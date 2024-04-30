تنتهي النهائيات العالمية لـ ICPC 2023 مع عرض مذهل لمواهب البرمجة في الأقصر

الأقصر، مصر، 30 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- انتهت نهائيات المسابقة العالمية للبرمجة الجامعية الدولية (ICPC) للدورتين الـ46 والـ47 في 18 أبريل. شارك ما مجموعه 263 فريقًا من أكثر من 50 دولة في المسابقة التي استمرت خمس ساعات.

كانت نهائيات ICPC العالمية في مصر نسخة مؤجلة ومدمجة من النهائيات العالمية للعامين 2022 و2023. وحصل فريق جامعة بكين، الذي حلّ 10 مشاكل من بين 11، على بطولة النهائيات العالمية الـ46. وذهبت بطولة النهائيات العالمية الـ47 إلى فريق من كلية الاقتصاد العليا في جامعة البحوث الوطنية، الذي أكمل 9 من 11 مشكلة.

ICPC World Finals Competition in Luxor

"خلال السنوات القليلة الماضية، حافظنا على استثمار أكثر من 3 مليارات دولار في الأبحاث الأساسية كل عام، بما في ذلك الاستثمار للمساعدة على توسيع مجتمع المسابقة الدولية. نحن نرحب باستمرار بأفضل المواهب في العالم للانضمام إلينا والتعامل مع أحدث التحديات في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معًا." قال ليو شاووي، رئيس معهد أبحاث هواوي الأوروبي.

ICPC يقف كأكثر تجمع سنوي مرموق للمبرمجين، حيث تلتقي ألمع العقول من الجامعات في جميع أنحاء العالم وتتنافس مع بعضها البعض. خلال اجتماعات ICPC، تختبر الفرق المكونة من ثلاثة أشخاص إتقانهم الخوارزمي لحلّ المشاكل المعقدة في غضون خمس ساعات.

كانت هذه السنة الرابعة لهواوي كراعي ماسي لنهائيات ICPC العالمية. بالإضافة إلى المنافسة الرئيسية، نظمت الشركة أيضًا "تحدي ICPC بإدارة هواوي"، وهو جلسة مزيفة تكميلية لنهائيات ICPC العالمية حيث يقوم خبراء من الشركة بتصميم مشاكل خوارزمية مشتقة من سيناريوهات صناعية حقيقية. يهدف التحدي إلى مشاركة المعرفة الصناعية المتطورة مع الطلاب لتزويدهم بفهم عملي لكيفية تحفيز التقدم التكنولوجي الذي يمكن أن يفيد البشرية بشكل مباشر على المدى القريب.

حتى الآن، نظمت الشركة سلسلة من أنشطة المسابقة بالشراكة مع مؤسسة ICPC، بما في ذلك تحدي ICPC الذي تديره هواوي، ومعسكرات تدريب ICPC، وبطولة التحدي ICPC التي تديرها هواوي، وما إلى ذلك. يعكس هذا الاستثمار المستمر التزام الشركة بتحسين مستويات المهارات العامة وتوسيع مجموعة المواهب في مجتمع البرمجة الدولي.

سيبدأ تحدي ICPC بإدارة هواوي عبر الإنترنت في 6 مايو، وهو ماراثون يستمر لمدة أسبوعين.