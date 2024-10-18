ثناء واسع من الخبراء العالميين على جيتكس جلوبال 2024 بالتزامن مع اختتام أكبر فعالية للتقنية في العالم

معرض جيتكس جلوبال 2024 يحصد إشادة واسعة بعد اختتام دورته الرابعة والأربعين بمشاركة قياسية يوم الجمعة

الحدث يمثل منصة فريدة للتعاون القارّي ويحظى باستحسان قادة التحول التقني بمختلف القطاعات

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 18 أكتوبر / تشرين أول 2024 /PRNewswire/ -- اختتم جيتكس جلوبال 2024 دورته الرابعة والأربعين بعد خمسة أيام من الفعاليات المتميزة والبرامج التي عملت على تقريب مجتمع التكنولوجيا العالمي وترابط الجهود العالمية نحو صياغة مستقبل الاقتصاد القائم على الذكاء الاصطناعي.

GITEX GLOBAL met with unanimous praise and plaudits as Friday closed curtain on this year’s record-breaking 44th edition in Dubai

وقد أقيم المعرض في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر الحالي بمشاركة أكثر من 6,500 شركة عارضة و1,800 شركة ناشئة و1,200 مستثمر، إلى جانب الحكومات المشاركة من أكثر من 180 دولة.

وشهد جيتكس جلوبال، أكبر فعالية للتكنولوجيا والشركات الناشئة في العالم والذي أقيم هذا العام تحت شعار "التعاون العالمي لصياغة اقتصاد المستقبل القائم على الذكاء الاصطناعي"، دورته الأكبر من حيث حجم المشاركة العالمية حيث تدفق الزوار من الدولة ومن المنطقة والعالم للمشاركة إلى جانب الخبراء والشركات والحكومات.

وبعد أن أوفى بوعده بتوفير المنصة المثالية لبناء علاقات وشراكات جديدة وتفعيل الخطط المستقبلية وإطلاق لحلول المبتكرة وإقامة التحالفات عبر القارات، حصد معرض "جيتكس جلوبال 2024" إشادة واسعة ولاقى استحساناً كبيراً، إذ أعرب الحاضرون من جميع أنحاء العالم - من آسيا وأفريقيا وأوروبا وصولاً إلى أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية والشرق الأوسط - عن سعادتهم ورضاهم عن النجاح الملموس الذي تحقق طيلة أيام الحدث.

وفي تعليقه على الفعاليات قال البروفيسور فيل هارت، كبير الباحثين في مركز أبحاث الطاقة المتجددة والمستدامة في معهد الابتكار التكنولوجي ، وهو المركز العالمي الرائد للبحث والتطوير في أبوظبي وعضو هيئة التدريس المتخصصة بالأبحاث التطبيقية التابعة لمجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة: "يعمل معهد الابتكار التكنولوجي ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتطورة على تحقيق رؤية دولة الإمارات بأن تصبح مركزاً رائداً عالمياً للتكنولوجيا الفائقة، ولهذا فإن المعرض مهم للغاية بالنسبة لنا، إذ يتيح فرصة رائعة لعرض التطورات التي نقودها ونقدمها في مجال الذكاء الاصطناعي وتكنولوجيا الكم والتكنولوجيا الحيوية وغيرها، بينما نرسخ مكانة دولة الإمارات في المشهد العالمي.

وقال: "عرضت العديد من الأمثلة التي توضح قيمة الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الناشئة من أنظمة كفاءة الطاقة إلى المركبات الكهربائية، ليمكّننا الحدث من بناء أدوات وحلول وبرامج تأخذنا إلى عالم أفضل. ونحن متحمسون للعودة إلى جيتكس جلوبال في السنوات القادمة لطرح منتجات مذهلة".

وبدوره أكد عثمان علي، كبير مسؤولي الذكاء الاصطناعي في شركة بي بي، آراء البروفيسور هارت، حيث صنف معرض "جيتكس جلوبال" في مصاف أفضل الفعاليات والمعارض الدولية. وقال: "هذا المعرض يعد من بين الأفضل التي حضرتها على الإطلاق، حيث شهد مؤتمر الذكاء الاصطناعي تميزاً لافتاً في أجواء حيوية وجاذبة. يقدم المعرض مجموعة متنوعة تناسب جميع الأفراد والمؤسسات والقطاعات المهتمة بالذكاء الاصطناعي. إن زيارة جيتكس جلوبال ضرورية لكل من يسعى لتعزيز التواصل والمشاركة وبناء العلاقات، فهو المكان المثالي لتحقيق ذلك ضمن إطار عالمي شامل لمنظومة التكنولوجيا".

كما تحدث ماركوس فاكلام، رئيس وحدة الأعمال الدولية في شركة Berlin Partner، بحماس عن معرض "جيتكس جلوبال" وما يميزه باعتباره الحدث التقني الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، وأضاف: "يعد معرض جيتكس جلوبال أفضل مكان لتوسيع نطاق الأعمال التجارية بفضل الفرص الضخمة المتاحة للشركات للتواصل وبناء العلاقات. لقد زرت هذا المعرض عدة مرات قبل هذا العام وكانت كل نسخة مميزة بحد ذاتها، لكن نسخة 2024 هي الأفضل - فقد كانت مذهلة بالفعل، وقدمت للجميع وجهة للتواصل مع مجتمع التكنولوجيا العالمي ومنظومته الفريدة لدعم الابتكار والتوسع الناجح".

وإلى جانب العروض المتميزة والمعارض، قدم معرض "جيتكس جلوبال 2024" سلسلة موسعة من الكلمات الرئيسية والحوارات والجلسات النقاشية للحديث عن آفاق التكنولوجيا الجديدة، حيث تمحورت أيامه الخمسة حول خمسة موضوعات مختلفة ضمن برامج مركّزة لكل يوم.

وقال برنارد داغر، كبير مسؤولي الاستراتيجية والنمو لحلول الشبكات في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا لدى جنرال إلكتريك فيرنوفا: "تتماهى الحدود بين الصناعات وشركات التكنولوجيا في ظل وجود العديد من القيود التي يتعين التغلب عليها. فالجميع يريد إزالة انبعاثات الكربون والتنافس على نفس أصحاب المواهب ومهندسي الذكاء الاصطناعي وأموال المستثمرين والمواد الخام وأشباه الموصلات. هناك العديد من المعادلات التي نحتاج لحلها ولا بد من تحقيق التوازن، كما يجب على الحكومات وقادة الصناعة العمل معاً وتنسيق جهودهم لتحديد الأولويات وتسخير التكنولوجيا لإعادة تعريف المنظومة بأكملها".

كما عرض ساريت ماهيشواري، الرئيس التنفيذي لشركة إن تي بي سي للطاقة المتجددة، وجهة نظره بشأن تطورات مشهد الطاقة، مؤكداً: "لقد تسارع الطلب العالمي على الطاقة المتجددة بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً ما يفرض ضغوطاً جمّة على الشبكات التي لا يمكنها تحمل مستويات الاختراق القياسية. ولهذا فإننا الآن بحاجة للمزيد من الذكاء والأدوات الرقمية الجديدة، حيث ستكون التقنيات الرقمية بمثابة الأساس القوي لشبكات الكهرباء المستقبلية التي يجري تطويرها حاليًا. كما نشهد تطوير مشاريع الطاقة الشمسية ومتابعتها بوتيرة سريعة في جميع أنحاء العالم".

يذكر أن جيتكس جلوبال يجمع أكبر شبكة عالمية من الفعاليات التقنية عبر مجموعة متميزة من المعارض التي تتضمن جيتكس أوروبا في برلين وجيتكس آسيا في سنغافورة وجيتكس أفريقيا في المغرب وجيتكس نيجيريا – وجميعها تركّز على دعم التعاون الوثيق والابتكار بهدف رسم مشهد التكنولوجيا المستقبلي.

لمزيد من المعلومات حول معرض "جيتكس جلوبال 2024"، يرجى زيارة www.gitex.com.

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الوسم: #جيتكس_جلوبال #GITEXGLOBAL

نبذة عن معرض جيتكس جلوبال

يعود معرض جيتكس جلوبال، أكبر معرض للتكنولوجيا في العالم، في نسخته الرابعة والأربعين في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 14 إلى 18 أكتوبر 2024. وسيضم المعرض هذا العام 6,500 عارض، وسيستقبل نحو 200 ألف مسؤول تنفيذي في مجال التكنولوجيا من 180 دولة، حيث سيجمع أفضل العقول وقادة الحكومات الذين يركزون على المستقبل، والشركات الناشئة الأكثر تبصراً لاستكشاف وتحدي وتحديد وتمكين الأجندات الرقمية للعالم. وقد تم تصنيف معرض جيتكس جلوبال بشكل مستقل على أنه أفضل معرض تكنولوجيا في العالم، ويستمر التوسع في معرض جيتكس جلوبال من خلال إطلاق معرض جيتكس أوروبا في برلين، ومعرض جيتكس آسيا في سنغافورة، ومعرض جيتكس نيجيريا في عام 2025، بالإضافة إلى نمو معرض جيتكس أفريقيا في المغرب قبيل نسخته الثالثة. لمزيد من المعلومات: www.gitex.com

نبذة حول مركز دبي التجاري العالمي :

يُعتبر مركز دبي التجاري العالمي صرحاً عالمياً للأعمال منذ عام 1979، ويضم مركز المؤتمرات والمعارض الرائد في المنطقة. ويوفر مركز دبي التجاري العالمي منصة تجمع تحت مظلتها الأفراد والأفكار والمنتجات والابتكارات من جميع أنحاء العالم عبر أجندة حافلة بالمعارض التجارية الدولية والفعاليات الضخمة الرائدة. ويعد المركز منطقة حرة واعدة مدعومة بعقارات تجارية حائزة على جوائز مرموقة. ويضطلع المركز بدور هام في مسيرة نمو دبي والمنطقة، حيث استضاف أكثر من 6000 فعالية منذ تأسيسه، وحقق ناتج اقتصادي إجمالي يقدر بـ 248 مليار درهم إماراتي، وجذب أكثر من 38 مليون زائر إلى دبي.

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