JEDINÝM KLIKNUTÍM: PRVNÍ VIRTUÁLNÍ MAKEUP PRO APLIKACI TEAMS SPOLEČNOSTI MICROSOFT

Společnost Maybelline New York představuje virtuální makeup pro aplikaci Microsoft Teams

NEW YORK, 19. července 2023 /PRNewswire/ – Společnost Maybelline New York dnes oznámila výsledek své spolupráce se společností Microsoft. Je jím virtuální makeup, nový způsob, jak se připravit na videohovory v aplikaci Microsoft Teams.

Aplikace Maybelline Beauty, která je součástí Microsoft Teams, umožňuje uživatelům rychlé a snadné úpravy svého osobního stylu přímo během schůzky v aplikaci Teams. Virtuální makeup uživatelům umožňuje vyzkoušet si velice snadno různé styly líčení. Jeho cílem je zpřístupnit makeup všem a dodat uživatelům sebevědomí, a to zejména v pracovním prostředí.

Tato integrace představuje další krok společnosti Maybelline New York do světa digitálního líčení.

„Posláním značky Maybelline je dodat každému sebevědomí k tomu, aby mohl vyjádřit svou krásu. Ať už jste na pracovišti přítomni osobně nebo pracujete virtuálně, mít ze sebe samotného dobrý pocit vám pomůže dosáhnout těch nejlepších výsledků," konstatovala Trisha Ayyagariová, globální prezidentka značky Maybelline New York. „Proto jsme ve spolupráci s aplikací Microsoft Teams vyvinuli virtuální líčení – i v ten nejrušnější den se teď můžete nalíčit pouhým jedním kliknutím. Doufáme, že tím uživatelům usnadníme život."

Cílem aplikace společnosti Maybelline, která využívá technologie umělé inteligence Modiface a která byla vyvinuta ve spolupráci s Institutem Geeny Davisové pro zajištění zastoupení široké a různorodé populace, je poskytnout uživatelům celou řadu stylů, které nejlépe odpovídají povaze jejich pracovních schůzek, a zároveň jim umožnit objevovat různé nové způsoby líčení, které by jinak možná nikdy nevyzkoušeli.

Jde tedy o jakousi „virtuální kosmetickou taštičku", vybavenou všemi nezbytnými produkty digitální kosmetiky pro uplatnění v našem stále virtuálnějším světě. Jediným kliknutím si uživatelé mohou vybrat jeden ze 12 stylů nalíčení, který podpoří jejich přirozenou krásu a oni se tak budou moci bez velkého úsilí cítit co nejlépe. U každého stylu je uveden rozpis jednotlivých produktů, aby uživatelé věděli, prostřednictvím kterých produktů či odstínů z produkce společnosti Maybelline New York tento virtuální styl vznikl a mohli ho tedy vytvořit i mimo virtuální prostor. Společnost Maybelline New York je průkopníkem této inovace skupiny L'Oréal. Virtuální makeup je nyní k dispozici po celém světě jako volitelná funkce v rámci videohovorů v aplikaci Teams, a to pro uživatele s podnikovou licencí Teams.

„Posilování postavení lidí prostřednictvím technologií je ve společnosti Microsoft základem veškeré naší práce," prohlásila Nicole Herskowitzová, viceprezidentka divize Microsoft Teams. „Nová aplikace Maybelline Beauty pro Microsoft Teams je skvělým příkladem toho, jak společně s našimi partnery nabízíme našim uživatelům více možností vyjádřit se v hybridním pracovním prostředí prostřednictvím schopností umělé inteligence."

O společnosti Maybelline New York

Maybelline New York je jednou z předních světových kosmetických značek. Je zastoupena ve více než 120 zemích světa a jen prostřednictvím své ikonické dlouhotrvající rtěnky (Matte Ink) oslovuje 33 milionů spotřebitelů. Její nejprodávanější podkladová báze Fit Me je od roku 2017 k dispozici ve 40 odstínech, aby si svůj ideální odstín, tón a texturu mohl najít opravdu každý (podle spotřebitelské studie se to podařilo celkem 97 % zákazníků!). Společnost Maybelline New York se zavázala poskytnout každému dostatečnou míru sebevědomí, aby se mohl vydat za svými sny, a to prostřednictvím dostupných, inkluzivních a snadno použitelných produktů.

O společnosti Modiface

Společnost Modiface je předním poskytovatelem virtuálních technologií pro kosmetický průmysl. Společnost Modiface byla založena v roce 2008 a její špičková technologie umožňuje uživatelům vyzkoušet si v reálném čase různé varianty účesů či stylů líčení na základě zadané fotografie nebo prostřednictvím živého videopřenosu. Díky svým detailním znalostem kosmetického průmyslu a snaze o inovace se společnost Modiface snaží pomáhat spotřebitelům najít dokonalý vzhled a činit informovaná rozhodnutí při nákupu.

O Institutu Geeny Davisové

The Geena Davis Institute on Gender in Media je výzkumná organizace, která v prostředí mediálního a zábavního průmyslu pracuje na zlepšení zastoupení dívek a žen.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/2154511/Maybelline_Virtual_Makeup.jpg

