تُعزز شركة Vantage العروض التعليمية من خلال إطلاق دورات أكاديمية Vantage

بورت فيلا، فانواتو،7 يوليو 2024 /PRNewswire/ -- للإستفادة من الزخم الناتج عن الإطلاق الناجح لـ The Vantage" Markets Podcasts"، يَسرأن تقدم شركة Vantage ، شركة الوساطة متعددة الأصول، Vantage Markets، أحدث الدورات التعليمية المتاحة حاليا على أكاديمية .Vantage

تُوفر دورات أكاديمية Vantage مقدمة شاملة لمختلف الأدوات المالية، مثل الأسهم والمؤشرات وتداول العملات. وذلك من خلال استخدام وحدات تعليمية جذابة وسهلة الفهم، والمسابقات التفاعلية، والرسوم البيانية، ومقاطع الفيديو؛ والتي تُمكّن المشاركين من الخوض في عالم التداول بثقة. وعلاوة على ذلك ، يمكن للمشاركين تطبيق معارفهم الجديدة في بيئة محاكاة من خلال استخدام حساب تجريبي مجاني لتعزيز تعلمهم.

وتمثل هذه الدورات - والتي تغطي حاليًا تداول العملات الأجنبية والأسهم والمؤشرات للمبتدئين - بداية توسع تُخطط له شركة Vantage من خلال مناهج دراسية أوسع تشمل مجموعة واسعة من المواضيع ومستويات المهارة في المستقبل.

"يعد الحصول على فهم متين للأسواق المالية أمرًا مخيفا، خاصة للوافدين الجدد" كما شرحت Geraldine Goh، كبير مسئولي التسويق بشركة Vantage. " تم تصميم دورات أكاديمية Vantage الخاصة بنا بدقة لتوفير إرشادات منظمة ومعرفة أساسية، مما يضمن تجربة تعليمية يمكن لجميع المشاركين الوصول إليها".

تعكس هذه الدورات، جنبا إلى جنب، مع مجموعة شاملة من الموارد التعليمية التي تقدمها أكاديمية Vantage، بما في ذلك المقالات الدائمة، وتحديثات وتحليلات السوق، والندوات عبر الإنترنت، والكتب الإلكترونية، وأدلة المبتدئين، والبودكاست، التزام Vantage بتمكين المتداولين في كل مرحلة من مراحل رحلتهم.

والاستكشاف دورات Vantage التعليمية، والوصول إلى هذه الموارد التي لا تقدر بثمن، تفضل بزيارة أكاديمية .Vantage

نبذة عن شركة Vantage

Vantage Markets أو Vantage هي شركة وساطة متعددة الأصول، تقدم للعملاء إمكانية الوصول إلى خدمة ذكية وقوية لتداول منتجات عقود الفروقات CFDs، بما في ذلك تداول العملات والسلع والمؤشرات والأسهم وصناديق الاستثمار المتداولة والسندات.

بفضل أكثر من 13 عامًا من الخبرة في السوق، تتجاوز Vantage دور الوسيط، إذ توفر نظامًا تجاريًا موثوقًا به وتطبيقاً للتداول عبر الهاتف المحمول حائز على جوائز ومنصة تداول سهلة الاستخدام تُمكِّن العملاء من اغتنام فرص التداول. حمل تطبيق Vantage من خلال App Store أو Google Play.

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