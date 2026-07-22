توسّع Paymob وUnionPay نطاق قبول المدفوعات الرقمية في مصر

القاهرة، 22 يوليو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت UnionPay International (UPI)، شبكة المدفوعات العالمية، عن توسع كبير في حضورها الرقمي في مصر من خلال شراكة استراتيجية مع Paymob، الشركة الرائدة في تمكين الخدمات المالية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وأتاحت هذه الشراكة رسمياً لأكثر من 160,000 نقطة بيع (POS) في مختلف أنحاء مصر قبول بطاقات UnionPay، مما يفتح أمام الشركات المحلية فرصة غير مسبوقة للوصول إلى أسواق استهلاكية دولية مربحة ومرتفعة الإنفاق.

يشكّل هذا التوسع تحولاً نوعياً في مسيرة المدفوعات الرقمية في مصر والمنطقة الأوسع. ويجسّد التنفيذ السريع لاتفاق تعاون استراتيجي بارز وقّعه الطرفان في سبتمبر 2025. وفي تجسيد قوي للمرونة والمواءمة المؤسسية، انتقلت الشراكة من التوقيع الرسمي إلى التطبيق الكامل في السوق خلال ثمانية أشهر فقط. وشهد إبرام الاتفاق الأصلي كلٌّ من البنك المركزي المصري وبنك الشعب الصيني، بما يبرز الأهمية الجيوسياسية والاقتصادية لهذا المسار.

وسخّرت Paymob، بقيادة Islam Shawky وAlain El Hajj وMostafa Menessy من Endeavor Entrepreneurs، بنيتها التحتية المتقدمة لتسريع تفعيل قبول بطاقات UnionPay. ويربط هذا الانتشار التجاري السريع واسع النطاق ملايين حاملي البطاقات الدوليين مباشرةً بالتجار المحليين في مصر، فاتحاً آفاقاً جديدة للمدفوعات عبر الحدود والتجارة العالمية والاقتصاد الرقمي المصري المتسارع.

وفي الوقت الذي تمضي فيه مصر بقوة في ترسيخ مكانتها كمركز عالمي رائد للسياحة والأعمال، تُمكّن شبكة القبول الموسّعة هذه التجار المحليين من قبول المدفوعات بسلاسة، سواء بالبطاقات عند نقاط البيع أو بالوسائل الرقمية، في مختلف القطاعات الرئيسية، بما فيها الضيافة الفاخرة وتجارة التجزئة الراقية والمطاعم الفاخرة والرحلات السياحية إلى المواقع التاريخية وخدمات النقل.

لا تقتصر هذه المبادرة، بالنسبة إلى الشركات المصرية، على الشمول المالي الأساسي؛ بل تتيح لها وصولاً مباشراً وسلساً إلى قوة شرائية دولية هائلة. ومن خلال القضاء على الاعتماد على التعامل بالنقد الورقي والعوائق المرتبطة بالعملات الأجنبية، أصبح التجار المحليون في موقع فريد يتيح لهم زيادة متوسط قيمة سلة المشتريات، وتسريع وتيرة المعاملات، وتحقيق نمو فوري في صافي الإيرادات ضمن الاقتصاد الرقمي.

من خلال هذا التطوير للبنية التحتية، تستطيع الشركات الواقعة في أهم المراكز السياحية في مصر ومنتجعاتها الساحلية وعواصمها التجارية النابضة بالحياة أن توفر للزوار الدوليين تجربة دفع مألوفة وموثوقة وراقية، بما يعزّز ولاء العملاء فوراً ويتيح حجماً من المبيعات لم يكن متاحاً من قبل.

قال السيد Feng Chen، المدير العام لشركة :UnionPay International «تتبوأ مصر موقع الصدارة في السياحة العالمية والتجارة عبر الحدود، إذ تستقطب ملايين الزوار العالميين ذوي القدرة الشرائية العالية سنوياً. ومن خلال توسيع نطاق قبول بطاقات UnionPay في منظومة التجار الواسعة لدى Paymob، لا نقتصر على جعل تجربة الدفع أكثر سلاسة للمسافرين الدوليين، بل نمنح الشركات المصرية المحلية محفزاً قوياً لاستقطاب إنفاق الزوار الدوليين من ذوي القدرة الشرائية العالية وتوسيع أعمالها ضمن الاقتصاد الرقمي العالمي.»

وينسجم هذا التوسع البارز مباشرةً مع رؤية البنك المركزي المصري (CBE) للرقمنة المالية وتحديث البنية التحتية الأقل اعتماداً على النقد، بما يرفع مستوى منظومة التجار في مصر لتواكب أعلى المعايير العالمية لأمن المدفوعات الإلكترونية وسهولة استخدامها.

مع استمرار الزيادة المتسارعة في أعداد الوافدين الدوليين والتبادل التجاري عبر الحدود، تلتزم كل من Paymob وUnionPay بمواصلة توسيع قدرات القبول المحلية، بما يضمن تجهيز الشركات المصرية على النحو الأمثل لتحويل تدفق الزوار العالميين إلى نجاح مالي قابل للقياس.