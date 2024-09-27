توقيع مذكرة تعاون بين Envision Energy وTÜV Nord في معرض WindEnergy هامبورغ لعام 2024

هامبورغ، ألمانيا, 27 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- وقّع السيد Yimin Lou، نائب الرئيس الأول لشركة Envision Energy ورئيس قسم توربينات الرياح، والسيد Alexander Ohff، نائب الرئيس التنفيذي العالمي للطاقة المتجددة في TÜV Nord، مذكرة تعاون إستراتيجية في معرض WindEnergy هامبورغ. واتفق الطرفان على التعاون الشامل في تسعة مجالات رئيسية تتعلق بسلسلة إمدادات طاقة الرياح التي طورتها Envision، بما في ذلك البحث التكنولوجي، وتطوير المنتجات، والاعتماد، والاختبار، وإدارة الجودة، وإستراتيجية التدويل.

هناك تغيرات مهمة تحدث في صناعة طاقة الرياح العالمية وتدفعها نحو نطاق وقوة أكبر، بقيادة معايير دولية صارمة ومنافسة شرسة. تتمسك شركة Envision Energy، الرائدة في طلبات توربينات الرياح العالمية في عامَي 2022 و2023، حتى الآن بالتزامها بالنمو الدولي وقيادة الصناعة.

في حفل التوقيع، حصل نظام الدفع المتكامل ذو الميغاواط الكبير لتوربينات الرياح البرية من شركة Envision Energy على شهادة الاعتماد من TÜV Nord. ومع طاقة إنتاجية تزيد عن 10 ميجاواط، يُعَدّ هذا النظام الدفعي هو الأكبر من نوعه المتوفر حاليًّا ويمثل ابتكارًا مهمًا من Envision في تصميم هيكل نظام الدفع. ويعزز هذا التقدم التكنولوجي أداء منتجات توربينات الرياح الذكية من Envision وموثوقيتها باستمرار.

صرح السيد Yimin Lou: "مع تطور صناعة طاقة الرياح، لا تزال Envision Energy ملتزمة بتوفير منتجات مبتكرة وعالية الجودة تلبي متطلبات الأسواق العالمية المتنوعة وتوفر خدمة استثنائية لعملائنا. وتُعَدّ TÜV Nord أحد الشركاء الدوليين الرئيسيين لشركة Envision. نسعى معًا إلى تطوير نماذج اعتماد جديدة تتراوح بين الآلات الكاملة ومستويات المكونات، ووضع معايير سلامة ومواصفات تقنية قوية تعتبر ضرورية للنجاح في الأسواق العالمية".

وعلَّق السيد Alexander Ohff قائلاً: "استعرضت شركة Envision Energy نقاط قوتها التكنولوجية وقيادتها لقطاع طاقة الرياح بوضوح من خلال عملية الاعتماد هذه. مع نظام دفعها المتكامل ذي الميغاواط الكبير لتوربينات الرياح البرية، فإن Envision لا تقود حقبة جديدة في تكنولوجيا نظام الدفع فحسب، بل تحقق أيضًا نجاحًا كبيرًا في الأسواق المحلية والعالمية على حد سواء. ونحن في TÜV Nord ملتزمون بمواصلة شراكتنا مع Envision لدفع المزيد من الابتكارات التكنولوجية في مجال الطاقة المتجددة، ودعم الانتقال العالمي إلى الطاقة الخضراء".

تنفذ Envision Energy بالتعاون مع TÜV Nord حاليًّا العديد من مشاريع SSDA وتقييمات تصنيع الموردين، والتي تم الانتهاء من العديد منها بالفعل. يضمن هذا التعاون أن المشاريع العالمية المستقبلية يمكن أن تُسلَّم في الوقت المحدد وبجودة عالية، مع تلبية متطلبات مثل تمويل المشروع والتزامات التسليم في نفس الوقت. وقد تعاون الطرفان، بالإضافة إلى ما سبق، للحصول على العديد من الأوراق البحثية الجديدة المتعلقة بشهادة التكنولوجيا، ودعم Envision في تطبيق المزيد من التقنيات المطورة ذاتيًّا لتطوير نماذج التوربينات واعتمادها، وتحسين جودة توربينات الرياح الدولية وتقدمها وتنافسيتها باستمرار.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2516255/image_805157_15045228.jpg