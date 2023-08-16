تم نشر موارد جديدة ومحدثة للمساعدة في توجيه رعاية الأورام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)

توسع الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان المواد المصممة خصيصًا لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمساعدة في تحسين نتائج المرضى من خلال توحيد معايير رعاية مرضى السرطان المحلية؛ شاملة تكيفًا جديدًا يركز على مخاطر الإصابة بالسرطان الوراثي/العائلي، بالإضافة إلى رعاية سرطان المبيض/قناة فالوب/السرطانات البريتونية الأولية.

بليموث ميتنج، بنسلفانيا, 16 أغسطس / آب 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان (المعروفة والمشار إليها في ما يلي بِـ NCCN®) - وهي تحالف من مراكز السرطان الرائدة - أنه تم تحديث وتوسيع مكتبة الموارد لتحسين رعاية مرضى السرطان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA) بالتعاون مع خبراء إقليميين. عملت المنظمة غير الربحية التي مقرها في الولايات المتحدة مع مدينة الملك عبد العزيز الطبية في الرياض، المملكة العربية السعودية، منذ عام 2015 لتوحيد علاج السرطان بناءً على أحدث الأدلة وإجماع الخبراء، كجزء من مركز التنسيق الإقليمي لِـ NCCN في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA). أدت جهودهم إلى نشر 12 إرشادات سريرية جديدة ومحدثة تغطي العديد من عروض السرطان.

اطلع على التعديلات الدولية الجديدة والمحدثة لإرشادات الممارسة السريرية لِـ NCCN في طب الأورام (NCCN Guidelines®) في إصدارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على NCCN.org/global .

تتضمن إصدارات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لِـ NCCN Guidelines® الآن تعديلات محدثة من أجل:

آلام سرطان عند البالغين

سرطان الثدي

ابيضاض الدم الليمفاوي المزمن / سرطان الغدد الليمفاوية الصغيرة

سرطان القولون

التقييم الوراثي/العائلي للمخاطر العالية: الثدي والمبيض والبنكرياس (جديد)

ابيضاض الدم مشعر الخلايا

سرطانات الكبد والقناة الصفراوية

سرطان الغدد الليمفاوية هودجكين

سرطان الرئة ذو الخلايا غير الصغيرة

سرطان المبيض/سرطان قناة فالوب/سرطان البريتوني الأولي (جديد)

سرطان البروستات

الأورام اللمفاوية للخلايا التائية

توفر الإرشادات معلومات مرمزة بالألوان لمقدمي الرعاية الصحية حول كيفية رعاية الأشخاص المصابين بالسرطان. يمثل النص باللون الأسود التوصيات العالمية الحالية، بينما يشير النص الأزرق المائل إلى تعديلات إقليمية مناسبة وقابلة للتنفيذ - على النحو الذي يحدده الخبراء داخل الدولة. الأساليب غير المجدية حاليًا يتم تمييزها بنص يتوسطه خط رمادي.

أوضح كنعان ممدوح الشمري، الحاصل على دكتوراه في الطب، قسم الأورام، مدينة الملك عبد العزيز الطبية - المنطقة الوسطى، وزارة الحرس الوطني، المملكة العربية السعودية، مدير مركز التنسيق الإقليمي لِـ NCCN في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA): "يجب أن تتبع رعاية مرضى السرطان في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المعايير الذهبية المعترف بها دوليًا للتوجيه والسياسات السريرية". "أظهرت العديد من الدراسات كيف يؤدي توحيد الرعاية إلى نتائج أفضل واستخدام أكثر كفاءة للموارد. ستمكن هذه الإرشادات المعدلة مقدمي الرعاية المحليين لدينا من الوصول إلى المعلومات التي تم فحصها من قبل الخبراء حول أحدث الأبحاث، ولكن مع وضع ظروفهم الخاصة في الاعتبار."

قال روبرت دبليو كارلسون، العضو المنتدب، والرئيس التنفيذي لِـ NCCN: "نشعر دائمًا بالامتنان لإتاحة الفرصة لنا لتبادل المعرفة مع خبراء رعاية مرضى السرطان في جميع أنحاء العالم، مما يتيح لنا توفير معلومات يمكن الوصول إليها ومصممة خصيصًا لتحسين نتائج السرطان في مختلف المناطق". "تعاون زملاؤنا في مركز التنسيق الإقليمي لِـ NCCN بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا معنا لتلبية الحاجة المتزايدة لإرشادات الاختبارات الجينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كجزء من جهودنا المستمرة للتأكد من حصول الجميع في كل مكان على أفضل الأدلة المتاحة على أساس رعاية السرطان".

يقدم برنامج NCCN العالمي العديد من التعديلات الدولية المجانية، بما في ذلك الإصدارات الأوروبية من NCCN Guidelines لإسبانيا وبولندا. يوفر إطار عمل NCCN لطبقات الموارد (NCCN Framework™) ومبادئ NCCN التوجيهية المنسقة أساليب عملية لتحديد العلاج المناسب عبر مستويات الموارد المختلفة، لا سيما في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل. تمت ترجمة موارد NCCN إلى ما يقرب من 70 لغة مختلفة. تعرف على المزيد على NCCN.org/global .

نبذة عن الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان NCCN

تُعد الشبكة الوطنية الشاملة للسرطان® ( NCCN ®) هي تحالف غير هادف للربح مراكز السرطان الرائدة المكرسة لرعاية المرضى والبحث والتعليم. وتُكرِّس NCCN جهودها لتحسين وتسهيل رعاية مرضى السرطان عالية الجودة والفعالة وذات الكفاءة والتي يسهل الوصول إليها حتى يتمكن المرضى من عيش حياة أفضل. بينما تُقدِّم إرشادات الممارسة السريرية لـ NCCN في علم الأورام (NCCN Guidelines®) توصيات شفافة وقائمة على الأدلة ومتوافقة مع آراء الخبراء فيما يتعلق بعلاج السرطان والوقاية منه وخدمات الدعم؛ إنها المعيار المعترف به للتوجيه السريري والسياسة السريرية في إدارة السرطان، وهي إرشادات الممارسة السريرية الأكثر شمولاً وتحديثًا بشكل متكرر والمتاحة في أي مجال من مجالات الطب. توفر NCCN Guidelines for Patients® معلومات متخصصة عن علاج السرطان لإعلام المرضى ومقدمي الرعاية وتمكينهم من خلال الدعم المقدم من NCCN Foundation ®. وتقوم NCCN أيضًا بالنهوض بـ التعليم المستمر، المبادرات العالمية، السياسات، و التعاون البحثي والنشر في علم الأورام. يرجى زيارة NCCN.org لمزيد من المعلومات.

للتواصل الإعلامي:

راشيل داروين

‎267-622-6624

[email protected]

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National Comprehensive Cancer Network SOURCE