La Tanzanie renforce sa coopération diplomatique avec la communauté internationale

DAR ES SALAAM, Tanzanie, 30 nov. 2025 /PRNewswire/ -- Le ministre des Affaires étrangères et de la Coopération est-africaine, l'ambassadeur Mahmoud Thabit Kombo (MP), a rencontré aujourd'hui les membres du corps diplomatique accrédité en Tanzanie, marquant la première réunion depuis la formation du nouveau gouvernement de la sixième phase, deuxième mandat, à la suite des élections générales d'octobre 2025.

Tanzanian Ministry of Foreign Affairs delivers briefing to members of the Diplomatic Corps.

Au cours de la réunion, le ministre Kombo a assuré les ambassadeurs et les hauts commissaires de la coopération continue de la Tanzanie avec leurs pays respectifs et les organisations qu'ils représentent.

À leur tour, les ambassadeurs ont réaffirmé leur engagement à renforcer la collaboration avec la Tanzanie. Le ministre a déclaré que cet engagement mutuel démontre la maturité de la diplomatie tanzanienne et les liens étroits qu'elle entretient avec ses partenaires de développement.

Le gouvernement a également informé les ambassadeurs du déroulement général des élections et des événements survenus le 29 octobre 2025. Malgré les troubles, le gouvernement a informé les diplomates des mesures prises par la suite, notamment pour rétablir la paix, assurer la sécurité des personnes et de leurs biens et garantir la continuité des services publics et des activités économiques. Le ministre a également expliqué la mise en place d'une commission d'enquête par le président afin d'examiner les causes de ces événements et d'éviter que des incidents similaires ne se reproduisent à l'avenir.

Le ministre Kombo a informé les ambassadeurs que la Tanzanie avait traversé une période difficile et sans précédent. Malgré ces difficultés, le gouvernement et le peuple tanzaniens se concentrent désormais sur la guérison de la nation et sur la promotion de l'unité, de la fraternité et de la solidarité.

Le gouvernement veillera à ce qu'une évaluation approfondie soit réalisée et à ce que les mesures nécessaires soient prises, notamment en matière de dialogue, de responsabilité et de renforcement institutionnel, afin d'éviter que de telles situations ne se reproduisent.

La Tanzanie est consciente que diverses parties prenantes ont publié des déclarations concernant la situation. Nombre de ces déclarations, bien que bien intentionnées, peuvent involontairement perturber ou fausser l'enquête en cours. Le gouvernement leur demande instamment de faire preuve de retenue et de permettre à la Tanzanie de mener à bien son enquête. Nous respectons la liberté d'expression, mais cette liberté doit s'exercer dans les limites de la responsabilité. Fidèle à sa longue tradition, la Tanzanie reste engagée dans une coopération internationale constructive visant le bénéfice mutuel, la paix et le développement.

En ce qui concerne le Parlement européen, le ministre a noté que la Tanzanie a suivi ses récentes résolutions. Le gouvernement a chargé l'ambassadeur de la République-Unie de Tanzanie à Bruxelles de poursuivre les consultations diplomatiques avec les institutions de l'Union européenne et les autres parties prenantes concernées, afin de continuer à renforcer la coopération et à faire progresser les intérêts communs.

Publié par : Government Communications Unit

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2834570/Tanzania_Ministry.jpg