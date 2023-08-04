تم اختيار شركة Reced Future كشركة رائدة في إتاحة موفري خدمات معلومات التهديدات الخارجية من قبل شركة أبحاث مستقلة

بوسطن، 4 أغسطس 2023/PRNewswire/ -- أعلنت اليوم Recorded Future ، أكبر شركة تعمل في معلومات تهديدات، أن شركة Forrester Research, Inc. قد صنفت شركة Recorded Future كشركة رائدة في The Forrester Wave™: : مقدمو خدمات معلوماتالتهديداتالخارجية ." يوضح التقرير، الذي ينص على أن "معلومات التهديد السيبراني الخارجية أصبحت الآن عنصرًا أساسيًا ضروريًا لدفاعات الأمن السيبراني في أي مؤسسة"، أن "شركة Recorded Future أصبحت مشهورة بتوفيرها لمعلومات التهديد الشاملة مفتوحة المصدر.

وقد ذكر تقييم Forrester أن "شركة Recorded Future تقدم حلًا معلوماتيًا فعالًا وسهل الاستخدام عن التهديدات. تتكون Recorded Future Intelligence Cloud من تسع وحدات معلوماتية محددة عن التهديدات، وقد تم تصميمها بأسلوب إستراتيجي وتجميعها للتعامل مع حالات استخدام محددة وشخصيات المستخدمين. وهذا يسمح للعملاء بزيادة انتشارهم في أثناء تطورهم". كما يوضح التقرير أن شركة Recorded Future تفتخر "بوجود أكثر من 10 مليارات كيان في نظامها البيئي Intelligence Graph، والذي يعمل كأساس لـ Recorded Future Intelligence Cloud"، مشيرًا إلى أن العملاء المرجعيين يعتقدون أن معلومات التهديدات مفتوحة المصدر الصادرة من Recorded Future هي الأفضل..."

"نتفق مع شركة Forrester على أن معلومات التهديدات هي من المكونات الأساسية لدفاع الأمن السيبراني. إن مهمة Recorded Future هي تأمين عالمنا من خلال توفير المعلومات، ونعتقد أن تصنيفنا كرائدين يؤكد صحة المسار الذي نتبعه مع أكثر من 1750 عميلًا في جميع أنحاء العالم. "– الدكتور كريستوفر آلبرغ، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Recorded Future

بفضل Recorded Future، تكتسب المؤسسات معلومات في الوقت الفعلي تخص توسيع أسطح الهجوم وأبعاد التهديدات، ما يسمح لها بالتصرف بالسرعة والثقة اللازمتين لتقليل المخاطر ودعم الأعمال بشكل آمن. تعمل سحابة Recorded Future Intelligence Cloud على الارتقاء بالدفاعات الأمنية الحالية من خلال تعزيز عمق مستوى الحماية واتساعه. تتلقى المنظمات معلومات في الوقت الفعلي حول التهديدات والهجمات قبل أن تتسبب في أي تأثير، ما يمكنها من استباق المهاجمين ونطاق بيئة التهديد الحالية.

راجع Forrester Wave™: مقدمو خدمة معلومات التهديدات الخارجية من هنا: https://go.recordedfuture.com/forrester-wave-threat-intelligence-service-providers .

تعرف على المزيد عن Recorded Future Intelligence Cloud من هنا ، أو اطلب عرضًا توضيحيًا على:

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نبذة عن شركة Recorded Future

شركة Recorded Future هي أكبر شركة تقدم معلومات التهديدات في العالم. توفر سحابة Intelligence Cloud لِدى Recorded Future معلومات كاملة عبر الخصوم والبنية التحتية والأهداف. من خلال فهرسة الإنترنت إلى الويب المفتوح والويب المظلم والمصادر التقنية، توفر Recorded Future رؤية توضيحية في الوقت الفعلي لسطح الهجوم المتوسع ومشهد التهديدات ، ما يمكّن العملاء من التصرف بسرعة وثقة لتقليل المخاطر ودعم الأعمال بشكل آمن. يقع المقر الرئيسي لشركة Recorded Future في بوسطن ولديها مكاتب وموظفون حول العالم، وتعمل مع أكثر من 1750 شركة ومؤسسات حكومية في أكثر من 75 دولة لتوفير معلومات في الوقت الفعلي وغير متحيزة وقابلة للتنفيذ. اعرف المزيد على recordedfuture.com .

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/705622/Recorded_Future_Logo.jpg

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