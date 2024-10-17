نانتشانغ، الصين، 17 أكتوبر 2024 / PRNewswire / -- تقرير من مركز جيانغشي الدولي للاتصالات (JXICC):

Khay هي طالبة دراسات عليا في جامعة جيانغشي للطب الصيني التقليدي، تدرس الوخز بالإبر الصينية. إنها ترغب في أن تحمل معها الطب الصيني التقليدي إلى وطنها وتدمجه في ممارستها في العيادة بعد التخرج. تعتقد أن الصين مريحة وآمنة حقًا.

Stay Better in China：China is really comfortable and safe

تحت عنوان التحديث على الطراز الصيني، تشارك Khay حياتها الرائعة وقصصها مؤثرة في الصين التي تمس جوانب مختلفة مثل البناء الثقافي والتنمية الصناعية والحماية البيئية وإحياء الريف. وهي حريصة على أن نتحمل معها تجربة التحديث على الطراز الصيني إلى وطنها للمساهمة في ازدهار وتنمية بلدانها. كما تتوقع من الصين أن تلعب دورًا أكثر فاعلية على الساحة العالمية وأن تساهم عبر المزيد من الحكمة والقوة التي طالما اتّسمت بهما في رحلة السلام والتنمية العالميين. وتعتقد أن هذه الرؤى الجميلة ستصبح حتمًا حقيقة واقعة مع استمرار الصين في التطور والتقدم.

يوتيوب: https://www.youtube.com/watch?v=1eFeQWcLphQ