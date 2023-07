UN SIMPLE CLIC SUFFIT : LE TOUT PREMIER MAQUILLAGE VIRTUEL DANS MICROSOFT TEAMS

Maybelline New York présente un maquillage virtuel au milieu du travail par l'intermédiaire de Microsoft Teams

NEW YORK, 19 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Maybelline New York a annoncé aujourd'hui une collaboration avec Microsoft qui offre une nouvelle façon de se préparer aux appels vidéo avec maquillage virtuel dans Microsoft Teams.

L'application Maybelline Beauty de Microsoft Teams permet aux utilisateurs d'ajuster leur style personnel rapidement et facilement directement au cours d'une réunion Teams. Le maquillage virtuel offre un moyen facile d'essayer différents styles dans le but de démocratiser le maquillage et de donner aux gens plus de confiance en eux, surtout au travail.

Grâce à cette intégration, Maybelline New York franchit une nouvelle étape dans le monde du maquillage numérique.

« La mission de Maybelline est de donner à chacun la confiance en soi pour exprimer sa beauté. Que vous travailliez en personne ou virtuellement, le fait de vous sentir bien dans votre peau peut vous aider à donner le meilleur de vous-mêmes, a déclaré Trisha Ayyagari, présidente de la marque mondiale, Maybelline New York. C'est pourquoi nous nous sommes associés à Microsoft Teams pour développer des maquillages virtuels – maintenant, même les jours les plus chargés, vous pouvez vous maquiller en un simple clic. Nous espérons faciliter un peu la vie des gens. »

Grâce à l'IA de Modiface, ce maquillage virtuel mis au point en collaboration avec le Geena Davis Institute vise à assurer la représentation d'une population vaste et diversifiée. Maybelline souhaite offrir aux utilisateurs divers looks qui conviennent le mieux pour leurs réunions, tout en leur permettant d'explorer différentes façons de se maquiller, ce qu'ils n'auraient peut-être pas fait autrement.

Considérez ceci comme votre « trousse de maquillage virtuelle », qui contient tous les produits de maquillage numériques indispensables pour notre monde de plus en plus virtuel. En un simple clic, les utilisateurs peuvent choisir parmi 12 looks pour compléter leur apparence naturelle et se sentir parfaitement bien dans leur peau. Chaque look comporte une description du produit afin que les utilisateurs puissent comprendre quel produit et quelle teinte de Maybelline New York composent le look virtuel pour le recréer dans la vie réelle. Maybelline New York est la pionnière de cette innovation pour le groupe L'Oréal. Le maquillage virtuel est maintenant disponible à l'échelle mondiale à titre d'option au cours des vidéoconférences Teams pour les personnes qui possèdent une licence d'entreprise Teams.

« Chez Microsoft, habiliter les gens grâce à la technologie est au cœur de ce que nous faisons, a déclaré Nicole Herskowitz, vice-présidente, Microsoft Teams. La nouvelle application Maybelline Beauty de Microsoft Teams est un excellent exemple de la façon dont, avec nos partenaires, nous donnons aux gens plus de moyens de s'exprimer dans des environnements de travail hybrides en utilisant la puissance de l'IA. »

À propos de Maybelline New York

Maybelline New York est l'une des plus grandes marques de cosmétiques au monde, présente dans plus de 120 pays et joint 33 millions de consommateurs grâce à son rouge à lèvres emblématique (Matte Ink) seulement. Depuis 2017, le fond de teint Fit Me, qui est le produit à succès de la marque, est offert en 40 teintes pour s'assurer que tout le monde trouve la teinte, la texture et le ton parfaits (97 % des acheteurs ont trouvé leur fond de teint parfait au cours d'une étude auprès des consommateurs!). Maybelline New York s'est engagée à donner à tous la confiance nécessaire pour faire ce qu'ils veulent au moyen de produits accessibles, inclusifs et faciles à utiliser.

À propos de Modiface

Modiface est un important fournisseur de technologie d'essai virtuel pour l'industrie de la beauté. Fondée en 2008, la technologie de pointe de Modiface permet aux utilisateurs de se voir porter un maquillage et des coiffures différents en temps réel, en utilisant leur propre photo ou vidéo en direct. Grâce à sa connaissance approfondie de l'industrie de la beauté et à son engagement envers l'innovation, Modiface est déterminée à aider les consommateurs à trouver l'apparence parfaite et à prendre des décisions d'achat éclairées.

À propos du Geena Davis Institute

Le Geena Davis Institute on Gender in Media est un organisme de défense des droits axé sur la recherche qui travaille au sein de l'industrie des médias et du divertissement pour améliorer la représentation des femmes et des filles.

Contact :

Francia Cooper, [email protected]

Julie Delazyn, [email protected]

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2154511/Maybelline_Virtual_Makeup.jpg

SOURCE Maybelline