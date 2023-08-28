تكشف Vantage عن ترقية نسخ التداول مع ميزة مشاركة الأرباح القابلة للتعديل

بورت فيلا، فانواتو28 أغسطس / آب 2023/PRNewswire/ -- يسر شركة Vantage (أو"("Vantage Markets أن تقدم ميزات نسخ التداول التي تمت ترقيتها على تطبيق Vantage. مع هذه الترقية، سيتمكن متداولو النسخ من نسخ الصفقات من مزودي الإشارات بنقرة زر واحدة أو التقدم بطلب ليصبحوا موفري الإشارات.

Vantage Unveils Copy Trading Upgrade with Adjustable Profit-Sharing Feature

علامات تبويب وظيفية جديدة

أصبحت الآن واجهة مستخدم نسخ التداول أكثر سلاسة، مما يسمح للمتداولين بمشاهدة كل من نسخ التداول وحسابات التداول العادية على صفحة إدارة حساب واحد.

تساعد علامتا التبويب Copy Trading and Community الجديدتان نسخ المتداولين على اكتشاف موفري إشارات جدد، وتسليط الضوء عليهم من خلال أدائهم التاريخي، والرغبة في المخاطرة، وفئات أصول التداول المفضلة، وبيانات الأداء وغيرها من المعلومات ذات الصلة.

توفر علامة تبويب الأكاديمية الجديدة وصولاً سريعًا إلى المواد التعليمية الأساسية مثل نسخ مقالات التداول الملائمة للمبتدئين، ومسردًا شاملاً للمصطلحات المهمة لبدء رحلة التداول الخاصة بهم.

ميزة تقاسم الربح

تسمح الترقية أيضًا بأن يتم الدفع لمقدمي الإشارات بشكل متكرر أكثر من خلال ميزة مشاركة الأرباح، حيث يمكن لمقدمي الإشارات تعيين نسبة مشاركة الأرباح الخاصة بهم إلى حد أقصى يبلغ 50٪. مع عرض هذه المعلومات مقدمًا، يمكن للناسخين التمتع بالمرونة لاختيار موفري الإشارات بناءً على نسبة مشاركة الأرباح المفضلة لديهم.

في وقت سابق من هذا العام، حصلت Vantage على جائزة أفضل نسخة للتداول الاجتماعي لعام 2023 من ForexBrokers.com، في إشارة إلى الابتكار المستمر للفريق وتطوير التطبيقات.

يقول ليان جي، مساعد مدير تسويق التطبيقات في Vantage:

"إنه لمن دواعي سرورنا البالغ الكشف عن وظيفة نسخ التداول التي تمت ترقيتها، مع مجموعة مثيرة من الميزات لتناسب بشكل أفضل احتياجات آلات النسخ ومزودي الإشارات لدينا. لقد حظيت وظائف نسخ التداول المحسّنة لدينا بقبول جيد لدرجة أن واحدًا من كل خمسة عملاء جدد يختار الآن حساب نسخ التداول لمجرد تجربة هذه الطريقة المبتكرة في التداول.

يبحث المتداولون اليوم عن تصميم سهل الاستخدام لواجهة المستخدم، واستقرار أكبر للنظام، وسرعات معاملات أسرع، وتطبيقات عالية التقنية في تطبيق التداول الخاص بهم والتي تعزز تجربة التداول الخاصة بهم. تظل هذه هي النقاط الرئيسية التي تركز عليها شركة Vantage. مع وضع هذا في الاعتبار، فإن كل تطوير تطبيق جديد يكون مدفوعًا بالاحتياجات المتطورة لعملائنا، بما يتماشى مع رؤيتنا لإنشاء تطبيق تداول شامل يجمع بين السرعة والبساطة لعملائنا."

نبذة عن Vantage

Vantage (أو Vantage Markets) هي وسيط عالمي متعدد الأصول يوفر للعملاء الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول العقود مقابل العمولات في الفوركس والسلع والمؤشرات والأسهم والـ ETFs والسندات.

خلال أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، أصبحت Vantage هي أكثر من مجرد وسيط. إنها توفر نظامًا بيئيًا موثوقًا للتداول، تطبيق تداول للجوّال الحائز على الجوائز ، ومنصة تداول صديقة للمستخدم تمكن العملاء من الاستفادة من فرص التداول. قم بتنزيل تطبيق Vantage App على App Store أو Google Play.

تداول بذكاء في Vantage.

بيان إخلاء المسؤولية:

ترتبط ميزات نسخ التداول بالمخاطر الكامنة، ويمكن أن تؤدي إلى خسائر كبيرة. نحن نشجعك على النظر بعناية في وضعك المالي ورغبتك في المخاطرة قبل اتخاذ قرار باستخدام هذه الميزات. الأداء السابق ليس مؤشرا على النتائج المستقبلية، ولا توجد ضمانات للربح في نسخ التداول. إن قرار المشاركة في نسخ التداول هو بالكامل وفقًا لتقديرك الخاص، وستكون مسؤولاً بمفردك عن أي نتائج ناتجة عن أفعالك. توفر منصتنا نسخ التداول كخدمة، لكننا لا نقدم أي نصيحة أو توصيات استثمارية. تظل مسؤولية إدارة استثماراتك واتخاذ قرارات نسخ التداول على عاتقك. باستخدام نسخ التداول على منصتنا، فإنك تقر بأنك قد قرأت وفهمت إخلاء المسؤولية هذا وتوافق على الشروط والأحكام المنصوص عليها في خدمتنا.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2192358/Vantage_Press_Release_x6.jpg

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