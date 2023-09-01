تلتزم XCMG Machinery بتعزيز تنمية أفريقيا في مجال الرعاية العامة وتحسين مهارات المواهب

XCMG تبدأ المرحلة الرابعة من مشروع قبو المياه في أفريقيا، موفرة المياه لـ 40 أسرة مزارعة تعاني من الجفاف الشديد في إثيوبيا

تتعاون XCMG مع AVIC International Holding Corporation لدعم تنمية المواهب الفنية المحلية، حيث تقدم 12 تخصصًا لتدريب 3000 طالب بدوام كامل و 3600 طالب بدوام قصير الأجل كل عام

أمهرة، إثيوبيا, 1 سبتمبر / أيلول 2023 ("XCMG"، SHE: 000425) XCMG Machinery -- /PRNewswire/ تبدأ المرحلة الرابعة من "مشروع قبو المياه في أفريقيا" ("المشروع") في منطقة منجار شنكورا في منطقة أمهرة في إثيوبيا، والتي ستبني 40 قبو مياه فوق الأرض لـ 40 أسرة مزارعة متأثرة بالجفاف الشديد، مما يوفر لها إمكانية الوصول إلى المياه النظيفة للشرب والري.

XCMG Co-works with AVIC International Holding Corporation to Support Local Technical Talent Development, Offering 12 Majors to Train 3,000 Full-Time Students and 3,600 Short-Term Students Every Year.

ويتماشى المشروع مع الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة المتمثل في ضمان توفير مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي للجميع واستفادة المزيد من المحتاجين، وهو جزء من حملة الرعاية العامة العالمية "ساعد بالحب" التي تنظمها XCMG. تم إطلاقه بالاشتراك مع "المؤسسة الصينية للتنمية الريفية" (CFRD). منذ عام 2016، قام المشروع ببناء 121 قبوًا عائليًا للمياه في إثيوبيا يستفيد منها 9719 شخصًا.

تلتزم XCMG بتحمل المسؤوليات الاجتماعية ودفع التنمية المستدامة عبر نطاقات دعم البنية التحتية العالمية، وتعزيز العمالة المحلية، والإنقاذ من الكوارث والأزمات وإعادة البناء، والتعليم والرفاهية، وتشارك بنشاط في حماية الحقوق والمصالح، والحفاظ على البيئة، والرفاهية العامة، والتخفيف من حدة الفقر المستهدف، وأكثر من ذلك لبناء مستقبل أفضل للجميع.

في الغابون، كشريك استراتيجي رئيسي لـ AVIC International Holding Corporation ( (AVIC INTL، تقدم XCMG 12 تخصصًا لتدريب 3000 طالب بدوام كامل و 3600 طالب بدوام قصير الأجل كل عام. تشارك كلية التقنيين الخاصة بـ XCMG بشكل كامل في إعداد المناهج الدراسية، ومحطات العمل التدريبية، وتطوير أعضاء هيئة التدريس، وأكثر من ذلك لتعزيز المهارات والتطوير الوظيفي للمواهب التقنية المحلية.

مع كفاءات شاملة في التدريس والتطوير المهني وممارسة الأعمال التجارية، ابتكر المعلمون من كلية التقنيين الخاصة بـ XCMG نموذجًا لتعليم فنيي آلات البناء وقدموا مواد تدريبية بناءً على التطبيقات العملية والدراسة الشاملة لتقنيات التشغيل والصيانة والإصلاح لـ 22 منتجًا وتسعة نماذج. تمت ترجمة المواد التدريبية إلى اللغة الفرنسية وهي قيد الاستخدام في مراكز التدريب.

بالإضافة إلى ذلك، أكمل برنامج التميز العالمي للمشغلين التابع لـ XCMG ثماني شروط للتدريب على الخدمة في الخارج والتي دعمت ما يقرب من 200 شخص في 19 دولة لتحسين مهارات مواهب البناء العالمية.

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