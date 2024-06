تكشف شركة Lynk & Co عن أول سيارة صالون كهربائية بالكامل، وهي Z10، في أول ظهور عالمي لها

غوتنبرغ، السويد, 17 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- في 12 يونيو، أطلقت شركة Lynk & Co سيارتها الكهربائية الرائدة الفاخرة الجديدة، Lynk & Co Z10، في غوتنبرغ في السويد، وهذا يمثل إنجازًا هامًّا باعتبارها أول ظهور للعلامة التجارية في سوق السيارات الكهربائية بالكامل.

بفضل براعة الشركة التقنية وتراث العلامة التجارية الفريد، تبدأ Z10 رحلتها مع لغة التصميم من الجيل الثاني من Lynk & Co، وتشرع نحو المستقبل. من خلال الجمع بين الأداء الاستثنائي والسلامة والميزات الذكية مع التكنولوجيا المتطورة، تقدم Z10 تجربة تنقل متطورة ورياضية وعصرية.

اسم "Z10" مشتق من "ZERO"، ويمثل الحماس والمتعة والمسؤولية والأصالة، ويحتوي على رؤية Lynk & Co. إنها تجسد العناصر الأربعة الأساسية لمتعة القيادة، والاستمتاع، والسلامة، والجودة التي وعدت Z10 بتقديمها.

مستوحاة من السيارة النموذجية Lynk & Co "The Next Day"، ويجمع تصميمها بين المكونات المعاصرة والخالدة. تتميز بحجم هيكل كبير (5028 ملم × 1966 ملم × 1468 ملم) مع قاعدة عجلات بطول 3005 ملم، وهذا يحقق تأثيرًا بصريًّا مذهلًا بنسبة استثنائية تبلغ 1.34 من العرض إلى الارتفاع. يضمن مفهوم التصميم الديناميكي الهوائي المبتكر، بما في ذلك الغالق النشط وخط الكتف للضوء المتدفق والجناح النشط، معامل سحب مثيرًا للإعجاب يبلغ 0.198.

كان التصميم الداخلي لـ Z10 مستوحى من سفينة فضائية، حيث تم ابتكار مقصورة بمنظور مستقبلي. تتضمن قمرة القيادة لوحة تحكم مستوحاة من الخيال العلمي، وشاشة ضيقة 12.3:1 طويلة للغاية، وشاشة عرض رئيسية بالواقع المعزز (AR-HUD) لتعزيز رؤية المعلومات خلال القيادة.

توفر Z10 أقصى نطاق كهربائي خالص يزيد على 800 كم وقدرات شحن سريع. يمكن لشحنة مدتها 15 دقيقة زيادة السير بمقدار 573 كم. وتتيح محركات كربيد السيليكون المزدوجة تسارع 0-100 كم/ساعة في 3.5 ثوانٍ فقط.

السلامة هي أمر بالغ الأهمية، حيث تلبي Z10 معايير السلامة التي هي أكثر صرامة في الصين وأوروبا. تتميز ببنية الهيكل العالية القوة وأنظمة حماية البطارية المتطورة. خضعت Z10 لاختبارات الاصطدام القوية بالعمود من الجانب؛ حيث تم تقييم 30 نقطة على طول حزمة البطارية، وهو ما مكنها من تحمل تصادمات تصل إلى 65 طنًّا، وهذا أدى إلى تعزيز سلامة البطارية بشكل كبير.

تُلبي Z10 من Lynk & Co توقعات المستخدم وتُعد امتدادًا لتشكيلة منتجاتها. ومن خلال منظور عالمي وعقلية منفتحة، تهدف العلامة التجارية إلى بناء منصة تربط بين الأشخاص والسيارات والعالم.

