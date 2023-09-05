تنشر شركة Henley & Partners أول تقرير عن ثروة العملات المشفرة في العالم

لندن, 5 سبتمبر / أيلول 2023 /PRNewswire/ -- هناك 88,200 مليونير في مجال العملات المشفرة في جميع أنحاء العالم، مع ما يقل قليلاً عن نصفهم (40,500) يمتلكون ثرواتهم في عملة البيتكوين، وفقًا لتقرير الثروة المشفرة الافتتاحي الذي نشرته شركة Henley & Partners الرائدة في مجال الثروة والهجرة الدولية. تبلغ القيمة السوقية الإجمالية للعملات المشفرة الآن 1180 مليار دولار أمريكي، وهناك 425 مليون فرد على مستوى العالم يمتلكون عملات مشفرة.

يتضمن هذا التقرير الأول من نوعه إحصائيات حصرية عن عدد المليونيرات من العملات المشفرة والبيتكوين، وأصحاب مئات الملايين، والمليارديرات التي تقدمها شركة استخبارات الثروة العالمية New World Wealth ، بالإضافة إلى رؤى من كبار الأكاديميين وخبراء الصناعة ومتخصصي العملات المشفرة. كما يحتوي أيضًا على مؤشر اعتماد العملات المشفرة من Henley & Partners، والذي يقارن أفضل برامج الإقامة و المواطنة عن طريق الاستثمار لمستثمري العملات المشفرة.

يقول الدكتور يورج ستيفن ، الرئيس التنفيذي لشركة Henley & Partners، إن التجار وعمال المناجم والمستثمرين ورجال الأعمال المشفرين يستكشفون استراتيجيات الهجرة الاستثمارية لحماية مصالحهم. "لقد شهدنا ارتفاعًا كبيرًا في الاستفسارات من المليونيرات في مجال العملات المشفرة على مدار الأشهر الستة الماضية الذين يتطلعون إلى حماية أنفسهم من أي حظر مستقبلي محتمل على تداول أو استخدام العملات المشفرة في بلدانهم وتخفيف مخاطر السياسات المالية العدوانية التي تفرض ضرائب على الأصول الرقمية في بلدانهم."

إلى Moon: العملات المشفرة "صفقة محسومة"

في الدوري العالمي للأثرياء، يوجد الآن 182 مليونيرًا في مجال العملات المشفرة (أي الأفراد من ذوي الثروات العالية الذين يمتلكون عملات مشفرة بقيمة 100 مليون دولار أمريكي أو أكثر)، 78 منهم من مستخدمي البيتكوين، في حين أن ستة من أصل 22 مليارديرًا في العملات المشفرة في العالم لقد جمعوا ثرواتهم من تداول البيتكوين.

وكما أشار خبير الاستثمار العالمي، جيف د. أوبديك ، في التقرير: "إن العملات المشفرة هي التجارة والتكنولوجيا الأكثر حتمية خلال الثلاثين عامًا الماضية، وهي الآن فرصة رائعة للشراء حيث من غير المرجح أن نرى هذه الأسعار مرة أخرى على الإطلاق." دكتور نيكلاس جي آر إم. يشرح شميدت شريك في شركة المحاماة النمساوية Wolf Theiss كيف يجب أن يتم احتجازهم. يحذر البروفيسور الدكتور تيفيت أوغلو ، المتخصص في قانون البلوكشين في إسطنبول، من "العواقب القانونية الوخيمة" للاعتقاد بأنه لا توجد قوانين تحكم تقنية البلوكتشين والأصول المشفرة. يشير كارلوس غونزاليس كامبو ، محلل الأبحاث في 21 شيرز في تعليقه، إلى أنه "على الرغم من أن تقييم الأصول المشفرة لا يزال موضوعًا ناشئًا يسعى إلى الإجماع، خاصة مع توسع فئة الأصول ونضوجها، إلا أن هناك بعض الأساليب القابلة للتنفيذ التي يمكن للمستثمرين استخدامها."

أفضل الرهانات لمستثمري التشفير

بما في ذلك أكثر من 750 نقطة بيانات، يقوم مؤشر اعتماد العملات المشفرة الجديد من Henley بتقييم البلدان المضيفة للهجرة الاستثمارية الصديقة للعملات المشفرة بناءً على مستوى اعتمادها وتكاملها بين العملات المشفرة وتكنولوجيا البلوكتشين. وتحتل سنغافورة المركز الأول بشكل عام برصيد 50.2 من 60، أو 83.76%، تليها سويسرا في المركز الثاني (78.17%)، تليها الإمارات العربية المتحدةhttps://www.henleyglobal.com/residence-investment/united-arab-emirates بنسبة 76.17%. هونغ كونغ (الرابعة بنسبة 76%)، و الولايات المتحدة (الخامسة بنسبة 73.83%)، و أستراليا (السادسة بنسبة 71.83%)، و المملكة المتحدة (السابعة بنسبة 71.17%)، جميعها تحصل على مرتبة الشرف من الدرجة الأولى عندما يتعلق الأمر باعتماد العملات المشفرة، مع كندا (الثامنة بنسبة 67,33%)، و مالطا (التاسعة بنسبة 64.83%) و ماليزيا (العاشرة بنسبة 62.5%) أيضًا مما يجعلها ضمن المراكز العشرة الأولى.

معظم الخيارات الصديقة للضرائب

وفيما يتعلق بمعيار الملاءمة الضريبية ، الذي يقيم النهج الذي تتبعه الدولة في فرض الضرائب على الأنشطة المرتبطة بالعملات المشفرة، حصلت سنغافورة والإمارات العربية المتحدة على درجة 10 من 10 لا تشوبها شائبة، وحصلت هونج كونج و موريشيوس و موناكو على 9 درجات من أصل 10. حققت كل من أنتيغوا وبربودا وماليزيا وحصلت كل من ناميبيا وسويسرا على 8 درجات من أصل 10.

تعد الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة من الدول الرائدة مرة أخرى عندما يتعلق الأمر بالاعتماد العام ، والذي يقيس مستوى الوعي والاهتمام والتفاعل مع العملات المشفرة بين عامة السكان، حيث سجلت كل منهما 7 من 10 لهذا المعيار. ومع ذلك، عندما يتعلق الأمر باعتماد البنية التحتية ، التي تقيم الأسس التكنولوجية لمعاملات وبورصات العملات المشفرة، مثل عدد أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة، والتكامل مع البنوك المحلية، ووجود بورصات الأصول الرقمية، تراجعت كل من الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة في التصنيف. وتتصدر الولايات المتحدة حاليا الطريق في هذا الصدد، حيث أصبحت اليونان و تايلاند وهونج كونج و نيوزيلندا من بين البلدان العشرة الأوائل التي تتمتع ببنية تحتية متطورة إلى حد معقول تدعم اعتماد العملات المشفرة بشكل أكثر سلاسة.

اقرأ البيان الصحفي الكامل وتقرير الثروة المشفرة Henley & Partners عبر الإنترنت.

Henley & Partners SOURCE