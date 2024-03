هونج كونج، 5 آذار/مارس، 2024 /PRNewswire/ -- في الثاني من آذار/مارس، أصدرت البورصة العالمية للعملات الرقمية CoinEx أول فيديو ترويجي لها، ويعد عدًّا تنازليًّا لتنصيف عملة البيتكوين المرتقب في عام 2024. يحمل الإعلان السينمائي مدته دقيقتان عنوان "Coin In CoinEx"، ويلخص معلمًا مهمًّا في مجال الصناعة من منظور فلسفة العلامة التجارية CoinEx. متابعةً للإعلان الخارجي التشويقي السابق للفيديو، يمكننا أخيرًا إلقاء نظرة على النسخة الكاملة من هذا الفيديو الترويجي الغامض من CoinEx.

ينقل Storyline مهمة العلامة التجارية لـ CoinEx من منظور تنصيف عملة البيتكوين

يصور الفيديو الترويجي الذي تبلغ مدته دقيقتين الرحلة التحويلية للعملة المعدنية حيث تبدأ كعملة عادية تشهد صعودًا وهبوطًا في الحياة الواقعية. إنها تدخل عالم Web3 لدى CoinEx ويتم ترقيتها لتصبح عملة البيتكوين، وتشرع في سلسلة من المغامرات في هذا البعد الجديد المصمم للعملات المعدنية. في النهاية، تعود عملة البيتكوين المحولة لمساعدة جميع عشاق العملات المشفرة ومستخدميها على تحقيق أحلامهم وحريتهم المالية.

بدلاً من استخدام حيلة تسويقية لتهنئة الذات، يشيد الفيديو بدور CoinEx في تحقيق إنجاز مهم سيشكل مشهد العملات الرقمية مستقبلاً. يبدو لنا أن البورصة تأمل في لعب دور محوري في تعزيز اعتماد العملات الرقمية بشكل عام من خلال جعل تداول العملات المشفرة بسيطًا ومتاحًا للجميع وتقليل حواجز الدخول وتحقيق المزيد من المشاركات لجميع مستويات المستخدمين.

مشاهد تسلط الضوء على الراحة والاحترافية والبساطة

نشر الرئيس التنفيذي لشركة CoinEx "هايبو يانغ" على Twitter بعد إصدار هذا الفيديو أن الروح الكامنة وراء تنصيف عملة البيتكوين تتوافق مع قيم العلامة التجارية CoinEx الراسخة، وهذا يؤدي إلى خفض حواجز دخول العملات الرقمية، وتعزيز الاعتماد السائد، وتبسيط تجربة التداول للمستخدمين من جميع المستويات.

تسلط المشاهد طوال الفيديو الضوء على التزام CoinEx بفلسفة "Less is More"، أي "القليل يعني الأفضل" في تحسين المنتجات والقوائم والخدمات والبنية التحتية الأمنية كما ذكر هايبو يانغ في تغريداته. بالنسبة إلى تطوير المنتجات، تسعى CoinEx جاهدة إلى التحسين المستمر. بالنسبة إلى قوائم الأصول الجديدة، تلتزم البورصة بمبادئ الجودة والسرعة والشمولية عند إجراء بحث وتحليل وتقييم صارم، لتقديم مشاريع عالية الجودة للمستخدمين للاستثمار فيها. ومن ثم، يمكننا أن نقول إن CoinEx قد أظهرت عزمها وتفانيها في الحفاظ على قيمة "الاحترافية" داخل نظام CoinEx البيئي من منظور المنتجات والخدمات وقائمة الرموز المميزة والتسويق في الفيديو.

إذا نظرنا بشكل أعمق، يمكننا أن نرى كيفية توافق دعوة CoinEx إلى مبدأ "Less is More" في منتجاتها وخدماتها وفلسفة علامتها التجارية مع الروح الكامنة وراء تنصيف البيتكوين. على الرغم من أن التنصيف يستلزم تخفيض مكافآت التعدين على المدى القصير، فتصميمه يطلق عنان القيمة الراسخة لعملة البيتكوين. وبالمثل، تخلق CoinEx تجربة مستخدم أكثر وضوحًا وكفاءة تميز العلامة التجارية من خلال تبسيط التعقيدات. يؤكد التكامل الإبداعي لمفهوم التنصيف طوال الفيديو كيف يعكس نهج "Less is More" أي "القليل يعني الأفضل" لدى CoinEx، الذي يركز على الراحة والأمان وإمكانية الوصول، دور التنصيف في تعزيز تطوير عملة بيتكوين. تمامًا كما تهدف عمليات التنصيف إلى تعزيز عملة البيتكوين، فإن قيم العلامة التجارية CoinEx المتمثلة في تبسيط تداول العملات الرقمية تعمل أيضًا على تعزيز النمو على المدى الطويل والاعتماد السائد للعملات الرقمية.

مع تزايد الترقب للتنصيف القادم من عملة البيتكوين، تخلق CoinEx جوًّا من الإثارة حول حدث العملات الرقمية المهم هذا من خلال نهج غير تقليدي. تستعد البورصة لتحول نموذجي سيشكل مستقبل الصناعة ، وذلك من خلال العملة في CoinEx. شاهد فيديو "Coin in CoinEx" هنا. عش التجربة السحرية الراسخة داخل CoinEx من خلال الفيديو.