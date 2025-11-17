تكريم Ramco Systems باعتبارها الشركة "الرائدة" للسنة الرابعة على التوالي في تقييم PEAK Matrix® الخاص بمجموعة Everest Group لعام 2025 لحلول الرواتب متعددة البلدان (MCP) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC)

ريادة Ramco المستمرة تبرز قدرتها على تلبية احتياجات حلول الرواتب الناشئة عبر منصتها Payce المدعومة بالذكاء الاصطناعي وخدماتها المدارة الشاملة

تشيناي، الهند, 17 نوفمبر / تشرين ثاني 2025 /PRNewswire/ -- أعلنت شركةRamco Systemsالرائدة في تزويد حلول الرواتب العالمية، عن تصنيفها كشركة "رائدة" في تقييم PEAK Matrix® الخاص بمجموعة Everest Group لعام 2025 لحلول الرواتب متعددة البلدان (MCP) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (APAC). تحميل التقرير.

في هذا العام، أجرت مجموعة Everest Group تقييمًا لعدد 28 مزودًا لحلول الرواتب متعددة البلدان ( MCP ) من حيث تأثيرهم في السوق ورؤيتهم وقدراتهم. وقد تم تكريم شركة Ramco باعتبارها الشركة الرائدة للسنة الرابعة على التوالي نظراً لتركيزها الاستراتيجي القوي في منطقة آسيا والمحيط الهادئ على مدى العقدين الماضيين، وخبرتها الواسعة في العمل على مشاريع تحويل حلول الرواتب في المنطقة، وشبكة شركائها القوية، وقدراتها التكنولوجية المتقدمة، وقدرات خدماتها، بما يشمل دعم اللغات المحلية.

وفقًا لمجموعة Everest Group ، مع مواصلة الشركات التوسع عبر الحدود، أصبحت الإدارة الفعالة لرواتب القوى العاملة الموزعة عالميًا أكثر تعقيدًا بشكل متزايد.



ويساعد مزودو حلول الرواتب متعددة البلدان ( MCP ) المؤسسات في ضمان دقة كشوف الرواتب والامتثال للوائح والكفاءة في الأداء وتحسين تجربة الموظفين. وتفخر شركة Ramco بكونها واحدة من المؤسسات الرائدة التي تقدم هذه الفوائد لعملائها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ( APAC ).

وقالت Priyanka Mitra ، نائبة رئيس مجموعة Everest Group : "إن تصنيف Ramco كشركة رائدة في تقييم PEAK Matrix® الخاص بمجموعة Everest Group لعام 2025 لحلول الرواتب متعددة البلدان ( MCP ) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ( APAC )، يعكس حضورها الإقليمي القوي، وابتكاراتها القائمة على التكنولوجيا، والمرونة التي يتمتع بها نموذج تقديم خدماتها. كما أن فهمها العميق للوائح المحلية المنظمة للرواتب وقدراتها على التنفيذ الميداني عبر أسواق آسيا والمحيط الهادئ ( APAC ) الرئيسية، جنبًا إلى جنب مع الابتكار المستمر عبر منصتها Payce ، تمثل عوامل تمييز رئيسية.



وبفضل نظامها القوي للشراكات وقدراتها المتنامية في مجال التكامل، فإن شركة Ramco تشغل موقعًا جيدًا يتيح لها مساعدة المؤسسات في تحقيق الاتساق والدقة والمرونة في عمليات كشوف الرواتب لديها."

قال Rohit Mathur ، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس وحدة الأعمال الاستراتيجية - إدارة الرواتب والموارد البشرية العالمية، في Ramco Systems : "إن تصنيف شركتنا كشركة رائدة للسنة الرابعة على التوالي يعكس التزامنا بتحويل مشهد حلول الرواتب عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وقد صُممت منصة كشوف الرواتب الموحدة لدينا، والتي جرى بناؤها بصورة منظمة كجزء من الشركة لهدف دعم كل دولة في المنطقة، جنبًا إلى جنب مع الخدمات المدارة المعتمدة على التكنولوجيا، لتقدم حلاً مقنعًا للاحتياجات المعقدة متعددة البلدان. ويظل الابتكار عنصرًا محوريًا في استراتيجية شركتنا، حيث توفر منصة Ramco Payce إمكانيات التتبع الآلي للامتثال والعمليات التشغيلية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتحليلات البديهية في الوقت الفعلي، وعمليات التنفيذ المبسطة.



وهذا التكريم لا يعزز رؤية منتجنا فحسب، بل إنه يؤكد أيضًا على ريادة شركتنا في تشكيل مستقبل تقنيات الرواتب.



وفي الوقت الذي نحتفل فيه بهذا الإنجاز الهام، يظل تركيزنا منصبًا وبقوة على شغل موقع الريادة في ابتكار الإبداعات المستقبلية."

جاءت منصة Ramco Payce ، الموثوق بها من قبل أكثر من 500 عميل في جميع أنحاء العالم، والمدعومة بالابتكارات التكنولوجية المستمرة، في طليعة عملية إحداث نقلة نوعية في الرواتب العالمية. ومع تغطية الرواتب العالمية في أكثر من 150 دولة، يوفر الحل تكاملاً سلسًا مع مزودي خدمات إدارة رأس المال البشري الرائدين الذين يوفرون حلاً رقميًا شاملاً للدفع الرقمي يمكن نشره على السحابة أو الاستفادة منه كخدمة مُدارة. وفي ظل الميزات الجديدة حول تقارير الخدمة الذاتية، ومساحة عمل الرواتب القابلة للتنفيذ، والرواتب بدون خادم، ومجموعة أدوات التنفيذ السريع، تهدف منصة Ramco Payce إلى تقديم عمليات تنفيذ أسرع وأكثر سلاسة. ومن خلال الاستفادة من أتمتة العمليات الروبوتية والذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، تواصل Ramco تقديم تجربة دفع الرواتب بدون لمس.

قم بتنزيل تقييم PEAK Matrix® الخاص بمجموعة Everest Group لعام 2025 لحلول الرواتب متعددة البلدان ( MCP ) في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ( APAC ) الذي يركز على Ramco من هنا

بيان إخلاء المسؤولية

يمكن أن يستخدم الأطراف المرخّص لهم المقتطفات المرخّصة المأخوذة من تقارير PEAK Matrix® الصادرة عن مجموعة Everest Group في أغراض التسويق والترويج والمواد الداعمة الخاصة بهم. ولا توفّر المقتطفات المختارة من تقارير PEAK Matrix® الصادرة عن مجموعة Everest Group بالضرورة السياق الكامل لأبحاثنا وتحليلاتنا. وتتسم جميع الأبحاث والتحليلات التي أجراها محللو مجموعة Everest Group والمشمولة في تقارير PEAK Matrix® الصادرة عن مجموعة Everest Group بأنها مستقلة تمامًا، ولم تدفع أي جهة رسومًا ليتم إدراجها أو للتأثير على تصنيفها. للاطلاع على البحث الكامل ومعرفة المزيد عن منهجيتنا، يرجى زيارة تقارير PEAK Matrix® الصادرة عن مجموعة Everest Group .

نبذة عن مجموعة Everest Group :

تمثل مجموعة Everest Group مؤسسة أبحاث عالمية رائدة تساعد قادة الأعمال في اتخاذ قرارات قائمة على الثقة. وتقدم تقييمات PEAK Matrix® الخاصة بمجموعة Everest Group التحليلات والرؤى التي تحتاج إليها الشركات في اتخاذ قرارات حاسمة لاختيار مزودي الخدمات العالميين والمواقع والمنتجات والحلول داخل مختلف قطاعات السوق. وبالمثل، يتطلع مزودو هذه الخدمات والمنتجات والحلول إلى تقييم PEAK Matrix® لقياس عروضهم ومواءمتها مقابل المنافسين الآخرين في القطاع أو السوق. طالع مزيد من التفاصيل والمحتوى المتعمق على الموقع الإلكتروني www.everestgrp.com .

نبذة عن شركة Ramco Systems :

تعد Ramco Systems مزودًا عالميًا لمنتجات/ منصات برمجيات المؤسسات التي تُحدث ثورة في السوق من خلال برامجها المؤسسية السحابية والمحمولة متعددة المستأجرين، ما دفع إلى النجاح في الابتكارات على مدى أكثر من 25 عامًا. على مر السنين، حافظت Ramco على سجل حافل في خدمة أكثر من 800 عميل على مستوى العالم مع أكثر من 2 مليون مستخدم وتقديم قيمة تجارية ملموسة في الرواتب العالمية والطيران والفضاء والدفاع وتخطيط موارد الشركات. وأهم ما يميز شركة Ramco بشكل رئيسي هو نهج تطوير المنتجات المبتكر عبر منصة ثورية لتجميع تطبيقات المؤسسات وتسليمها. ومن ناحية الابتكار، تستفيد Ramco من التقنيات المتطورة التي تم تطويرها بشأن الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وأتمتة العمليات الروبوتية ( RPA ) وسلسلة الكتل (بلوكتشين)، ضمن تقنيات أخرى، وذلك لمساعدة المؤسسات على تبنّي التحول الرقمي.

