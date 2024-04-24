مزاد تاريخي في عالم العملات الرقمية: مزاد عملة "Epic Sat" جاري الآن على منصة CoinEx

هونغ كونغ، 24 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تشهد منصة تداول العملات المشفرة CoinEx الآن إجراء المزاد الرابع لعملة "epic sat" التي تم تعدينها في وقت سابق من قبل شركة ViaBTC ، ثالث أكبر شركة لتعدين العملات المشفرة في العالم. يعتبر هذا المزاد أول مزاد علني لعملة "epic sat" على الإطلاق على أي منصة تداول؛ وقد بدأ المزاد في تمام الساعة 00:00 وفقًا للتوقيت العالمي الموحّد (UTC+8) يوم 23 إبريل. وبإمكان مستخدمي منصة CoinEx المشاركة في المزاد وتقديم عروضهم مباشرةً بعد الدخول إلى صفحة المزاد ، مع العلم أن الحد الأدنى للعرض هو 1 بيتكوين BTC.

ومن المقرر أن ينتهي المزاد في تمام الساعة 00:00 وفقًا للتوقيت العالمي الموحّد (UTC+8) يوم 26 إبريل، وسيحصل صاحب أعلى عرض على فرصة امتلاك هذه العملة الرمزية النادرة "epic sat". للمشاركة في المزاد، يجب أن يمتلك المشاركون رصيدًا كافيًا في حسابات التداول الفوري على منصة CoinEx. ولا تُقبل سوى العروض المقدمة بعملة البيتكوين BTC في المزاد. عند تلقي العرض، سيقوم النظام باحتساب قيمة العرض من أصول البيتكوين BTC الخاصة بالمشترك. وفي حالة تقديم عرض أعلى، سيتم استرداد الأصول على الفور، مما يتيح للمشاركين تقديم عرض ثانٍ. وستقوم منصة CoinEx بإخطار جميع المشاركين بالنتائج عبر رسائل داخل الموقع ورسائل البريد الإلكتروني.

يُطلق على الساتوشي الأول (أصغر وحدة من البيتكوين) المستخرج في كل عملية تنصيف للبيتكوين، والتي تحدث بعد استخراج 210,000 كتلة أو كل أربع سنوات تقريبًا اسم "epic sat" ويبلغ عدد epic sats المتوفرة على الإطلاق حوالي 32 ساتوشي فقط، مما يجعل كل ساتوشي فريدًا من نوعه وجديرًا بالذكر. في الوقت الحالي، يمتلك سوق العملات الرقمية أربعة epic sats فقط، مما يجعل كل منها يحمل أهمية تاريخية فريدة وندرة داخل منظومة العمل بعملة البيتكوين. وقد حققت عملة rare sat""، وهي فئة أقل ندرة من عملة "epic sat"، سعراً خياليًا وصل إلى 107,950 دولار أمريكي في مزاد علني على منصة Sotheby للمزادات.

نبذة عن CoinEx

تأسست منصة الأصول الرقمية CoinEx عام 2017، وهي عبارة عن بورصة عالمية للعملات المشفرة ملتزمة بتسهيل عمليات التداول. توفر المنصة مجموعة من الخدمات، بما في ذلك التداول الفوري والهامشي والعقود الآجلة والمبادلات وصانع السوق الآلي (AMM) وخدمات الإدارة المالية لأكثر من 5 ملايين مستخدم في أكثر من 200 دولة ومنطقة.

مع استراتيجيات الإدراج القائمة على "الجودة والسرعة والشمولية"، أدرجت CoinEx أكثر من 900 عملة رمزية وأكثر من 1400 زوج تداول. يتيح هذا الاختيار الواسع للمستخدمين الوصول إلى أحدث العملات المشفرة في طليعة الابتكار. فمنذ تأسيسها، عملت CoinEx بمبدأ خدمة "المستخدم أولاً". والتزمت بهدفها المتمثل في رعاية بيئة تداول العملات المشفرة العادلة ذات السمعة النظيفة والآمنة، وتمكن CoinEx الأفراد من ذوي المستويات المختلفة من الخبرة من الوصول بسهولة ويسر إلى عالم العملات المشفرة عبر تقديم منتجات سهلة الاستخدام.