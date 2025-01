جولة فسبوتشي العالمية تصل إلى جدة

استضافة سفينة أميريجو فسبوتشي خلال حفل فيلاجيو إيطاليا "المعرض" المصغر المخصص للتميز الإيطالي من 27 إلى 30 يناير في نادي ومرسى جدة لليخوت (فرع الكورنيش، الشاطئ)

سيقام حفل افتتاح فيلاجيو إيطاليا يوم الاثنين 27 يناير في تمام الساعة 10.30 صباحاً بحضور وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروسيتو

ستكون السفينة الشراعية التاريخية أمريجو فيسبوتشي، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية، إلى جانب البرنامج الغني لـفيلاجيو إيطاليا الذي يشمل معارض وفنون وموسيقى واجتماعات ومأكولات إيطالية، متاحة للجمهور مجاناً، ولكن بشرط الحجز المسبق عبر الرابط: https://tourvespucci.it/en/jeddah-january-2025/

جدة، المملكة العربية السعودية, 24 يناير / كانون الثاني 2025 /PRNewswire/ -- تصل السفينة الشراعية التاريخية أمريجو فيسبوتشي، وهي سفينة تدريب تابعة للبحرية الإيطالية وسفيرة "صنع في إيطاليا" حول العالم، لأول مرة في تاريخها الممتد لـ 93 عاماً إلى المملكة العربية السعودية. وستتوقف السفينة في جدة من 27 إلى 30 يناير، كجزء من الجولة العالمية فيسبوتشي، حيث تمثل المحطة ال 33 في هذه الجولة. وخلال فترة إقامتها في جدة، سترافق سفينة أمريجو فيسبوتشي فعالية فيلاجيو إيطاليا، المعرض المخصص للتميز الإيطالي والذي يقدم تجربة فريدة لاستكشاف ثقافة وجمال إيطاليا.

سيُقام حفل افتتاح فيلاجيو إيطاليا في جدة يوم الاثنين 27 يناير في تمام الساعة 10:30 صباحاً بحضور وزير الدفاع جيدو كروسيتو إلى جانب رئيس أركان البحرية الأميرال إنريكو كريديندينو.

خلال الأسبوع في فيلاجيو إيطاليا بجدة، سيستقبل سفير إيطاليا لدى المملكة العربية السعودية كارلو بالدوتشي كلًا من وزير الدفاع، ووزيرة السياحة دانييلا سانتانشي، ووزيرة التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة أليساندرا لوكاتيلي، ونائب وزير الشركات وصُنع في إيطاليا فالنتينو فالنتيني، ووكيل وزارة الدفاع ماتيو بيريجو دي كريمناغو، ووكيلة وزارة الدفاع إيزابيلا راوتي

تجمع مبادرة "جولة حول العالم في فيسبوتشي – فيلاجيو إيطاليا" بين التدريب البحري التقليدي والدبلوماسية البحرية لسفينة التدريب، مع التركيز على تعزيز التميز الإيطالي "صنع في إيطاليا" الذي ينقل الثقافة والتاريخ والابتكار والمأكولات والعلوم والبحث والتكنولوجيا والصناعة إلى جميع أنحاء العالم، مما يجعل إيطاليا دولة تحظى بالتقدير في جميع أنحاء العالم. وتمثل المبادرة، التي يوليها جيدو كروسيتو، وزير الدفاع الإيطالي اهتماماً كبيراً، وجهداً مشتركاً بين 12 وزارة بالإضافة إلى رئاسة مجلس الوزراء.

وسيُقام حفل فيلاجيو إيطاليا، الذي يُنظم الآن في نسخته الثامنة بعد إقامته سابقاً في كلٍ من لوس أنجلوس وطوكيو وداروين وسنغافورة ومومباي والدوحة وأبوظبي، بالتزامن مع استضافة سفينة أميريجو فيسبوتشي، وذلك في نادي ومرسى جدة لليخوت. وسيحتفي الحفل بالعلاقات الوثيقة بين إيطاليا والمملكة العربية السعودية، الشريك الاستراتيجي الذي يحتضن مجتمعًا إيطاليًا مهمًا، ويساهم في تعزيز الشراكة الإيطالية-السعودية في مختلف مجالات التعاون بشكل كبير.

خلال محطة جدة، سيتم التركيز على الصناعات الإيطالية الكبرى، وخصوصاً تلك المتعلقة بالفخامة، وصنع في إيطاليا، والإعاقة، والسياحة وذلك من خلال برنامج غني بالفعاليات. كما سيشهد الحدث مشاركة أبرز ممثلي التميز الصناعي الإيطالي، بما في ذلك شركات فينكانتييري، وبيريللي، وليوناردو، ومجموعة فيريتي، ورينا، وإنفست إندستريال، حيث سيكونون جزءاً من جلسات ولقاءات مخصصة لتطور الصناعات في إيطاليا وخارجها.

ستفتح السفينة أميريجو فيسبوتشي وفيلاجيو إيطاليا أبوابهما أمام الجمهور مجانًا، مع جدول حافل بالمؤتمرات والمعارض واللحظات الموسيقية وعروض التذوق. يمكن للراغبين حجز أماكنهم عبر الموقع الإلكتروني:

tourvespucci.it/en/jeddah-january-2025/.

البرنامج:

الزيارات على متن سفينة أميريجو فسبوتشي

من خلال الحجز المسبق عبر الموقع https://tourvespucci.it/en/jeddah-january-2025/، سيكون بالإمكان الصعود على متن السفينة لاستكشاف سحرها عن كثب، حيث تُوصف بأنها "أجمل سفينة في العالم"، لتجربة سحرها واكتشاف تقاليدها البحرية العريقة الممتدة لأكثر من تسعين عاماً. تُعتبر السفينة رمزاً للتقاليد البحرية الإيطالية وشعاراً للجمال والإبداع. ساعات الزيارة على متن السفينة ستكون متاحة في الأوقات التالية:

الاثنين 27 يناير: من الساعة 3:30 عصراً إلى 5:30 مساءً

الثلاثاء 28 يناير: من الساعة 2:30 ظهراً إلى 5:30 مساءً

الأربعاء 29 يناير: من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً ومن الساعة 2:30 ظهراً إلى 5:30 مساءً

الجمعة 31 يناير: من الساعة 9:30 صباحاً إلى 12:30 ظهراً ( نوصي بارتداء أحذية مريحة خلال الزيارة ).

أما بالنسبة للأنشطة المقترحة من فيلاجيو إيطاليا في جدة: سيكون فيلاجيو إيطاليا، بجميع معارضه، مفتوحاً للجمهور يومياً من الساعة 9:00 صباحاً إلى 10:00 مساءً (باستثناء يوم الاثنين 27 يناير حيث سيفتح للجمهور من الساعة 3:30 مساءً إلى 10:00 مساءً).

سيكون الدخول إلى فيلاجيو إيطاليا، والمعارض، والأنشطة المجدولة جاني.

لمزيد من المعلومات وحجز الأماكن للأنشطة المحدودة في فيلاجيو إيطاليا، يمكنكم زيارة الموقع:

tourvespucci.it/en/jeddah-january-2025/.

الفعاليات المقدمة في معرض "فيلاجيو إيطاليا" في جدة

سيفتح "فيلاجيو إيطاليا" بجميع معارضه أبوابه للجمهور يومياً من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً (باستثناء يوم الاثنين 27 يناير الذي سيكون مفتوحاً من الساعة 3:30 عصراً حتى 10:00 مساءً، ويوم الجمعة 31 يناير من الساعة 9:00 صباحاً حتى 10:00 مساءً).

وسيكون الدخول إلى فيلاجيو إيطاليا والمعارض والأنشطة المقررة مجاني.

يمكنكم العثور على مزيد من المعلومات وحجز أماكنكم للأنشطة المقررة في القرية ذات الأماكن المحدودة على الموقع الإلكتروني: tourvespucci.it/en/jeddah-january-2025/

الثقافة

الموسيقى

من المقرر إقامة اللحظات الموسيقية التالية في فيلاجيو إيطاليا بجدة:

• ستؤدي فرقة Fanfare of the VII Bersaglieri Regiment كل يوم خارج وداخل فيلاجيو إيطاليا

• في 28 يناير الساعة 8:30 مساءً سيكون هناك حفل موسيقي للكمان (كمان ستراديفاري "الملاك" من عام 1720، رمز الكمال والتاريخ) والبيانو الذي سيعرض الأعمال الخالدة لكوريللي وفيفالدي وباخ وباغانيني وشوبان وريسبيجي وساراساتي

• في 30 يناير الساعة 7:45 مساءً سيكون هناك حفل أوبرا لفنانين مؤسسة بوتشيني

الفن

سيتم تخصيص جناح كامل للفنان الإيطالي جاغو (جاكوبو كارديلو)، في معرض "فيلاجيو إيطاليا" في أبوظبي، وهو نحات موهوب حاز شهرة عالمية لكونه أول من أرسل تمثالاً رخامياً إلى محطة الفضاء الدولية عام 2019، تزامناً مع مهمة وكالة الفضاء الأوروبية بيوند. ستعرض الأعمال التالية: عمل "العائلة" (ثلاثة سواعد تتشابك وتحتضن بعضها البعض في حركة مستمرة وسلسة، مما يخلق حلقة دائمة تعكس قوة الارتباط والتضامن الإنساني، وتعبر عن شعور بالوحدة حيث يدعم كل فرد ويدعمه الآخرون ويكشف عن أهمية التماسك والانتماء المتبادل)، و"الجهاز الدوري" (عمل يصور قلب الإنسان، رمز لدورة الحياة ومركزية العواطف. يعكس السطح الذهبي موضوع قيمة الحياة وهشاشتها) وعمل "الذاكرة" (منحوتة تتميز ببصمة يد محفورة في الحجر لتعكس الذاكرة والإرث، وتجسد أثر الوجود البشري كرمز للحضور الدائم والذاكرة).

التصميم

سيكون معرض "إيطاليا جينيالي" حاضراً أيضاً في جدة المخصص للتصميم الإيطالي، بتنظيم من وزارة الأعمال والصناعة الإيطالية ووزارة الدفاع بالتعاون مع متحف ADI للتصميم يهدف المعرض إلى تسليط الضوء على الابتكارات والإبداع المتميز الذي يميز المنتجات الإيطالية العالمية المعروفة بشعار "صنع في إيطاليا". وسيكون الزوار على موعد مع جولات إرشادية يومية.

تشمل أمثلة التصاميم المشهورة عالمياً المعروضة في فيلاجيو إيطاليا سيارات فيراري 296 تشالنج، وأبريليا RS-GP24 وبعض النماذج المصغرة لأجمل السفن التي صنعتها فينكانتيري.

المعارض

يمكنكم أيضاً زيارة معرض الفيديو والتصوير الفوتوغرافي لوكالة ANSA، والمعارض الفوتوغرافية "Looking beyond"، و"Ben fatto: an artisan story"، و"Siamo mare" ومعرض الفيديو "We love science" في فيلاجيو إيطاليا.

الحديقة النباتية الإيطالية

سيستضيف "فيلاجيو إيطاليا" حديقة نباتية إيطالية مخصصة للمحاصيل الإيطالية النموذجية، تكريماً للتقاليد الغنية للمطبخ المتوسطي والنكهات الأصيلة لإيطاليا.

فن الطهي

ستكون هناك لحظات عديدة مخصصة للتميز في فن الطهي الإيطالي، حيث سيشارك في هذا الحدث فن المعكرونة والبيتزا وزيت الزيتون وعصير العنب، في رحلة إلى الذوق والتقاليد الحرفية الإيطالية بفضل برنامج الأحداث الذي تروج له وزارة الزراعة والسيادة الغذائية والغابات والذي سيقام في منطقة مخصصة، "أنيما إيطاليا".

المؤتمرات

• في 27 يناير الساعة 3.30 مساءً، سيكون هناك حدث بعنوان "الصناعة الإيطالية الكبرى" الذي تنظمه وكالة الأنباء الإيطالية أنسا، الشريك الإعلامي لجولة فسبوتشي العالمية، بالممثلين الرئيسيين للتميز الصناعي الإيطالي، مع التركيز على صنع في إيطاليا وآفاق التنمية الصناعية في إيطاليا والخارج.

• في 28 يناير الساعة 9:30 صباحاً، سيتم عقد ندوة مخصصة لمعرض فيراكافيلي فيرونا 2025، من تنظيم فيرونافييري، الذي يحتفل بثقافة الفروسية، ويجمع بين الرياضة والسياحة والحرف اليدوية والشمول الاجتماعي.

• في 28 يناير الساعة 02:30 ظهراً، سيتم تقديم جولة البحر الأبيض المتوسط لـ أمريغو فيسبوتشي وفيلاجيو إيطاليا.

• في 28 يناير الساعة 5:00 مساءً، سيُعقد الحدث المنظم من قبل وكالة أنسا للأنباء بعنوان "سفينة فيسبوتشي تلتقي... السعودية: من جدة نظرة على إيطاليا"، المخصص لتفوق الرياضة الإيطالية في السعودية. سيشارك في الحدث الأبطال الأولمبيون ونجوم كرة القدم في جدة لتقديم نظرة فريدة على إيطاليا من خلال قيم الرياضة والثقافة.

• في 29 يناير الساعة 9:30 صباحاً، سيُعقد حدث من تنظيم وزير التمكين للأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "سفينة فيسبوتشي تقدم... إيطاليا والشمول: الشخص في المركز"، وهي ندوة مخصصة للشمولية والدور المركزي للفرد في سياق الإصلاحات المتعلقة بالإعاقة في إيطاليا. من بين الضيوف، سيشارك أندريا ستيلا بتجربة مشروع القارب الشامل "سبيريتو دي ستيلا"، نموذج فريد من الشمولية والقدرة على الوصول.

• في 29 يناير الساعة 11:30 صباحاً، سيكون هناك موعد مع "سفينة فيسبوتشي تقدم... عجائب السياحة في إيطاليا وأولمبياد ميلانو كورتينا الشتوي 2026"، موجه إلى منظمي الرحلات، الإعلام، وكلاء السفر ومنظمي حفلات الزفاف. الحدث من تنظيم وزارة السياحة ووكالة السياحة الوطنية الإيطالية إنيت.

• في 29 يناير الساعة 2:30 مساءً، سيُعقد اجتماع من تنظيم الصحيفة الاقتصادية الإيطالية سول 24 أور بعنوان "سفينة فيسبوتشي تقدم... أفق 2030: الطريق إلى المستقبل. الاستثمارات، التنمية والاستدامة: مفتاح التعاون الإيطالي السعودي"، وهو حدث يركز على مستقبل العلاقات الاقتصادية والاستراتيجية بين إيطاليا والسعودية، مع التركيز على ثلاثة محاور أساسية: الاستثمارات، التنمية، والاستدامة. ستكون فرصة فريدة لاستكشاف فرص الشراكة، وتبادل المهارات والحلول التكنولوجية التي يمكن أن تعزز العلاقات الثنائية، مما يفتح آفاقاً جديدة للمستقبل.

• في 30 يناير الساعة 11:30 صباحاً، سيُعقد ندوة من تنظيم وزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا بعنوان "استثمر في إيطاليا: حيث الابتكار هو التقليد"، وهي ندوة مخصصة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى إيطاليا والتعاون الاقتصادي بين إيطاليا والسعودية. سيشارك في الندوة شخصيات رئيسية من الصناعات والقطاع الخاص، وممثلون حكوميون وقادة في القطاع.

• في 30 يناير الساعة 2:30 مساءً، سيُعقد مؤتمر حول الاقتصاد الأزرق والفضائي، وهو حدث مخصص لاثنين من أكبر جبهات المستقبل: الاقتصاد الأزرق والفضائي. سيتناول المؤتمر كيفية توجيه الاستدامة، والابتكار التكنولوجي، والتعاون الدولي لتطوير القطاعات الرئيسية للتقدم الاقتصادي والبيئي. يتم تنظيم هذا الحدث من قبل الأركان العامة للدفاع، والبحرية، ووزارة الأعمال وصُنع في إيطاليا.

منطقة الأطفال:

سيتمكن الصغار من اللعب والاستمتاع في المنطقة المخصصة لهم حيث سيتم عرض "Pimpa travels in Italy" و"Le mille meraviglie in blu".

