جوازات السفر الأقوى (والأضعف) على مستوى العالم لعام 2024

لندن, 10 يناير / كانون الثاني 2024 /PRNewswire/ -- تتقاسم ست دول المركز الأول للمرة الأولى من حيث إمكانية السفر بدون تأشيرة لعدد قياسي من الوجهات على قائمة Henley لجوازات السفر لعام 2024 ، والتي تستند إلى بيانات حصرية ورسمية من اتحاد النقل الجوي الدولي IATA)). حيث تنضم أربع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي - فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا - إلى اليابان وسنغافورة في التباهي بأقوى جوازات السفر في العالم، حيث يستطيع مواطنو هذه الدول زيارة 194 وجهة مذهلة من أصل 227 حول العالم بدون تأشيرة، وسيطرت الدولتان الآسيويتان على المركز الأول في القائمة (التي تصنف جميع جوازات السفر في العالم وفقًا لعدد الوجهات التي يمكن لحامليها السفر إليها دون تأشيرة مسبقة) على مدى السنوات الخمس الماضية.

يقول دكتور Christian H. Kaelin ، رئيس Henley & Partners ، إنه على الرغم من أن الاتجاه العام على مدار تاريخ التصنيف الذي بدأ منذ 19 عامًا كان يهدف للمزيد من حرية السفر، إلا أن فجوة التنقل العالمية بين الدول الموجودة في أعلى وأسفل القائمة أصبح الآن أوسع من أي وقت مضى. "تضاعف متوسط عدد الوجهات التي يستطيع المسافرون السفر إليها بدون تأشيرة من 58 في عام 2006 إلى 111 في عام 2024. ومع هذا، فإنه ومع دخولنا العام الجديد، أصبحت الدول ذات التصنيف الأعلى قادرة على السفر إلى 166 وجهة مذهلة بدون تأشيرة، مقارنة بأفغانستان، التي تقع في أسفل الترتيب مع إمكانية الوصول إلى 28 دولة فقط بدون تأشيرة."

وانضمت كوريا الجنوبية إلى فنلندا والسويد في المركز الثاني مع إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 193 وجهة، وتتقاسم أربع دول أخرى في الاتحاد الأوروبي - النمسا والدنمارك وأيرلندا وهولندا - المركز الثالث مع إمكانية السفر إلى 192 وجهة. وتهيمن الدول الأوروبية إلى حد كبير على بقية المراكز العشرة الأولى، حيث صعدت المملكة المتحدة مرتبتين إلى المركز الرابع مع إمكانية الوصول بدون تأشيرة إلى 191 وجهة مقارنة بـ 188 وجهة فقط قبل عام. وتقدم ترتيب حاملي جوازات السفر الأسترالية والنيوزيلندية ليحتلوا المركز السادس مع 189 وجهة بدون تأشيرة، بينما ظلت الولايات المتحدة بالمركز السابع مع إمكانية الوصول إلى 188 وجهة دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وقد مر عقد من الزمن منذ أن احتلت المملكة المتحدة والولايات المتحدة المركز الأول على القائمة في عام 2014.





ولا تزال دولة الإمارات العربية المتحدة أكبر متسلق على قائمة Henley لجوازات السفر على مدار العقد الماضي، حيث أضافت 106 وجهة رائعة إلى درجتها في مجال السفر بدون تأشيرة منذ عام 2014، مما أدى إلى قفزة هائلة قدرها 44 مركزًا في الترتيب من المركز 55 إلى المركز 11.

وتعد أوكرانيا والصين أيضًا من بين الدول الخمس الأولى التي حققت أعلى التصنيفات تحسنًا على مدار الأعوام العشرة الماضية (بزيادة إجمالية صافية قدرها 21 مركزًا لكل منهما)، وقد صعدت كل منهما مرتبتين إضافيتين في العام الماضي، وتحتل أوكرانيا الآن المرتبة 32 مع 148 وجهة بدون تأشيرة، كما تحتل الصين المرتبة 62 في التصنيف مع إمكانية الوصول إلى 85 وجهة دون تأشيرة مسبقة (مقارنة بـ 44 وجهة فقط في عام 2014). وعلى الرغم من أن روسيا شهدت زيادة صافية بلغت 24 وجهة على مدار العقد الماضي، إلا أن درجة السفر بدون تأشيرة وتصنيفها لم تتغير بالكاد منذ عام 2017، وهي الآن تحتل المركز 51 مع إمكانية الوصول إلى 119 وجهة.

وفي تعليق على تقرير Henley للتنقل العالمي للربع الأول من عام 2024 ، الذي صدر اليوم جنبًا إلى جنب مع قائمة Henley لجوازات السفر الأخير، تقول الصحفية والمؤلفة الحائزة على جوائز Misha Glenny ، أن هناك نصيحة واحدة فقط مطلوبة في العام الجديد: استعدوا للمزيد من الغموض. "في عام 2024، ستخضع 40 دولة تشكل أكثر من 50% من الناتج المحلي الإجمالي عالميًا لانتخابات حاسمة، بما في ذلك الولايات المتحدة والعديد من القوى العالمية، وتشير الاتجاهات السياسية إلى الافتقار إلى التنسيق الجيوسياسي، مما يزيد من خطر حدوث صدمات محتملة لبيئة اقتصادية محفوفة بالمخاطر بالفعل، ومع ذلك، فإن الاتجاه العام لا يزال ثابتًا، وهو تراجع النفوذ الأميركي والأوروبي والتنافس على السلطة بين الكبار في آسيا."

إلى جانب تعليقات الخبراء حول اتجاهات التنقل والهجرة العالمية الرئيسية في عام 2024، يحتوي التقرير أيضًا على بحث جديد حصري حول العلاقة بين الأداء الاقتصادي والوصول بدون تأشيرة والانفتاح على التجارة الدولية والاستثمار وتبادل المهارات. يقول كبير الاقتصاديين السابق في بنك Lloyds، الأستاذ Trevor Williams ، إن البيانات تحتوي على "كنز من الأفكار حول إمكانيات نشر التقدم الاقتصادي في جميع أنحاء العالم".