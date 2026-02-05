جامعة هونغ كونغ توقع مذكرة تفاهم مع شركة "تكاتف عُمان" لتعزيز الفرص التعليمية للباحثين العُمانيين

مسقط، عُمان ، 5 فبراير 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت جامعة هونغ كونغ شراكة مع "برنامج روّاد عُمان" التابع لشركة "تكاتف عُمان" من خلال مذكرة تفاهم تم توقيعها في 21 يناير في مسقط بعُمان. تضع هذه الاتفاقية لمدة خمس سنوات إطارًا لدعم الطلاب العمانيين الذين يسعون للحصول على التعليم الجامعي في جامعة هونغ كونغ ، بما في ذلك تمويل رسوم الدورات التدريبية وتكاليف الصيانة للمشاركين المؤهلين.

تم توقيع مذكرة التفاهم من قبل السيد إبراهيم الحارثي ، الرئيس التنفيذي لشركة "تكاتف عُمان" ، والبروفيسورة "بينيت يم"، مدير القبول الجامعي وتبادل الطلاب الدوليين في جامعة هونغ كونغ. يمثل الحفل الشراكة الاستراتيجية الثالثة لجامعة هونغ كونغ في منطقة الشرق الأوسط في غضون أسبوع ، بعد اتفاقات مع "مؤسسة قطر للتعليم والبحوث وتنمية المجتمع" و"جهاز قطر للاستثمار" على التوالي.

تشير مذكرة التفاهم إلى التزام متبادل بتسهيل فرص تنقل الطلاب، وتنفيذ البرامج الأكاديمية التعاونية. قالت البروفيسورة "يم" من جامعة هونغ كونغ: "هذه الشراكة مع "برنامج روّاد عُمان" لا ترمز فقط إلى تفانينا في التميّز التعليمي بل تعكس أيضًا التزامنا بتعزيز التفاهم والتعاون العالميين بين الطلاب من خلفيات متنوعة". أكدت البروفيسورة "يم" كذلك على إمكانية أن يؤثر هذا التعاون بشكل كبير على الساحات التعليمية في كلٍ من عُمان وهونغ كونغ.

بموجب الاتفاقية ، سيحصل المشاركون في "برنامج روّاد عُمان" الذين يستوفون معايير القبول في جامعة هونغ كونغ على دعم شامل لدراساتهم الجامعية ابتداءً من عام 2026. وتشمل الشراكة أيضًا التعاون مع "أكاديمية جامعة هونغ كونغ للموهوبين"، مما يوفر فرصًا للإثراء ومسارات متخصصة لطلاب المدارس الثانوية العُمانية المتميزين.

وقد أعربت المؤسسات عن التزامها بتعزيز التميّز الأكاديمي والتبادل الثقافي. سيتم الاعتراف بالمستفيدين من المنحة كـ "روّاد عُمان من جامعة هونغ كونغ"، مما يسلط الضوء على الطبيعة المرموقة لهذا التعاون.

تمثل هذه الشراكة علامة فارقة مهمة في تعزيز العلاقات التعليمية بين هونغ كونغ وعُمان، مما يخلق فرصًا قيّمة للطلاب العُمانيين الموهوبين مع تعزيز الشبكة الأكاديمية العالمية لجامعة هونغ كونغ.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2876633/Photo_1.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2876632/Photo_2.jpg