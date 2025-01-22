تم تصنيف شركة ZTE كرائد عالمي في ابتكارات تقنية الوصول اللاسلكي الثابت بتقنية شبكات الجيل الخامس (5G FWA) وتنفيذها من قبل ABI Research

مدينة شنتشن، دولة الصين, 22 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تم الاعتراف بمؤسسة ZTE (المؤشر في بورصة هونج كونج: 0763/ المؤشر في بورصة شنتشن: 000063)، المزود العالمي الرائد لحلول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتكاملة، كرائد شامل، وأبرز المبتكرين، وأبرز المنفِّذين في تقرير "تقييم المنافسة لموردي أجهزة المستخدم النهائي (CPE) بتقنية الوصول اللاسلكي الثابت بتقنية شبكات الجيل الخامس (5G FWA)"، الذي أصدرته شركة ABI Research، المنظمة الرائدة في تحليل الأسواق.

تؤكد هذه الجائزة على هيمنة ZTE في سوق تقنية 5G FWA، وتسلط الضوء على التطورات التكنولوجية الرائدة وإستراتيجيات التنفيذ الاستثنائية. لقد حافظت ZTE على مكانتها كرائد عالمي في سوق تقنية 5G FWA وتقنية النطاق العريض للهواتف المحمولة (MBB) لمدة أربع سنوات متتالية. ويعود هذا النجاح إلى وجودها الواسع في أكثر من 160 دولة و49 مركز خدمة في الخارج، بالإضافة إلى محفظة منتجات شاملة تلبي سيناريوهات المستخدمين المتنوعة، والتزامها الثابت بالابتكار التكنولوجي.

قال Bai Keke، نائب رئيس شركة ZTE والمدير العام لإنترنت الهواتف المحمولة، وأجهزة ZTE المحمولة: "إن الابتكار مع التنفيذ المتمحور حول العملاء هما جوهر إستراتيجية ZTE". "وتعكس ريادتنا في تقنية 5G FWA التزامنا بتسخير التقنيات المتطورة، مثل الذكاء الاصطناعي، وابتكارات شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-Advanced)، وتقنية Wi-Fi 7؛ بهدف تعزيز الاتصالات الذكية والسلسة والمتكاملة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم".

شركة ABI Research تشيد بـ ZTE كرائدة في مجال الابتكار والتنفيذ في السوق العالمي لتقنية FWA

قامت شركة ABI Research في تقرير تقييم المنافسة لموردي أجهزة المستخدم النهائي (CPE) لتقنية 5G FWA بتقييم عشرة موردين رئيسيين لأجهزة المستخدم النهائي (CPE) لتقنية 5G FWA بناءً على الابتكار ومعايير التنفيذ. وقد احتلت ZTE المركز الأول في كلتا الفئتين. وفقًا لما ذكره Larbi Belkhit، محلل الصناعة في ABI Research:

"إن نجاح شركة ZTE في إنشاء مجموعة متنوعة من المنتجات التي تلبي احتياجات العملاء بشكل مباشر، واستخدامها المبتكر للذكاء الاصطناعي في تحسين استغلال تقنية النطاق العريض، وأدائها العالي - أكسبها مكانتي 'أفضل المنفذين' و'أفضل المبتكرين' في تقرير تقييم المنافسة لموردي أجهزة المستخدم النهائي لتقنية 5G FWA."

اعترف التقرير بالريادة التكنولوجية لشركة ZTE بفضل ابتكارات مثل أول حل FWA كامل يعمل بالذكاء الاصطناعي في الصناعة، والتخصيص الديناميكي لتقنية النطاق العريض، وتكنولوجيا الهوائي المتقدمة، وجميعها تعزز الاتصال في البيئات ذات الإشارات المنخفضة. ساهمت مجموعة المنتجات المتنوعة لشركة ZTE، من الطرازات الأساسية إلى الطرازات الرائدة، وتشمل: تطبيقات للأفراد، والمنازل، والمركبات، وحلول إنترنت الأشياء (IoT)، إلى جانب شراكاتها العالمية القوية - في تعزيز مكانتها كقائد للصناعة.

لطالما استمرت شركة ZTE في دفع حدود تقنية 5G FWA، ووضعت معايير جديدة للصناعة مع منتجات مثل ZTE G5 Ultra، أول جهاز مدعوم بالذكاء الاصطناعي لتقنية 5G-Advanced من فئة الأجهزة الرائدة في العالم، والذي يقدم سرعات نقل بيانات تصل إلى 19 جيجابت في الثانية. يتميز جهاز G5 Ultra بتقنية Wi-Fi 7 ثلاثي النطاق، وهوائي ذكي بمعدل تحويل شعاعي يبلغ 13dBi، وأنظمة هوائيات بالذكاء الاصطناعي، وإدارة ذكية لجودة الخدمة (QoS)، بالإضافة إلى تحكم مُدمج صوتي بالذكاء الاصطناعي. توفر هذه الميزات اتصالًا استثنائيًا للتطبيقات ذات الاحتياج العالي مثل الألعاب والبث المباشر والعمل عن بعد.

إن قدرات ZTE في التنفيذ تعزز قيادتها في السوق. أكثر من 150 مشغل شبكات عبر 35 دولة قاموا باستخدام حلول تقنية 5G FWA الخاصة بالشركة، بما في ذلك الأسواق الرئيسية في أوروبا وآسيا والمحيط الهادئ والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية. وقد عززت هذه الشراكات الإستراتيجية مع هؤلاء المشغلين سمعة ZTE كشريك جدير بالثقة. لتلبية احتياجات كل من القطاع الاستهلاكي والقطاع المؤسسي، تضمن شركة ZTE أن تلبي حلولها مجموعة واسعة من احتياجات الاتصالات.

قيادة مستقبل تقنية FWA بفلسفة منتجات جديدة: نظام معلومات جغرافية (GIS) جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي

وفقًا لفلسفة نظام المعلومات الجغرافية (GIS) الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي، تدمج شركة ZTE التكنولوجيا الخضراء والذكاء الاصطناعي والأمن في حلول 5G FWA الخاصة بها. وهذا النهج يستفيد من الذكاء الاصطناعي المتقدم لتحسين أداء الشبكة عبر تعلُم سلوك المستخدمين، وتحسين كفاءة تقنية النطاق العريض بنسبة 20%، وتقليل الازدحام بنسبة 30%. تحرص حلول ZTE أيضًا على سلامة المستخدمين من خلال كشف التهديدات في الوقت الفعلي باستخدام الذكاء الاصطناعي وميزات مثل حماية الأطفال، مما يضمن تجربة إنترنت أكثر أمانًا للعائلات. تعزز منصة السحابة الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي كفاءة العمليات من خلال "إدارة الأجهزة عن بُعد"، مما يقلل الحاجة إلى الدعم الميداني. بالإضافة إلى ذلك، يعزز الهوائي الفائق المدعوم بالذكاء الاصطناعي من ZTE سرعة الشبكة وموثوقيتها، حتى في بيئات الإشارة الضعيفة، مما يحدد معيارًا جديدًا في أداء FWA.

يؤكد الاعتراف بشركة ZTE على تفانيها في تطوير تكنولوجيا 5G من خلال الابتكار المستمر والتنفيذ الرائد في السوق. مع ما يقرب من عقدين من الخبرة، تلتزم ZTE بتقديم شبكات أكثر ذكاءً وكفاءة، وتعزيز الشمول الرقمي، وتشكيل مستقبل الاتصالات العالمي.

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