تي في ام كابيتال هيلثكير تعلن عن افتتاح أول عيادة خارجية لإعادة التأهيل لشركة برايا للرعاية المديدة في الرياض

هذه العيادة هي أول منشأة من بين تسع منشآت (مستشفيات و عيادات) مزمع أنشاءها على أراضي المملكة العربية السعودية. تهدف هذه المنشآت إلى توفير أسرة والذي يقدر العجز بحوالي ٢٦٠٠٠ سرير لبرامج إعادة التأهيل و الرعاية المديدة.

الرياض، المملكة العربية السعودية, 6 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- افتتحت برايا للرعاية المديدة أول عيادة خارجية لها لاعادة التأهيل في الرياض بالمملكة العربية السعودية لتقديم خدمات العلاج الطبيعي والوظيفي، وعلاج النطق والكلام، بالإضافة إلى خدمات إعادة التأهيل المتطورة والمكثفة. تتميز هذه العيادة بقدرتها على تقديم حوالي 3,000 جلسة إعادة تأهيل في الشهر.

Baraya Extended Care opens its first rehabilitation outpatient clinic in Riyadh

تواجه المملكة العربية السعودية نقصاً شديداً في خدمات الرعاية المديدة وأسِرَّة إعادة التأهيل. لذا، تم تحديد هذا المجال بوصفه أولوية رئيسية لرؤية السعودية 2030 لتعزيز قطاع الرعاية الصحية. و نظراً للتحديات التي تواجهها المستشفيات العامة في خدمة أعداد أكبر من المرضى، تُعد المنشآت المخصصة لخدمات الرعاية المديدة و إعادة التأهيل أفضل وسيلة لتحسين حياة المرضى وتخفيف الأعباء عن المستشفيات.

برايا هي إحدى شركات "تي في إم كابيتال هيلثكير" بالمملكة العربية السعودية، هي شركة أسهم خاصة متخصصة في الرعاية الصحية و تعمل في الشرق الأوسط منذ عام 2009. تتمتع شركة تي في أم كابيتال هيلثكير بسجل حافل وخبرة واسعة في مجال الاستثمار والتشغيل ، وذلك بصفتها مؤسس و مستثمر لمركز بروفيتا الطبي الدولي ومركز كامبريدج الطبي وإعادة التأهيل.

تعتزم برايا للرعاية المديدة افتتاح عيادتها الخارجية الثانية في جدة في أبريل 2024. وتُجرى حالياً أعمال إنشاء أول مستشفى للرعاية المديدة تابع لبرايا، ومن المتوقع افتتاحه في ابها بحلول نهاية 2025 بسعة تصل إلى 216 سريراً. ستقدم منشأة الرعاية المديدة خدماتها المتخصصة للمواطنين السعوديين كافة على سبيل المثال كبار السن الذين يعانون من حالات مرضية مزمنة ومعقدة، والحالات الأصغر سناً التي أُصيبت بإصابات بالغة أو تعاني من أمراض وراثية.

صرح السيد/ جاد حلبي -الرئيس التنفيذي لشركة برايا للرعاية المديدة- قائلاً : "تتمثل مهمتنا في توفير مجموعة شاملة من الخدمات الطبية ، بدءًا من الرعاية المديدة والرعاية طويلة الأجل لمرضى التنفس الصناعي وصولًا إلى إعادة التأهيل المكثفة والرعاية الصحية المنزلية - والتي يمكن الوصول إليها من خلال مجموعة متنوعة من المرافق، بما في ذلك العيادات والمستشفيات. نلتزم بالعمل على تلبية الحاجة الملحة لهذه الخدمات في المملكة. ومن خلال مرافقنا التسعة الأولى عبر ثلاث مناطق (الرياض، جدة، وأبها)، سوف نستفيد من خبرة شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" لتقديم حلول متطورة تتوافق مع أهداف القطاع الصحي المعلن عنها في رؤية 2030، مما يحسن حياة المرضى والعائلات في المملكة العربية السعودية من خلال تقديم خدمات رعاية ممتدة استثنائية.

كما ذكر الدكتور هيلموت م. شوسلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة تي في إم كابيتال هيلثكير: "بصفتنا من اولى الشركات الاستثمارية في مجال الرعاية الصحية التي تعمل في المملكة العربية السعودية منذ عام 2015، نعمل جاهدين على تقديم نموذج لمعالجة واحدة من أكبر الاحتياجات في هذا المجال بالمملكة كما اريد ان انوه بالدعم المتواصل الذي تقدمه لنا وزارة الصحة ووزارة الاستثمار. الجدير بذكره اننا تركنا بصمة في هذا القطاع في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لما يقرب من 14 عامًا من خلال المركز الطبي الدولي بروفيتا ومركز كامبريدج الطبي وإعادة التأهيل . تعد شركة برايا ، وهي شركتنا الجديدة، جهدًا رئيسيًا يدعم برنامج التحول في القطاع الصحي و مثلما فعلنا دائماً، نجلب معنا شركاءنا المختصين والفنيين ذوي الخبرة العالمية لدعم أنشطتنا بمعارفهم، بالإضافة إلى إجراءات التشغيل المحترفة، والبرامج التعليمية والتدريبية.

أضاف السيد/ عثمان أباحسين -الشريك التشغيلي في "تي في إم كابيتال هيلثكير"- قائلاً: "نشأت برايا بوصفها مبادرة تحويل وضعتها 'تي في إم كابيتال هيلثكير. ونظراً لمكانتها الرائدة في تقديم خدمات إعادة التأهيل و الرعاية المديدة، تعمل برايا على سد فجوات كبيرة في قطاع الرعاية الصحية و ذلك لضمان حصول كل فرد على الرعاية التي يستحقها. بصفتنا مستثمرين ومواطنين في المملكة، نتشرف بإمكانيات هذا المشروع وقدرته على إحداث تأثير عميق في حياة الأفراد، وتمكين مجتمعاتنا من الوصول إلى جودة الحياة التي تتطلع إليها".

نُبذة عن شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير":

شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" هي شركة أسهم خاصة متخصصة في الرعاية الصحية تركز نشاطها على الأسواق الناشئة، ويقع مقرها في دبي وسنغافورة، وتمتلك مكاتب في الرياض، وبوسطن، وميونخ، ومدينة هو تشي مين. تستثمر الشركة رأس مالها للتوسع والنمو في شركات الرعاية الصحية من أجل تحسين إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية ذات الجودة العالية على المستوى المحلي. يتمتع شركاؤنا في الاستثمار والتشغيل -بالإضافة إلى مجموعة من كبار الاستشاريين لدينا- بسجلات أداء طويلة وحافلة بالنجاح على المستوى الدولي في الاستثمار في مجال الرعاية الصحية، وأعمال مجلس الإدارة النشط، والإسهامات في تطوير الإستراتيجية وتنفيذها، والخبرة المتعمقة في عمليات الرعاية الصحية. تتعاون الشركة مع مختلف فِرق إدارية رائدة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا لبناء شراكات في قطاع الرعاية الصحية محلياً وإقليمياً، كما أنها تدعم بشكل انتقائي شركات من أوروبا أو أمريكا الشمالية للتوسع في المناطق الجغرافية التي تستهدفها الشركة. تجمع منهجية الاستثمار والتشغيل في شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" بين إنشاء قيمة تجارية قوية وتحقيق العوائد مع الاستثمار المؤثر والمسؤول (الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركاتESG - ) بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

www.tvmcapitalhealthcare.com

نُبذة عن شركة "برايا للرعاية الطبية"

تأسست شركة برايا للرعاية الطبية وخدمات الرعاية المديدة من قِبَل شركة "تي في إم كابيتال هيلثكير" وبدعمها، واستناداً إلى خبرتها الكبيرة والواسعة في مجال استثمار وتشغيل منشآت الرعاية الصحية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، والتي شملت استثمارات سابقة مثل: مركز بروفيتا العالمي الطبي ومركز كامبريدج للطب وإعادة التأهيل (CMRC). تكرس برايا جهودها لتقديم خدمات الرعاية المديدة الشاملة وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية الصحية المنزلية في المملكة العربية السعودية، مع تطبيق الأدوات العلاجية الجديدة وأحدث التقنيات وأساليب العلاج التي تترك أثراً كبيراً في تحسين رعاية المرضى. تسعى برايا جاهدة لإعادة تعريف معايير الرعاية بعد الحالات المرضية والارتقاء بتجارب المرضى. توفر الشركة مرافق صحية حديثة بالإضافة إلى فريق من الأخصائيين المتميزين؛ مما يتيح لها تقديم حلول مبتكرة وفعالة من خلال مجموعة واسعة من خدمات الرعاية الصحية المديدة المتكاملة.

www.baraya.com.sa

صورة - https://mma.prnewswire.com/media/2354934/Baraya_Extended_Care_Clinic.jpg