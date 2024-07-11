تكريم JA Solar للسنة الخامسة على التوالي كأعلى الشركات إنجازًا في مؤشر الوحدات الكهروضوئية لعام 2024 الصادر من مركز اختبار الطاقة المتجددة

بكين، 11 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- تفخر شركة JA Solar، الشركة المصنعة العالمية الرائدة في منتجات الطاقة الكهروضوئية (PV) العالية الأداء، بالإعلان عن تكريمها بأنها أعلى الشركات إنجازًا في مؤشر الوحدات الكهروضوئية لعام 2024 الذي أصدره مركز اختبار الطاقة المتجددة (RETC). ويبرز هذا التكريم المتميز حصول JA Solar على الترتيب السنوي للسنة الخامسة على التوالي تقديرًا من مركز اختبار الطاقة المتجددة (RETC).

JA Solar Recognized as Highest Achiever in RETC's 2024 PV Module Index for the Fifth Consecutive Year

ويُعد مؤشر الوحدات الكهروضوئية من مركز اختبار الطاقة المتجددة (RETC) تقييمًا شاملًا لأداء الوحدات الكهروضوئية ومدى موثوقيتها وجودتها من كبار الشركات المصنعة في جميع أنحاء العالم. فالحصول على لقب أعلى الشركات إنجازًا يسلط الضوء على التزام JA Solar الذي لا يتزعزع بالتميز والابتكار والاستدامة في قطاع الطاقة الشمسية الكهروضوئية.

على مر السنين، أظهرت JA Solar باستمرار قيادتها في صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية من خلال تقنياتها المبتكرة ومنتجاتها العالية الجودة. مع أكثر من 201 جيجاواط (ابتداءً من نهاية الربع الأول من عام 2024) من وحدات الطاقة الكهروضوئية التي تم إرسالها إلى جميع أنحاء العالم، أدّت JA Solar وما زالت تؤدي دورًا محوريًّا في تسريع اعتماد الطاقة المتجددة. وتُستخدم منتجات الشركة في المشاريع السكنية والتجارية والمرافق العامة في أكثر من 165 دولة، مما يَسهم في تخفيضات كبيرة في انبعاثات الكربون ودعم الجهود العالمية لمكافحة تغير المناخ.

قال Aiqing Yang، الرئيس التنفيذي لشركة JA Solar "في JA Solar، نحن ملتزمون بالابتكار والجودة في كل جانب من جوانب عملنا، وهذا ينعكس على منتجاتنا. ونفخر للغاية بأن يكرمنا مركز اختبار الطاقة المتجددة (RETC) كأعلى الشركات إنجازًا للسنة الخامسة على التوالي. وهذا التكريم ما هو إلا دليل على تفانينا في تقديم منتجات الطاقة الشمسية الكهروضوئية العالية الجودة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لعملائنا العالميين، وتسهم في مستقبل الطاقة المستدامة".

نبذة عن JA Solar

إن شركة JA Solar هي شركة مصنعة للمنتجات الكهروضوئية العالية الأداء. مع قواعد التصنيع المتعددة و13 شركة تابعة للبيع في جميع أنحاء العالم، تغطي أعمال الشركة رقائق السيليكون، وخلايا، ووحدات، ومحطات الطاقة الكهروضوئية. تتوفر منتجات JA Solar في 165 دولة ومنطقة. مع مزاياها في الابتكار التكنولوجي المستمر والأداء المالي السليم وشبكات المبيعات والخدمات العالمية الراسخة، حظيت شركة JA Solar باستقبال جيد وتقدير كبير من قبل العملاء في الداخل والخارج. تم إدراج الشركة في قائمة Fortune China 500 وقانمة أفضل 500 شركة عالمية لمصادر الطاقة الجديدة لعدة سنوات متتالية.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2458024/JA_Solar_Recognized_as_Highest_Achiever_in_RETC_s_2024_PV_Module_Index_for_the_Fifth_Consecutive_Yea.jpg