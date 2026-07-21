Paymob et UnionPay étendent l'acceptation des paiements numériques à l'ensemble du territoire égyptien

LE CAIRE, 21 juillet 2026 /PRNewswire/ -- UnionPay International (UPI), réseau mondial de paiement, a annoncé un renforcement sans précédent de sa présence numérique en Égypte dans le cadre d'un partenariat stratégique avec Paymob, le principal fournisseur de services financiers de la région Moyen-Orient - Afrique du Nord. Grâce à ce partenariat, plus de 160 000 terminaux de paiement en Égypte acceptent désormais les cartes UnionPay, offrant ainsi aux entreprises locales une opportunité sans précédent d'accéder à des marchés internationaux lucratifs et d'atteindre des consommateurs au pouvoir d'achat élevé.

Ce développement marque une étape décisive en matière de paiements numériques en Égypte et dans l'ensemble de la région. Il s'agit de la mise en œuvre rapide d'un accord de coopération stratégique historique signé entre les deux parties en septembre 2025. Seulement huit mois séparent la signature officielle de ce partenariat et sa mise en œuvre sur l'ensemble du marché, preuve d'une grande réactivité et d'une excellente coordination institutionnelle. L'accord initial a été signé en présence de témoins prestigieux, à savoir la Banque centrale d'Égypte et la Banque populaire de Chine, ce qui souligne l'importance géopolitique et économique de ce corridor.

Paymob, dirigée par les entrepreneurs d'Endeavor Islam Shawky, Alain El Hajj et Mostafa Menessy, s'est appuyé sur son infrastructure de premier plan pour mettre rapidement en place l'acceptation des cartes UnionPay. Ce déploiement commercial rapide et à grande échelle met en relation directe des millions de titulaires de cartes internationaux avec les commerçants égyptiens locaux, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour les paiements transfrontaliers, le commerce mondial et l'économie numérique égyptienne en pleine expansion.

Alors que l'Égypte renforce de manière intensive sa position de pôle touristique et d'affaires de premier plan à l'échelle mondiale, ce réseau d'acceptation élargi permet aux commerçants locaux d'encaisser en toute fluidité les paiements, qu'ils soient effectués par carte physique ou par voie numérique, dans tous les principaux secteurs, notamment l'hôtellerie de luxe, le commerce de détail haut de gamme, la restauration gastronomique, les excursions touristiques historiques et les services de transport.

Pour les entreprises égyptiennes, cette initiative va bien au-delà de l'inclusion financière au sens strict : elle assure un accès direct et sans entrave à des clients internationaux disposant d'un immense pouvoir d'achat. En évitant les échanges d'espèces et les problèmes liés aux devises étrangères, les commerçants locaux se trouvent désormais dans une position unique leur permettant d'optimiser leur panier moyen, d'accélérer le traitement des transactions et de générer une croissance immédiate de leur chiffre d'affaires net dans le cadre de l'économie numérique.

Grâce à cette modernisation des infrastructures, les entreprises implantées dans les principaux pôles touristiques, les stations balnéaires et les capitales commerciales animées d'Égypte peuvent proposer aux visiteurs internationaux une expérience de paiement familière, fiable et haut de gamme, ce qui favorise immédiatement la fidélisation de la clientèle et permet de générer un volume de ventes jusqu'alors inimaginable.

« L'Égypte occupe une place de premier plan dans le tourisme mondial et le commerce transfrontalier, attirant chaque année des millions de visiteurs internationaux fortunés », a déclaré M. Feng Chen, Directeur général de UnionPay International. « En étendant l'acceptation des cartes UnionPay à l'ensemble du vaste écosystème de commerçants de Paymob, nous ne nous contentons pas de faciliter l'expérience de paiement des voyageurs internationaux, nous offrons également aux entreprises égyptiennes locales un puissant catalyseur leur permettant de capter le pouvoir d'achat d'une clientèle internationale haut de gamme et de développer leurs activités au sein de l'économie numérique mondiale. »

Ce déploiement historique s'inscrit pleinement dans la vision de la Banque centrale d'Égypte (BCE) en matière de numérisation financière et de modernisation des infrastructures visant à réduire le recours aux espèces, permettant ainsi au secteur du commerce égyptien d'évoluer pour satisfaire aux normes mondiales les plus strictes en matière de sécurité et de commodité des paiements électroniques.

Alors que le nombre de visiteurs internationaux et que les échanges commerciaux transfrontaliers poursuivent leur forte progression, Paymob et UnionPay s'engagent à développer sans cesse les capacités d'acceptation au niveau local, afin de garantir que les entreprises égyptiennes disposent de tous les moyens nécessaires pour transformer la fréquentation internationale en succès financier concret.