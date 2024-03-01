تكريم WISCO وChina Unicom وZTE لما قدموا من "أفضل ابتكار للهواتف المحمولة للاقتصاد المتصل" في حفل توزيع جوائز GLOMO لعام 2024

قامت ZTE بالتعاون مع China Unicom بتسليم أكبر شبكة 5G خاصة في العالم في صناعة الصلب العالمية لشركة WISCO، محققة نسبة نجاح مذهلة بلغت 99% لتغطية 5G

ونجح المشروع في نشر 25 تطبيقًا للصلب عبر ستة سيناريوهات رئيسية مع شبكة 5G الخاصة المُستخدمة في مجال الإنتاج الرئيسي لشركة WISCO

برشلونة، إسبانيا, 1 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة ZTE ‏(0763.HK ‏/ ‏000063.SZ)، هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالشراكة مع شركة Wuhan Iron and Steel Co.,Ltd.(WISCO) وChina Unicom، أن مشروعهم المشترك "5G Fully Connected Smart Steel Factory" قد حصل على لقب "أفضل ابتكار للهواتف المحمولة للاقتصاد المتصل" في حفل توزيع جوائز Global Mobile (GLOMO) خلال MWC Barcelona 2024.وتعد هذه الجائزة اعترافًا بجهودها الرائعة في تغيير الطريقة التي يعمل بعا الأفراد في المصانع، ورقمنة مكان العمل.

منذ عام 2020، أدت الجهود التعاونية بين WISCO وشريكيها إلى إنشاء مشروع "5G Fully Connected Smart Steel Factory". وقد تطور هذا المشروع الآن ليصبح أكبر شبكة 5G خاصة في صناعة الصلب العالمية، حيث حقق تغطية 5G مذهلة بنسبة 99% داخل مباني المصنع. ومن خلال الاستفادة من هذه البنية التحتية القوية لشبكة 5G الخاصة، قام المشروع بنشر 25 تطبيقًا للصلب عبر ستة سيناريوهات رئيسية. تشمل هذه التطبيقات: الخدمات اللوجستية الذكية، ومراقبة الإنتاج، وإدارة المعدات الرقمية، والطاقة والتحكم البيئي، ومراقبة الجودة، وإدارة السلامة. ولتبسيط سير العمليات، أنشأ المصنع مركز تحكم على مستوى الشركة إلى جانب مراكز تشغيل مخصصة لصناعة الحديد وصناعة الصلب والطاقة الشمسية المركزة والدرفلة على الساخن. ولقد مهد هذا النهج المتكامل الطريق لعملية تصنيع فولاذ سلسة وشاملة تتم بنقرة واحدة.

وتم تطبيق شبكة 5G الخاصة في مجال الإنتاج الرئيسي لشركة WISCO. وقد أكملت أكثر من 100 رافعة علوية عملية إعادة الإعمار بشكل آلي من دون قيادة بشرية. ومنذ تنفيذ النقل الذكي للحديد المنصهر، تحسنت كفاءة النقل بشكل مستمر. ومن الجدير بالذكر أنه تم خفض درجة حرارة الحديد المنصهر إلى أقل من 100 درجة أثناء النقل، ما يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا لإقصى كفاءة، ويؤدي إلى انخفاض سنوي يزيد عن 750 ألف طن من انبعاثات الكربون.

قال Li Xiaotong، نائب الرئيس في ZTE: "يشرفنا أن نحصل على هذه الجائزة نيابة عن فريق المشروع المشترك. ويعد هذا المشروع أحد إنجازاتنا العملية المهمة في مجال الترقية الرقمية لصناعة تعدين الصلب وصناعة العمليات التحويلية. إن اعتراف GSMA بهذا المشروع سيصبح أيضًا قوة دافعة لتقدمنا المستمر.ويتميز حل الشبكة الخاصة 5G الشامل من ZTE المطبق في مجمع الصناعة في WISCO وسط درجات الحرارة العالية والتداخل الكهرومغناطيسي، بالقدرة الشبكية نفسها التي تتمتع بها شبكة الإيثرنت الصناعية، مع المزايا الإضافية المتمثلة في النشر الأكثر مرونة والوصول الأسهل. وللمضي قدمًا، تلتزم ZTE بالعمل مع المزيد من شركاء الصناعة لتعزيز التحول الرقمي والترقية الذكية لصناعة الصلب."

تمثل جوائز GLOMO السنوية أرقى الجوائز في هذه الصناعة. ومع لجنة تحكيم تضم أكثر من 240 محللًا عالميًا واختصاصيًا في وسائل الإعلام وخبراء الصناعة هذا العام، تحتفي جوائز GLOMO 2024 بالأفراد والشركات ممن يقودون الابتكار ويطرحون التميز في صناعة الأجهزة المحمولة السريعة النمو.

لمزيد من المعلومات، تُرجى زيارة جناح ZTE (3F30، الصالة 3، Fira Gran Via) في MWC Barcelona 2024، أو الاطلاع على: https://www.zte.com.cn/global/about/exhibition/mwc24.html

معلومات عن ZTE:

تساعد ZTE في ربط العالم بالابتكار المتواصل من أجل صنع مستقبل أفضل. وتوفر الشركة تقنيات مبتكرة وحلولاً متكاملة، وتشمل أعمالها كل سلاسل خدمات الاتصالات اللاسلكية والسلكية والأجهزة وخدمات الاتصالات المهنية. تخدم ZTE أكثر من ربع سكان العالم، وهي ملتزمة بإنشاء نظام بيئي رقمي وذكي، وتمكين الاتصال والثقة في كل مكان. شركة ZTE مدرجة في بورصتي هونج كونج وشنتشن. www.zte.com.cn/global

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