تكشف Spiro™ كيف يمكن للعلامات التجارية بناء مجتمعات استهلاكية عالية التأثير باستخدام أحدث موضوع لـ n⋅Spiro™ "ما وراء الغرفة"

تشير السلسلة إلى الأوراق البيضاء والتطبيقات العملية والمقابلات والموارد الأخرى لتسليط الضوء على المجالات المختلفة ذات الصلة بالتسويق والمتخصصين في تخطيط الأحداث

n·Spiro™ Beyond the Room: The Four Phases of Community brought to you by Spiro™.

لاس فيجاس, 29 يونيو/حزيران 2023 /PRNewswire/ -- تقدم Spiro™، الوكالة العالمية لتجربة العلامة التجارية لـ NEW NOW™، أحدث إصدار من سلسلة القيادة الفكرية، n·Spiro™، لتكشف عن كيفية قيام العلامات التجارية ببناء مجتمعات علامات تجارية قوية وعالية التأثير في "ما وراء الغرفة: مراحل المجتمع الأربعة." يستكشف برنامج n·Spiro مجموعة متنوعة من الموضوعات ذات الصلة بمتخصصي التسويق والعلامات التجارية والفعاليات اليوم، مع التركيز على أحدث موضوع على كيف ولماذا يجب أن تتجاوز العلامات التجارية تبادلات المعاملات لبناء علاقات أعمق مع عملائها، من خلال إثارة الروابط التي تتحول إلى مجتمعات مستمرة للعلامات التجارية بعد فترة طويلة من انتهاء "الحدث".

تدرس "ما وراء الغرفة" مدى أهمية تعزيز الاتصال البشري لجماهير اليوم، وكيف يمكن للعلامات التجارية تصميم الأحداث والتجارب للاتصالات التي يمكن رعايتها بين عمليات تنشيط العلامة التجارية وما بعدها. في حين أن الاتصال وإقامة العلاقات مع المستهلكين كانا دائمًا جزءًا مهمًا من إدارة الأعمال، فإن التعمد في إنشاء مجتمع يعد أمرًا مهمًا بشكل خاص اليوم. ذلك لأن السنوات القليلة الماضية تركت الأشخاص يواجهون "عجزًا في التجربة"، أو تراجعًا في مقدار ونوعية الوقت الذي يقضونه مع الأشخاص ذوي التفكير المماثل.

قال بيكي وينشل، مدير Spiro للقيادة الفكرية والابتكار: "في قلب الحالة الإنسانية الرغبة في الاتصال". "نحن كأشخاص نريد أن نشعر بأننا مرئيين ومسموعين وقيمين. نريد إيجاد مساحات للتفاعل مع الآخرين الذين يشاركوننا قيمنا ويعيدون تلك القيم إلينا".

يركز هذا الموضوع، "ما وراء الغرفة"، على قوة بناء مجتمع العلامة التجارية، وكيف يمكن للعلامات التجارية ومحترفي التسويق تصميم تجارب بشكل هادف تدعو وتعزز التواصل الدائم بين المشاركين والجماهير والعلامات التجارية، على حد سواء "في الغرفة" لحدث العلامة التجارية وما بعده.

قال جيف ستيلماتش، الرئيس العالمي لِـSpiro: "يحضر الناس الأحداث، لكنهم ينضمون إلى المجتمعات". "يحتاج محترفو الأحداث اليوم إلى أن يكونوا مقصدين بشأن تصميم الخبرات التي توحد وتربط الجماهير أينما كانوا وكيف يريدون المشاركة، بغض النظر عن كيفية تغير الوسائط أو الرسائل أو طرق التوصيل.

يتضمن برنامج n·Spiro للقيادة الفكرية رؤى من قادة تجربة العلامة التجارية عبر الصناعات ويستكشف مجموعة واسعة من الموضوعات التي تساعد العلامات التجارية على إقامة علاقات أعمق مع جماهيرها. لمزيد من المعلومات حول Spiro وجهود الوكالة المستمرة لتثقيف الآخرين من خلال n·Spiro ، قم بزيارة ThisIsSpiro.com/nspiro.

نبذة عن Spiro

Spiro، هي وكالة تجربة العلامات التجارية العالمية لـ NEW NOW™. نحن نخلق أحداثًا وتجارب عالمية تعيد تعريف كيفية تواصل البشر، ونجعلها تنبض بالحياة عبر وسائط مادية ورقمية ومتنقلة وهجينة متكاملة. من خلال العمل مع بعض العلامات التجارية الأكثر شهرة في العالم، فإن استراتيجيي Spiro والمبدعين والمبتكرين والبنائين والمسوقين والمتخصصين يتمتعون بمهارات في إدارة الأحداث التحليلية والاستراتيجية والتصميم الإبداعي والإنتاج. من خلال العمل معًا، نقدم المعارض التجريبية والمؤتمرات والأحداث عالية التأثير، وإطلاق المنتجات وتنشيط الرعاية والنوافذ المنبثقة للمستهلكين التي توحد الجماهير - أينما كانوا.

للتواصل:

آشلي سيرافين

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2141987/n_Spiro_Beyond_the_Room.jpg

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2091294/SPIRO_FullColor_Logo.jpg

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