جاهز بنقرة واحدة: أول مكياج افتراضي على الإطلاق على MICROSOFT TEAMS

Maybelline New York تجلب المكياج الافتراضي إلى مكان العمل من خلال Microsoft Teams

نيويورك، 19 يوليو، 2023 /PRNewswire/ -- أعلنت Maybelline New York عن تعاون مع مايكروسوفت اليوم يقدم طريقة جديدة للاستعداد لمكالمات الفيديو باستخدام الماكياج الافتراضي في Microsoft Teams.

يسمح تطبيق Maybelline Beauty App في Microsoft Teams للمستخدمين بتعديل أسلوبهم الشخصي بسرعة وسهولة من خلال اجتماع Teams مباشرة. يوفر مظهر المكياج الافتراضي طريقة منخفضة الحواجز لتجربة أنماط مختلفة بهدف إضفاء الطابع الديمقراطي على المكياج وتمكين الناس من الثقة بالنفس، خاصة في العمل.

مع هذا التكامل، تتخذ Maybelline New York أحدث خطواتها في عالم المكياج الرقمي.

"مهمة Maybellineهي منح الجميع الثقة بالنفس للتعبير عن جمالهم. قالت تريشا أياغاري، رئيسة العلامة التجارية العالمية لـ Maybelline New York: "سواء كنت تعمل شخصيًا أو افتراضيًا، فإن الشعور بالرضا عن نفسك يمكن أن يساعد في وضع أفضل ما لديك إلى الأمام". "لهذا السبب عقدنا شراكة مع Microsoft Teams لتطوير مظهر مكياج افتراضي – الآن حتى في أكثر الأيام ازدحامًا، يمكنك وضع المكياج بنقرة واحدة فقط. نأمل أن نجعل حياة الناس أسهل قليلاً ".

بدعم من Modiface AI وتم تطويره بالتعاون مع معهد جينا ديفيس لضمان تمثيل مجموعة واسعة ومتنوعة من السكان، تهدف Maybelline إلى تزويد المستخدمين بمجموعة من الإطلالات لتناسب اجتماعاتهم على أفضل وجه، مع السماح لهم باستكشاف إطلالات مكياج مختلفة، وربما لم يجربوها بطريقة أخرى.

ضع في اعتبارك "حقيبة المكياج الافتراضية" هذه، المجهزة بجميع منتجات المكياج الرقمية التي لا غنى عنها لعالمنا الافتراضي المتزايد. بنقرة بسيطة، يمكن للمستخدمين الاختيار من بين 12 مظهرًا للماكياج لتكملة مظهرهم الطبيعي والشعور بأفضل ما لديهم دون عناء. يحتوي كل مظهر على تفصيل للمنتج حتى يتمكن المستخدمون من فهم منتج Maybelline New York والظل الذي يشكل المظهر الافتراضي وإعادة إنشائه في الحياة الواقعية. Maybelline New York رائدة في هذا الابتكار لمجموعة L'Oréal. أصبح مظهر المكياج الافتراضي متاحًا الآن عالميًا كخيار في مكالمات فيديو Teams لأولئك الذين لديهم ترخيص مؤسسة Teams .

قالت نيكول هيرسكويتز، نائبة رئيس Microsoft Teams: "في مايكروسوفت، تمكين الناس من خلال التكنولوجيا هو في صميم ما نقوم به". "يعد تطبيق Maybelline Beauty الجديد في Microsoft Teams مثالًا رائعًا على كيفية منح الناس، جنبًا إلى جنب مع شركائنا، المزيد من الطرق للتعبير عن أنفسهم في بيئات العمل الهجينة باستخدام قوة الذكاء الاصطناعي."

نبذة عن Maybelline New York

Maybelline New York هي واحدة من العلامات التجارية الرائدة في مجال مستحضرات التجميل في العالم، وهي موجودة في أكثر من 120 دولة حول العالم وتصل إلى 33 مليون مستهلك من خلال أحمر الشفاه الأيقوني طويل الأمد (الحبر غير اللامع) وحده. تتوفر مؤسسة Fit Me Foundation الأكثر مبيعًا للعلامة التجارية في 40 لونًا منذ عام 2017 لضمان أن الجميع في كل مكان يمكنهم العثور على الظل المثالي والنبرة والملمس المناسب (97% من المتسوقين وجدوا ملاءمتهم في دراسة للمستهلكين!). تلتزم Maybelline New York بمنح الجميع الثقة بالنفس لمتابعة ما يريدون من خلال منتجات يسهل الوصول إليها وشاملة وسهلة الاستخدام.

نبذة عن Modiface

Modiface هي المزود الرائد لتقنية التجربة الافتراضية لصناعة التجميل. تتيح تقنية Modiface المتطورة، التي تأسست في عام 2008، للمستخدمين رؤية أنفسهم يرتدون مكياجًا وتصفيفات شعر مختلفة في الوقت الفعلي، باستخدام صورهم الخاصة أو موجز الفيديو المباشر. مع فهم عميق لصناعة التجميل والالتزام بالابتكار، تكرس Modiface جهودها لمساعدة المستهلكين في العثور على المظهر المثالي واتخاذ قرارات شراء مستنيرة.

نبذة عن معهد Geena Davis Institute

معهد Geena Davis Institute حول النوع الاجتماعي في وسائل الإعلام هو منظمة مناصرة قائمة على الأبحاث تعمل داخل صناعة الإعلام والترفيه لتحسين تمثيل النوع الاجتماعي للفتيات والنساء.

