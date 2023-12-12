توطين صناعة المستحضر الدوائي البيولوجي (كليكسان)

القاهرة، مصر, 12 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- تم توقيع اتفاقية حصرية بين شركة سانوفي العالميه و شركة مينافارم للأدوية والصناعات الكيماوية لتوطين صناعة المستحضر الدوائي البيولوجي (كليكسان) في مصروالذي يعد أحد الأدوية الهامه لشركة سانوفي العالمية و كذلك في سوق الدواء المصري.

Sanofi and Minapharm Sign an Exclusive Agreement for Localizing the manufacture of Clexane®

سيتم تصنيع كليكسان فى أحدث وأكبر صرح صناعى لشركة مينافارم والذى يعد الأول من نوعه فى مصر و الثانى لشركة مينافارم و المخصص لتطوير و تصنيع الأدوية الحيوية المجهزة بواسطة الهندسة الوراثية باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية.

ووقع على هذه الاتفاقية ممثلاً عن شركة سانوفي الدكتورأحمد رؤف, رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي في مصر, كما وقع ممثلاً عن شركة مينافارم الدكتوروفيق البرديسي, رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة.

وفى هذا السياق قال الدكتور أحمد رؤف, رئيس مجلس إدارة شركة سانوفي مصر و العضو المنتدب أن هذا الإتفاق يؤكد التوجه الجاد والجهود المستمره لشركة سانوفي مصر في دعم خطة توطين الصناعات الدوائية و البيولوجية فى مصر من خلال التعاون مع شركاء الصناعة المميزين و العمل على نقل تكنولوجيا التصنيع المتطوره و ياتى هذا الحدث استمراراً للجهود فى العمل على توفير العلاجات الرئيسية و الحديثه للمريض المصرى .

وقال الدكتور وفيق البرديسي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة مينافارم: "تدعم هذه الشراكة مع سانوفي أولويات السياسة الصحية الوطنية مع التزام كلا الطرفين بزيادة حد الحصول على الدواء كعنصر اساسى من مكونات الإعمال الكامل للحق فى الصحة. ويأتى هذا استكمالاً لمساهمة مينافارم وشركاتها التابعة فى اوروبا لتطوير صناعات التكنولوجية الحيوية في مصروالعالم."

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