جوازات السفر "الأقوى والأضعف" عالميًا في عام 2025

مدينة لندن, 8 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- استعادت سنغافورة مكانتها كصاحبة أقوى جواز سفر في العالم، حيث يتيح جوازها الدخول بدون تأشيرة إلى 195 وجهة من أصل 227 وجهة عالميًا، متفوقةً على اليابان التي جاءت في المركز الثاني برصيد 193 وجهة، وفقًا لمؤشر Henley لجوازات السفر لعام 2025، الذي يقوم بتصنيف جميع جوازات السفر الـ 199 في العالم بناءً على عدد الوجهات التي يمكن لحامليها الوصول إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مُسبقة، ويستند إلى بيانات رسمية حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

تراجعت عدة دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، بمقدار مركزين إلى المركز الثالث، وانضمت إليهم فنلندا وكوريا الجنوبية، اللتان انخفضتا مركزًا خلال الـ 12 شهرًا الماضية، وجميعهم يتمتعون بإمكانية الوصول حاليًا إلى 192 وجهة بدون تأشيرة. تتشارك مجموعة من سبع دول في الاتحاد الأوروبي إمكانية الوصول إلى 191 وجهة بدون تأشيرة، وتحتل المركز الرابع وهي: النمسا، والدنمارك، وأيرلندا، ولوكسمبورغ، وهولندا، والنرويج، والسويد، بينما تحتل بلجيكا، ونيوزيلندا، والبرتغال، وسويسرا، والمملكة المتحدة المركز الخامس، مع إمكانية الوصول إلى 190 وجهة بدون تأشيرة.

ما تزال أفغانستان في المرتبة الأخيرة على المؤشر، بعد أن فقدت إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى وجهتين إضافيتين خلال العام الماضي، ما أدى إلى خلق أكبر فجوة في التنقل في تاريخ المؤشر الذي يمتد لـ 19 عامًا، حيث يتمتع حاملو جواز السفر السنغافوري بإمكانية السفر إلى وجهات بدون تأشيرة أكثر من حاملي جواز السفر الأفغاني بمقدار 169 وجهة. قال الدكتور Christian H. Kaelin، رئيس Henley & Partners: "إن مفهوم المواطنة وحقها المكتسب بالولادة بحاجة إلى تفكير جذري، خاصةً مع ارتفاع درجات الحرارة، وزيادة وتيرة وشدة الكوارث الطبيعية التي تُهجر المجتمعات وتجعل بيئاتها غير قابلة للسكن. وفي الوقت نفسه، فإن عدم الاستقرار السياسي والصراعات المسلحة في مختلف المناطق يجبران عددًا لا يُحصى من الناس على الفرار من منازلهم بحثًا عن الأمان والملاذ."

تهيمن الدول الأوروبية على بقية المراكز العشرة الأولى في المؤشر، باستثناء أستراليا التي جاءت في المركز السادس مع إمكانية الوصول إلى 189 وجهة، وكندا في المركز السابع مع إمكانية الوصول إلى 188 وجهة، والولايات المتحدة في المركز التاسع مع إمكانية الوصول إلى 186 وجهة، والإمارات العربية المتحدة، التي تُعتبر من أكبر الصاعدين في التصنيف خلال العقد الماضي، حيث أضافت 72 وجهة منذ عام 2015 لتحتل المركز العاشر مع إمكانية الوصول إلى 185 وجهة بدون تأشيرة حول العالم.

جوازي السفر الأمريكي والبريطاني من بين أكبر المتراجعين في التصنيف

فقط 22 جواز سفر من بين 199 جوازًا في العالم تراجعت في تصنيف مؤشر Henley Passport خلال العقد الماضي. والمثير للدهشة أن الولايات المتحدة ثاني أكبر المتراجعين بين عامي 2015 و2025 بعد فنزويلا، حيث هبطت سبعة مراكز من المركز الثاني إلى المركز التاسع حاليًا. يأتي جواز سفر فانواتو في المرتبة الثالثة بين أكبر المتراجعين، يليه جواز السفر البريطاني، الذي كان في صدارة المؤشر عام 2015 ولكنه الآن يحتل المركز الخامس. تُكمل كندا قائمة أكبر خمس متراجعين، حيث تراجعت ثلاث مراتب خلال العقد الماضي من المركز الرابع إلى المركز السابع حاليًا.

على النقيض، تُعد الصين من أكبر الصاعدين، حيث صعدت من المركز الـ 94 في عام 2015 إلى المركز الـ 60 في عام 2025، مع زيادة في عدد الوجهات التي يمكن السفر إليها بدون تأشيرة بمقدار 40 وجهة. ومن حيث انفتاحها على الدول الأخرى، قفزت الصين أيضًا على مؤشر انفتاح Henley، الذي يصنف الدول الـ 199 في جميع أنحاء العالم وفقًا لعدد الجنسيات التي يسمحون بدخولها دون تأشيرة مسبقة. منحت الصين إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 29 دولة إضافية خلال العام الماضي فقط، وتحتل الآن المركز الـ 80، حيث تسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 58 دولة، وبالمقابل، تحتل الولايات المتحدة المركز الـ 84، حيث تسمح بالدخول بدون تأشيرة إلى 46 دولة فقط.

تعليقًا على تقرير التنقل العالمي من Henley لعام 2025، قالت Annie Pforzheimer، الزميلة البارزة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في واشنطن: "حتى قبل ظهور احتمال ولاية ثانية للرئيس ترامب، كانت التوجهات السياسية الأمريكية انعزالية بشكل ملحوظ ومنغلقة. في نهاية المطاف، إذا كانت التعريفات الجمركية والترحيل هي الأدوات الأساسية لسياسة إدارة ترامب، فإن الولايات المتحدة لن تستمر فقط في التراجع في مؤشر التنقل بالنسبة لمنافسيها، بل من المحتمل أن تشهد تراجعًا على جميع الأصعدة أيضًا. من المرجح أن يؤدي هذا التوجه جنبًا إلى جنب مع الانفتاح الأكبر للصين إلى زيادة هيمنة القوة الناعمة في آسيا في جميع أنحاء العالم."

الأمريكيون هم الأكثر تقديمًا للحصول على جنسية ثانية

يمثل المواطنون الأمريكيون حاليًا أكبر مجموعة من المتقدمين للحصول على الإقامة وجنسية ثانية، حيث يشكلون 21% من إجمالي طلبات برنامج الهجرة عبر الاستثمار التي تلقتها Henley & Partners في عام 2024.

علق البروفيسور Peter J. Spiro، الخبير البارز في الجنسيات المزدوجة، في التقرير قائلًا: "إن العودة المحتملة لترامب تعزز قيمة حقوق الإقامة أو المواطنة البديلة، من حيث التأمين ضد المخاطر السياسية. هذه المرة، المخاطر أكبر. ثمة شعور سائد بأن ما يريده ترامب، سيحققه. وأجندته السياسية متقلبة، على أقل تقدير، ولا يمكن للأمريكيين أن يعتبروا الاستقرار من المسلمات بعد الآن. بل إن ترامب قد يكون متقلبًا مع الغرباء أيضًا. ومن شبه المؤكد أنه سيعيد 'حظر السفر' الذي اشتهر به في بداية فترته الجديدة".

اقرأ البيان الصحفي كاملًا