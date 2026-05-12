جامعة University of New Haven تعلن عن موقعها في "مدينة مسك" لحرمها الفرعي الدولي في المملكة العربية السعودية

وست هيفن، كونتكت، 12 مايو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم "جامعة نيو هيفن" (University of New Haven) أن "كلية الأعمال والابتكار الرقمي" في حرمها الفرعي الدولي في المملكة العربية السعودية ، سيكون مكانها في الرياض في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية "مدينة مسك"، وهي منطقة مخصصة مصممة لدعم التعليم والابتكار، وريادة الأعمال، وتنمية المواهب.

سوف تشكل "كلية إدارة الأعمال والابتكار الرقمي" المرحلة الأولى من "جامعة نيو هيفن - الرياض" (NHU-Riyadh). في هذا الخريف ، ستستقبل المجموعة الأولى من ما يتوقع أن يصل إلى 500 طالب جامعي وخريج يسعون لدراسة برامج في مجال الأعمال، وريادة الأعمال، والابتكار الرقمي.

قال "جينس فريدريكسن"، رئيس "جامعة نيو هيفن": "هذه علامة فارقة مهمة لـ "جامعة نيو هيفن" ونحن نقترب أكثر من أي وقت مضى من إطلاق أول حرم فرعي جامعي دولي تابع للولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية". "(مدينة مسك) هي بيئة استثنائية للمرحلة الأولى من حرمنا الجامعي في الرياض ، وتعكس هذه الاتفاقية قوة التزامنا على المدى الطويل تجاه المملكة العربية السعودية وتقديم تعليم معتمد عالميًا ومتصل بالصناعة في المملكة".

تجمع "مدينة مسك" التعلّم، والعمل، والثقافة، والحياة المجتمعية في وجهة واحدة، بما يتماشى بشكل وثيق مع طموحات (رؤية السعودية 2030). وبما أنه قد تم التخطيط لها كبيئة متكاملة تتشكل ملامحها من خلال الإبداع، والطموح، والراحة اليومية ، فهي توفر إمكانية الوصول إلى المقاهي والمساحات الاجتماعية، والمرافق الرياضية والثقافية، ومرافق الاستخدام المختلط، ومنظومة "مسك" الأوسع نطاقًا.

قال "ليو ليستر"، الحاصل على درجة الدكتوراه ، نائب الرئيس الأول لـ "جامعة نيو هيفن - الرياض": "تقدم "مدينة مسك" البيئة المتصلة والمتطلعة إلى المستقبل التي يمكن أن تزدهر فيها (كلية الأعمال والابتكار الرقمي)". "إنها تضع طلابنا في بيئة تتشكل ملامحها من خلال التعلّم، والمفاهيم المؤسسية، والثقافة، والابتكار ، متماشيةً بشكل وثيق مع القطاعات التي تقود (رؤية السعودية 2030)".

نبذة عن University of New Haven

"جامعة نيو هيفن"، التي تأسست عام 1920، هي جامعة خاصة تتمثل رسالتها في إعداد الطلاب للتفوّق وقيادة حياة هادفة ومُرضية في مجتمع عالمي. تقدم الجامعة أكثر من 150 برنامجًا في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحظى بتقدير على المستويين الوطني والدولي لتميّزها الأكاديمي. إلى جانب حرمها الرئيسي في مدينة "ويست هيفن"، تمتلك الجامعة حرمًا جامعيًا في توسكانا بإيطاليا، والرياض بالمملكة العربية السعودية.

