جمعية AAHRPP تعتمد ست منظمات بحثية جديدة

16 منظمة إضافية تحصل على إعادة الاعتماد

واشنطن, 23 ديسمبر 2025 /PRNewswire/ -- منحت "جمعية اعتماد برامج حماية البحوث البشرية" (Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs) اعتمادًا كاملاً لست منظمات جديدة، بما في ذلك أربعة في الولايات المتحدة وواحدة في كل من السعودية والإمارات العربية المتحدة.

المنظمات المعتمدة حديثًا هي:

"بالاد هيلث" ( Ballad Health )، جونسون سيتي ، تينيسي

"بلوبونيت إيثيكال ريفيو" ( Bluebonnet Ethical Review )، لوكهارت، تكساس

"المدينة الطبية بجامعة الملك سعود" - "جامعة الملك سعود"، الرياض ، المملكة العربية السعودية

"بيورهيلث هولندج [بي جيه إس سي]" ( PureHealth Holding PJSC )، أبوظبي ، الإمارات العربية المتحدة

"رينون هيلث" ( Renown Health )، رينو ، نيفادا

"دارتموث" ( Dartmouth )، هانوفر ، نيو هامبشاير

منحت "جمعية اعتماد برامج حماية البحوث البشرية" أيضًا إعادة الاعتماد لـ 16 منظمة.

في المجموع ، تم اعتماد 10 منظمات لأول مرة في عام 2025 ، وتمت إعادة اعتماد 65 منظمة.

قالت رئيسة "جمعية اعتماد برامج حماية البحوث البشرية" والرئيس التنفيذي "إليز آي سامرز": "كل حالة اعتماد وإعادة اعتماد تؤكد على اعتراف المجتمع البحثي بالدور الحيوي الذي تلعبه معايير "جمعية اعتماد برامج حماية البحوث البشرية" في تعزيز الاكتشاف من خلال البحوث الأخلاقية عالية الجودة". تشيد "جمعية اعتماد برامج حماية البحوث البشرية" بجميع المنظمات المعتمدة لديها لالتزامها بحماية المشاركين الذين يجعلون البحث ممكنًا. نحن نشجع المنظمات غير المعتمدة حتى الآن على الانضمام إلينا في إطار السعي نحو معيار واحد في جميع أنحاء العالم لجودة البحث وإجراءات الحماية."

المنظمات التي أعيد اعتمادها مؤخرًا هي:

المنظمة معتمدة منذ • جامعة روتشستر ، نيويورك 2007 • مركز جامعة كانساس الطبي ، كانساس 2007 • جامعة ألاباما في برمنغهام ، ألاباما 2007 • جامعة ولاية واين ، ميشيغان 2007 • نظام جامعة راش للصحة ، إلينوي 2012 • هيئة المراجعة المؤسسية المركزية بالمعهد الوطني للسرطان ، ميريلاند 2012 • مستشفى جامعة تايوان الوطنية، تايوان 2012 • مستشفى جامعة سيول الوطنية، جمهورية كوريا 2012 • معهد لوندكويست، كاليفورنيا 2012 • مركز رعاية أمراض السكر ببريتش كولومبيا، كندا 2017 • "بوسطن ميديكال سنتر كوربوريشن" (Boston Medical Center Corporation) وحرم جامعة بوسطن الطبي، ماساتشوستس 2017 • مؤسسة تشانغ غونغ الطبية، تايوان 2017 • كلية الطب بجامعة كوريا، جمهورية كوريا 2017 • "أوك ريدج أسوسياتد ينويفيرسيتيز" (Oak Ridge Associated Universities)، تينيسي 2022 • جامعة روتجرز، نيوجيرسي 2022 • مستشفى جامعة أوساكا ، اليابان 2022

للحصول على الاعتماد وإعادة الاعتماد ، يجب على المنظمات إثبات أنها وضعت ضمانات واسعة النطاق في كل مستوى من عمليات البحث الخاصة بها ، وتلتزم بمعايير عالية للبحث ، وتلتزم بالتحسين المستمر. في بيئة البحث التعاونية المتنامية اليوم ، يمكن أن يوفر وضع الاعتماد ضمانًا إضافيًا ومزايا تنافسية.

اعتمدت "جمعية اعتماد برامج حماية البحوث البشرية" أكثر من 600 كيانٍ بحثي في جميع أنحاء الولايات المتحدة وفي أستراليا وبلجيكا والبرازيل وكندا والصين والهند واليابان والأردن والمكسيك وجمهورية كوريا والمملكة العربية السعودية وسنغافورة وتايوان وتايلاند والإمارات العربية المتحدة. لمعرفة المزيد، تفضلوا بزيارة موقع الويب www.aahrpp.org.

