce assure extensibilité et flexibilité illimitées pour les propriétaires et les créateurs de magasins.

Woo est une entreprise entièrement distribuée avec des employés dans le monde entier, qui donne les moyens de réussir aux marchands, aux développeurs et à tous ceux qui gagnent leur vie grâce au commerce électronique. woocommerce.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2838936/WooCommerce_Logo.jpg