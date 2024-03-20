توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي بين إنسبور ولاتيس

جينان، الصين, 20 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- وقعت شركة إنسبور لأنظمة معلومات الاتصالات المحدودة (إنسبور) وشركة جولدن لاتيس للاستثمار (لاتيس) اتفاقية تعاون استراتيجي في الرياض، المملكة العربية السعودية. ومثل الطرفان على التوالي في حفل التوقيع كل من السيد/ تسوي هونغ زي، رئيس مجلس إدارة إنسبور، والسيد/ خالد مهتدي، المدير العام لشركة لاتيس.

ووفقا لاتفاقية التعاون الاستراتيجي، ستوفر "إنسبور" حلا شاملا لإدارة الأبراج لشركة "لاتيس"، وتساعد في إنشاء نظام إدارة رقمي، ومواصلة استكشاف النماذج التشغيلية الحديثة. وسيتعاون الطرفان في جوانب مختلفة بما في ذلك خدمات تشغيل وصيانة موقع البرج، وتصميم وبناء مراكز البيانات، لخدمة سوق الاتصالات المحلية في المملكة العربية السعودية بشكل مشترك.

لاتيس هي مؤسسة سعودية مملوكة للدولة أنشأها صندوق الاستثمارات العامة (PIF) في نوفمبر 2022. تركز الشركة على تعزيز كفاءة تشغيل وصيانة أبراج الاتصالات من خلال الوسائل الحديثة ، بهدف أن تصبح مشغل الأبراج الأكثر تقدما في منطقة الشرق الأوسط.

إنسبور هي شركة صينية رائدة في مجال الحوسبة السحابية ومزود خدمات البيانات الضخمة مع ثلاث شركات مدرجة ، بما في ذلك إنسبور للمعلومات و إنسبور للبرمجة و إنسبور المؤسسة الرقمية. يتضمن عملها الرئيسي معدات الحوسبة والبرامج وخدمات الحوسبة السحابية واتصالات الجيل التالي والبيانات الضخمة وسيناريوهات التطبيقات المختلفة. وقد قدمت منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لأكثر من 120 دولة ومنطقة.

تضع إنسبور نفسها بشكل استراتيجي في مجال اتصالات الجيل التالي ، حيث توفر خدمات بناء مراكز البيانات وبرامج إدارة الشبكات لمشغلي الاتصالات السلكية واللاسلكية والصناعات الأخرى ، مما يدعم بناء بنية تحتية رقمية جديدة.