جامعة نيو هيفن تحصل على موافقة الاعتماد الأمريكي لإطلاق أول فرع جامعي دولي أمريكي في المملكة العربية السعودية

ويست هيفن، كونيتيكت، 14 أبريل 2026 /PRNewswire/ -- تُعلن جامعة نيو هيفن بسرور عن حصولها على موافقة من لجنة نيو إنجلاند للتعليم العالي (NECHE)، وهي إحدى أقدم جهات الاعتماد الأكاديمي وأكثرها احترامًا في الولايات المتحدة، لتأسيس فرعها الجامعي الدولي في المملكة العربية السعودية. يمثل ذلك خطوة مهمة نحو الافتتاح المقرر هذا الخريف لحرم الرياض الجامعي، الذي سيكون أول فرع جامعي دولي أمريكي في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور جينس فريدريكسن، رئيس جامعة نيو هيفن: "يمثل هذا إنجازًا مهمًا آخر في مسعانا التاريخي لتأسيس فرع جامعي دولي في الرياض. فمنذ بداية هذه العملية، كان واضحًا وجود طلب كبير في الرياض على التعليم العالي على الطراز الأمريكي. سيعتمد حرم الرياض الجامعي النموذج نفسه القائم على أعداد الملتحقين والمعمول به في كونيتيكت، مع تقديم تجاربنا التعليمية الغامرة وبرامجنا الموجَّهة نحو السوق في منطقة تضم عددًا كبيرًا ومتزايدًا من الشباب في سن الدراسة الجامعية الساعين إلى فرص التعليم العالي."

ستبدأ الجامعة في تقديم برامج الدرجات العلمية في خريف عام 2026 عبر كلية الأعمال والابتكار الرقمي. كما تعتزم التوسع لتقديم درجات علمية من خلال كلية الهندسة والتصنيع المتقدم وكلية الآداب والعلوم التطبيقية. ستقدم الجامعة درجات البكالوريوس والدراسات العليا، إلى جانب برامج التعليم التنفيذي والشهادات المصغّرة، دعمًا للتعلّم مدى الحياة.

تستهدف الجامعة أن يخدم حرم الرياض الجامعي أكثر من 10,000 طالب وطالبة.

سيقع الفرع الجامعي الدولي في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية وأكبر مدنها من حيث عدد السكان. تشهد الرياض تطورًا سريعًا لتصبح مركزًا تعليميًا، مدفوعًا باستثمارات كبيرة في التعليم والتكنولوجيا المتقدمة وتصاميم مدرسية تتمحور حول المجتمع، بما يدعم احتياجات سوق العمل في ظل مساعي التنويع الاقتصادي للبلاد.

جامعة نيو هيفن، التي تأسست عام 1920، هي جامعة خاصة تتمثل رسالتها في إعداد الطلاب للتفوّق وقيادة حياة هادفة ومُرضية في مجتمع عالمي. تقدم الجامعة أكثر من 150 برنامجًا في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وتحظى بتقدير على المستويين الوطني والدولي لتميّزها الأكاديمي. إلى جانب حرمها الرئيسي في ويست هيفن، تمتلك الجامعة حرمًا جامعيًا في توسكانا بإيطاليا. لمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة .newhaven.edu