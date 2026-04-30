توفير الطاقة لتعدين منخفض الكربون: Sungrow تكشف عن ورقة بيضاء لحلول الطاقة في مجال الشبكات المصغرة للتعدين

خفي، الصين ، 29 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- أصدرت "صن جرو" (Sungrow)، الشركة الرائدة عالميًا المزودة لمحولات الطاقة الكهروضوئية وأنظمة تخزين الطاقة ، ورقة بيضاء حول حلول طاقة الشبكات المصغرة للتعدين بالاشتراك مع كل من "تي يو في راينلاند" (TÜV Rheinland) و"الجمعية الكهربائية التقنية الصينية" (China Electrotechnical Society) في "القمة العالمية للطاقة المتجددة" (GRES) لعام 2026.

Mining Microgrid Power Solutions White Paper Launch

تقدم الورقة البيضاء حلولاً خاصة بالشركة للشبكات المصغرة للتعدين والتي تغطي سيناريوهات التطبيق المتنوعة بما في ذلك الأنظمة المتوسطة الحجم (2.5 ميغاواط - 20 ميغاواط) والمشاريع الكبيرة الحجم (20 ميغاواط -100 ميغاواط) ومجموعات الشبكات المصغرة المتعددة فوق 100 ميغاواط مع منتجات وتقنيات مصممة خصيصًا للسيناريوهات تدعم كل تطبيق.

تم بناء حلول الطاقة للشبكات التعدينية المصغرة من شركة "صن جرو" على بنية نظام محكم التكامل ومطوّر ذاتيًا بالكامل وتمتد على مستوى أنظمة الطاقة الكهروضوئية، وطاقة الرياح، والتخزين، والشحن، وأنظمة إدارة الطاقة المتكاملة ، مما يتيح تنسيقًا وثيقًا بين الأصول واستراتيجيات التحكم على مستوى النظام. فهي تتميز بتحسين الحلقة المغلقة على مستوى دورة الحياة الكاملة ، بالإضافة إلى إطار حماية من خمس طبقات فريد من نوعه لضمان تشغيل نظام مستقر ومرن.

تقديم قيمة قابلة للقياس لدورة الحياة الكاملة

تكاليف مبدئية أقل مع تصميم نظام شامل : يتم قياس حجم الطاقة الكهروضوئية، والتخزين، والاحتياطي استنادًا إلى ظروف الموقع وأوضاع الحِمل ، وذلك باستخدام منصة تصميم ذكية ويتم التحقق من صحتها بواسطة محاكاة على نطاق غيغاواط.

نشر مبسط: تتيح الأصول المدمجة مسبقًا مع بروتوكولات الاتصالات والمعلمات الموحدة سرعة التثبيت وتبسيط التشغيل ، مع دمج سلسل للأطراف الثالثة.

عوائد اقتصادية حتى 12٪ أكثر من خلال الإرسال الذكي: يقوم النظام بتقييم آلاف السيناريوهات التشغيلية في الوقت الفعلي لتحسين العمليات ، مع بيانات الأداء والكربون المجسدة مرئيًا بالكامل والقابلة للتتبع التي تدعم اتخاذ القرارات وإعداد تقارير المعايير البيئية، والمعايير الاجتماعية، ومعايير الحوكمة بشكل أسرع.

عمليات تشغيل وصيانة أكثر ذكاءً وموثوقية: تكشف الصيانة التنبؤية والتشخيص القائم على نظام "الدائرة القصيرة - الدائرة المفتوحة" ( IV ) أكثر من 20 مشكلة على مستوى الوحدة ، مع تحديد المخاطر على مستوى الخلية قبل ما يصل إلى سبعة أيام ، بدعم من شبكة خدمة عالمية على مدار ساعات اليوم وطوال أيام الأسبوع.

حماية من خمس طبقات لتشغيل شبكات مصغرة مرنة

لضمان الاستقرار المرتفع للغاية للنظام ، يقدم الحل إطار حماية من خمس طبقات يصنف ظروف الشبكة من التشغيل في حالة ثابتة إلى انهيار الشبكة. يتم إدارة كل مرحلة من خلال استراتيجيات التحكم المخصصة للحفاظ على الأداء المستقر. يتيح النظام العزل السريع للخطأ استجابةً لحالات الخلل، مما يضمن إمدادات الطاقة المستمرة من خلال قدرات مثل توليد الطاقة الكهروضوئية وتوقعات الحِمل ، وتحمّل الأعطال، والتبديل السلس في الوضع المرتبط بالشبكة وغير المرتبط بالشبكة ، والبداية السوداء.

أداء مثبت في مشاريع التعدين العالمية

قالت "شيلالا كاكوما بوا"، المدير التنفيذي والمستشار الأول في "جمعية زامبيا للطاقة المتجددة": "تواجه زامبيا حاليًا عجزًا في الطاقة يبلغ 600 750 ميغاواط وسط الجفاف وزيادة الطلب ، حيث يستهلك قطاع التعدين حوالي 50٪ من الكهرباء الوطنية ومن المتوقع أن يتجاوز الطلب الإجمالي 11000 ميغاواط بحلول عام 2050".

للمساعدة في مواجهة هذه التحديات ، نشرت "صن جرو" نظام الشبكة المصغرة للتعدين بقدرة (1.38 ميغاواط - 2.26 ميغاواط/ساعة) في منجم "نايبو" في زامبيا. يعمل المشروع على تخفيف النقص الحاد في الكهرباء الناجم عن انقطاع الكهرباء لمدة 8 إلى 12 ساعة يوميًا ، مما يوفر ما يقرب من 1.9 مليون كيلوواط/ساعة من الطاقة المتجددة سنويًا ويحسن بشكل كبير من استقرار التشغيل. إلى جانب ذلك ، تم اعتماد حلول الشبكات المصغرة للتعدين من "صن جرو" على نطاق واسع عبر مشاريع التعدين العالمية. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع "هيلرون أوشيفيلا" (HyIron Oshivela) بقدرة (12 ميغاواط - 13 ميغاواط /ساعة) في ناميبيا ، الذي يعمل خارج الشبكة بالكامل ويولد حوالي 36 مليون كيلو واط من الكهرباء النظيفة سنويًا، مما يلبي 100٪ من الطلب على الطاقة في الموقع.

"روي صن"، المدير العام لمركز تكنولوجيا الشبكات في "صن جرو": "مع مواجهة عمليات التعدين لمتطلبات متزايدة لأمن الطاقة وإزالة الكربون ، فإن التركيز يتحول من الأنظمة المجزأة إلى حلول الشبكة المصغرة المتكاملة بالكامل للمكدس الكامل القادرة على ضمان الأداء المستمر في ظل ظروف معقدة". "مع هذه الورقة البيضاء، نهدف إلى توفير نهج منهجي لتصميم وتشغيل الشبكات المصغرة للتعدين ، مما يساعد الصناعة على معالجة تعقيد النظام المتزايد مع تسريع الانتقال إلى طاقة أنظف وأكثر موثوقية".

نبذة عن Sungrow

تُعد "صن جرو" رائدة عالميًا في تكنولوجيا الطاقة المتجددة، وقد كانت سبّاقة في تقديم حلول الطاقة المستدامة لأكثر من 29 عامًا. ووفقًا لبيانات ديسمبر 2025، ركّبت "صن جرو" أكثر من 1000 غيغاواط من محولات الطاقة الإلكترونية حول العالم. وتُصنَّف الشركة على أنها الشركة الأكثر موثوقية في العالم في مجال محولات الطاقة الكهروضوئية وتخزين الطاقة، بحسب شركة "بلومبرغ إن إي إف" (BloombergNEF). وتدعم ابتكاراتها مشاريع الطاقة النظيفة في مختلف أنحاء العالم، مدعومةً بشبكة تضم 520 منفذ خدمة تضمن تجارب متميزة للعملاء. وفي "صن جرو"، نلتزم بتمهيد الطريق نحو مستقبل مستدام من خلال التكنولوجيا المتطورة والخدمة التي لا مثيل لها. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة موقع الويب: www.sungrowpower.com/en

