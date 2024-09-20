جولة الخدمة العالمية لشركة رافعات XCMG Crane لعام 2024: شهادة على الجودة والالتزام نحو العملاء

هانغتشو، الصين, 20 سبتمبر / أيلول 2024 /PRNewswire/ -- شرعت XCMG Crane في جولتها الطموحة، جولة الخدمة العالمية، لعام 2024، وهو ما يدل على التزامها الثابت بإرضاء العملاء والجودة. مع فِرَق خبرائها المنتشرة في جميع أنحاء العالم، تواجه XCMG العوامل بشكل مباشر، وتتعامل مع الحرارة الشديدة، وأشعة الشمس الحارقة، وحتى الأعاصير لتوفير الدعم الأساسي في الموقع. تجلب هذه الفِرَق المتخصصة الخبرة التقنية المتطورة لشركة XCMG وقدرات الخدمة مباشرةً إلى العملاء، مما يضمن عمليات فحص شاملة للمنتجات واستكشاف الأخطاء وجمع تعليقات وملاحظات لا تُقَدَّر بثمن.

طوال زيارات الخدمة، يتفاعل الخبراء الفنيون في XCMG بشكل وثيق مع المشغلين، مستمعين إلى تجاربهم بينما ينهمكون في معالجة أي تحديات تشغيلية قد يواجهونها. ويقوم مهندسو الخدمة هؤلاء بتشخيص وحل مشكلات المعدات بسرعة بمهاراتهم الفذة المجهزين بها، الأمر الذي يعزز التزام XCMG بتوفير معدات يمكن للعملاء "شراؤها بثقة واستخدامها برحة بال".

تعطي فرق الخدمة الأولوية للمحاورات العميقة ذات المغزى مع العملاء، وتبادل المعرفة الأساسية في سياق الصيانة والتشغيل الآمن، وبالتالي تعزيز فلسفة XCMG الخاصة بـ "حماية سلامة الرفع". هذا النهج الاستباقي لا يساعد فقط في حل المشكلات على الفور، بل يعزز أيضًا قناة تواصل ثنائية الاتجاه تغذي أقسام البحث والتطوير برؤى العملاء وآرائهم. تعتبر حلقة التغذية المستمرة هذه حاسمة لدفع الابتكار في المنتجات وتحسين الجودة، وهو ما يبني في نهاية المطاف علاقات أقوى بين XCMG وعملائها.

في أبريل، حققت XCMG Crane علامة فارقة على مستوى القطاع من خلال الإطلاق العالمي لسلسلة G2 Premium. يتضمن هذا التشكيل الجديد خيار التخصيص G-Star، الذي يتميز بأعمال الطلاء الفريدة من نوعها ونموذج خدمة G-Star المبتكر. يوفر هذا النموذج للعملاء خدمات الإدارة الرقمية، وضمانًا لمدة ثلاث سنوات، ودعمًا فنيًّا من قِبَل الخبراء دورة كاملة. كان استقبال المنتج الأولي إيجابيًّا للغاية، وهو ما يعكس فعالية نهج XCMG الذي يركّز على العملاء.

أثارت الجولة بالفعل صدى في أمريكا اللاتينية، وذلك مع وصول أول رافعة XCA750SA ذات الطلاء الخاص إلى ميناء تشيلي. كان فريق XCMG جاهزًا ومترقبًا للتجميع والاختبار، وهو ما يَعرِض استعداد الشركة لدعم منتجاتها. تم تسليم وحدات متعددة من رافعات XCT40BR المصممة حسب الطلب من سلسلة G2 بنجاح إلى العملاء المحليين في البرازيل، وحصلت الرافعة على الإشادة لأدائها وتصميمها.

مع استمرار XCMG في جولة الخدمة العالمية، لا يزال تركيزها موجهًا نحو الجودة وتعزيز ثقة العملاء؛ سعيًا ليكون كل تفاعل نقطة انطلاق لتحسين التزامهم المطلق بالتميز في صناعة الرافعات.