تنزانيا تُعزز التعاون الدبلوماسي مع المجتمع الدولي

دار السلام، تنزانيا،, 28 نوفمبر 2025 /PRNewswire/ -- التقى وزير الشؤون الخارجية والتعاون في شرق أفريقيا، السفير محمود ثابت كومبو (عضو البرلمان)، اليوم بأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى تنزانيا، في أول اجتماع منذ تشكيل حكومة المرحلة السادسة، الولاية الثانية، عقب الانتخابات العامة التي جرت في أكتوبر 2025.

وخلال الاجتماع، أكد الوزير كومبو للسفراء والمفوضين الساميين استمرار تعاون تنزانيا مع دولهم والمنظمات التي يمثلونها.

من جانبهم، جدد السفراء التأكيد على التزامهم بتعزيز التعاون مع تنزانيا. أوضح الوزير أن هذا الالتزام المتبادل يعكس نضج الدبلوماسية التنزانية وقوة الروابط مع شركاء التنمية.

Tanzanian Ministry of Foreign Affairs delivers briefing to members of the Diplomatic Corps.

كما قدمت الحكومة إحاطة للسفراء حول مجريات الانتخابات والأحداث التي وقعت في 29 أكتوبر 2025. ورغم الاضطرابات، أبلغت الحكومةُ الدبلوماسيين بالخطوات التي اتُخذت لاحقًا، بما في ذلك استعادة السلام، وضمان سلامة الناس وممتلكاتهم، وحماية استمرارية الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية. أوضح الوزير أيضًا تشكيل لجنة تحقيق من قِبل الرئيس بهدف التحقيق في أسباب تلك الأحداث ومنع الأحداث المماثلة في المستقبل.

أبلغ الوزير كومبو السفراء بأن تنزانيا مرت بفترة غير مسبوقة وصعبة. على الرغم من هذه التحديات، تركز كل من الحكومة وشعب تنزانيا حاليًا على تعافي البلاد وتعزيز الوحدة والأخوة والتضامن.

ستضمن الحكومة إجراء تقييم شامل واتخاذ التدابير اللازمة، بما في ذلك الحوار والمساءلة وتعزيز المؤسسات، لمنع تكرار مثل هذه الأحداث.

تدرك تنزانيا أن العديد من الأطراف المعنية قد أصدرت بيانات بشأن الوضع. والعديد من هذه البيانات، رغم صدورها بنوايا حسنة، قد تؤدي — من دون قصد — إلى تعطيل أو تشويه التحقيق الجاري. دعت الحكومة تلك الأطراف إلى ضبط النفس وترك المجال لتنزانيا لاستكمال التحقيق. نحن نحترم حرية التعبير، ولكن يجب أن تُمارَس هذه الحريات ضمن حدود المسؤولية. ووفقًا لتقاليدها طويلة الأمد، تظل تنزانيا ملتزمة بالتعاون الدولي البنّاء الذي يهدف إلى المنفعة المتبادلة والسلام والتنمية.

فيما يتعلق بالبرلمان الأوروبي، أشار الوزير إلى أن تنزانيا تابعت قراراته الأخيرة. ووجّهت الحكومة سفير جمهورية تنزانيا المتحدة في بروكسل لمواصلة المشاورات الدبلوماسية مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي والأطراف المعنية، لمواصلة تعزيز التعاون ودفع المصالح المشتركة.

صادر عن: وحدة الاتصالات الحكومية

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2834570/Tanzania_Ministry.jpg