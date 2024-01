حالة العلاج السريري الأولى في العالم لمعالجة اعتلال الهيموجلوبين بواسطة تقنية تعديل القواعد الوراثية

علاج CS-101 من شركة CorrectSequence Therapeutics ينجح في شفاء أحد مرضي الثلاسيميا بيتا β المعتمد على نقل الدم

The world's first β-thalassemia patient who received base editing therapy (Correctseq's CS-101) has been two months free from transfusion and has resumed normal life.

شانغهاي، الصين، 9 يناير، 2024 /PRNewswire/ -- في الثامن من يناير عام 2024، أعلنت شركة CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. ( Correctseq ) التي تتخذ من مدينة شانغهاي الصينية مقرًا لها، عن نتائج إيجابية للعلاج باستخدام تقنية تعديل القواعد الوراثية (tBE) المبتكرة، وذلك بهدف مساعدة الأشخاص المصابين بالأمراض الخطيرة على غرار مرض الثلاسيميا بيتا β المعتمد على نقل الدم، الذي يعرف بـ CS-101. وقد تحقق هذا الإنجاز بالتعاون مع مستشفى First Affiliated التابعة لجامعة Guangxi Medical، حيث نجحت تجربة الباحثين (IIT) لعلاج CS-101 في شفاء تام استمر لأكثر من شهرين دون الحاجة لإجراء عمليات نقل دم. بعد ثمانية أسابيع من العلاج بـ CS-101، ارتفع مستوى الهيموجلوبين الجنيني (HbF) لدى المريض إلى نحو 95 جم/ لتر، وهو ما يمثل قرابة 81% من إجمالي نسبة الهيموجلوبين في الدم. كما ارتفعت النسبة المئوية للخلايا التي تعبر عن الهيموجلوبين الجنيني HbF (F-cells) إلى 80% تقريبًا. وحتى التاريخ الذي صدر فيه التقرير، تم الحفاظ على مستوى الهيموجلوبين لدى المريض عند 130 جم/ لتر أو أكثر، وعاد المريض لحياته الطبيعية. ومن الجدير بالذكر، وعلى حد علمنا، أن هذا هو التقرير الأول في العالم الذي يذكر حالة علاج سريري ناجحة لاعتلال الهيموجلوبين باستخدام تقنية تعديل القواعد الوراثية.

تعتبر أمراض اعتلال الهيموجلوبين، التي تشمل كل من الثلاسيميا بيتا β وأمراض الخلايا المنجلية SCD، المجموعة الأكثر شيوعا من الأمراض أحادية المنشأ في العالم، حيث يحمل حوالي 7% من سكان العالم الجين المتحور. ويعاني حوالي 400000 طفل حديث الولادة من اعتلال الهيموجلوبين كل عام في جميع أنحاء العالم. ويُعد مرض الثلاسيميا بيتا β أحد الأمراض الوراثية ناجم عن حدوث طفرات في جين β-globin، مما يؤدي إلى خلل في إنتاج الهيموجلوبين في الدم. إن علاج CS-101 الخاص بشركة Correctseq هو علاج مخصص لكل مريض على حدة، حيث يبدأ بجمع الخلايا الجذعية الذاتية المكونة للدم من مرضى الثلاسيميا بيتا β. وبعد ذلك تُستخدم تقنية تعديل القواعد الوراثية المفردة (tBE) (وفقًا لكل من Wang وأخرون، مجلة Nat Cell Biol لعام 2021)، التي طورها العلماء في جامعة ShanghaiTech، لتعديل تسلسل الحمض النووي DNA بدقة في المناطق المحفِّزة للجين المسؤول عن تشفير γ-globin (HBG1/2)، وذلك لمحاكاة متغير النوكليوتيدات الأحادي الحاصل الذي يحدث بشكل طبيعي في السكان مع الثبات الوراثي للهيموجلوبين الجنيني، وبالتالي إعادة تنشيط تعبير γ-globin لإنتاج HbF وظيفي. وفي النهاية، تُعاد الخلايا الجذعية المعدلة وراثيًا إلى المريض، مما يمكّنه من إنتاج خلايا الدم باستمرار مع الهيموجلوبين السليم والقضاء على الحاجة إلى عمليات نقل الدم المتكررة. وقد تبين، في الوقت الذي تم فيه استكشاف العديد من استراتيجيات تعديل الجينات لاستعادة مستويات الهيموجلوبين الطبيعية لدى مرضى الثلاسيميا بيتا β، أن تعديل القواعد الوراثية لموضع ربط جين BCL11A في محفز HBG1/2 بواسطة تقنية tBE -كما هو الحال في علاج CS-101- يظهر أعلى مستوى لإعادة تنشيط γ-globin سواء معمليًا أو في الكائنات الحية (وفقًل لـ Han وأخرون، مجلة Cell Stem Cell لعام 2023).

أفادت دراسة الباحثين IIT التي أجرتها شركة Correctseq لعلاج CS-101، أن المريض الأول الذي عانى من مرض الثلاسيميا البيتا β المعتمد على نقل الدم (نوع +β0/β) تلقي علاجة بتقنية تعديل القواعد الوراثية tBE في أكتوبر 2023. وبدأ المريض سالف الذكر عمليات نقل الدم عندما بلغ عامه الثاني من العمر، فكان يتلقى 4 وحدات من خلايا الدم الحمراء (RBC) كل أسبوعين قبل بدء علاج CS-101. وقد نجحت حالة المريض، بعد تلقيه لعلاج CS-101، في إعادة بناء الخلايا المكونة للدم، حيث حدث زرع للخلايا الليفية الناتجة عن نقل النخاع العظمي خلال 16 يومًا، وتوقف تلقي نقل الدم في اليوم 14 بعد الزرع. كما بلغ تركيز HbF في دم المريض حوالي 16 جم/لتر بعد أربعة أسابيع من بدء العلاج، وهو ما يمثل نحو 21% من إجمالي الهيموجلوبين في الدم، وكانت نسبة خلايا F قرابة 23%. وبعد مرور ثمانية أسابيع من العلاج، ارتفع تركيز HbF للمريض إلى حوالي 95 جم/لتر وهو ما يمثل نحو 81% من إجمالي الهيموجلوبين، وكانت نسبة خلايا F قرابة 80%. حتى التاريخ الذي أُجري فيه التقرير، تم الحفاظ على مستوى هيموجلوبين الدم الخاص بالمريض عند 130 جم/لتر أو أعلى من ذلك، ولم يلاحظ أي آثار ضارة على المريض تتعلق بعلاج CS -101.

عادة ما يُظهر علاج CS-101 باستخدام تقنية tBE، بالمقارنة مع العلاجات الأخرى المستندة إلى CRISPR لتحرير جينات مرض الثلاسيميا البيتا β، عملية بناء فعالة للخلايا المكونة للدم، وتعافيًا سريعًا لمستوى الهيموجلوبين حتى يصل إلى المعدل الطبيعي، إلى جانب وقت أقصر لتحقيق استقلالية نقل الدم. ومن الجدير بالذكر أن علاج CS-101 لا يتسبب في حدوث المخاطر التي تهدد السلامة على غرار حذف أجزاء كبيرة من الحمض النووي DNA أو إعادة ترتيب الكروموسومات، أو حدوث طفرات غير المستهدفة، وهو الأمر الذي يرجع إلى تقنية تعديل القواعد الوراثية tBE. ونتيجة لذلك، يتمتع علاج CS-101 من شركة Correctseq بإمكانية أن يصبح العلاج الجيني الأفضل في فئته وأول علاج يتبني تقنية تعديل القواعد الوراثية في فئة أمراض اعتلال بيتا الهيموجلوبين β.

يوفر النجاح الذي حققته دراسة الباحثين IIT التي أجرتها شركة Correctseq لعلاج CS-101، أملًا كبيرًا في علاج المرضى الذين يعانون من اعتلال بيتا الهيموجلوبين β. وبخلاف المريض الشاب سالف الذكر الذي تم علاجه بنجاح، فقد تلقي مريًضًا بالغاً لم يجري عملية نقل دم لأكثر من شهر علاج CS-101. ومن المتوقع أن تسفر دراسة IIT الجارية عن المزيد من النتائج الواعدة. إن علاج CS -101 يدخل الآن إلى مرحلة الدراسة والبحث IND، الأمر الذي من شأنه أن يساعد في علاج مرضى إضافيين وإجراء مزيد من التقييم للتأكد من سلامة العلاج وفاعليته. وتجري، في الآونة الحالية، دراسة بحثية تستخدم CS-101 لعلاج المرضى الذين يعانون أمراض الخلايا المنجلية SCD أيضاً، وهي قيد التحضير النشط. ومن جانبها، تبذل شركة Correctseq كافة جهودها من أجل تعزيز الترجمة السريرية لتقنيات التعديل الجيني المبتكرة بشكل فعال، مما يوفر الأمل في "علاج لمرة واحدة لشفاء مدى الحياة" للمرضى الذين يعانون أمراض خطيرة في جميع أنحاء العالم.

شكر وعرفان: خالص الشكر والعرفان لمستشفيFirst Affiliated التابعة لجامعة Guangxi Medical وجامعة ShanghaiTech ومركز Shanghai Clinical Research and Trial.

نبذة عن شركة CorrectSquence Therapeutics

تهدف شركة CorrectSequence TherapeuticsTM (المعروفة باسم CorrectseqTM)، التي احتضنتها جامعة ShanghaiTech، إلى استخدام تقنية تحرير الجينات المبتكرة الخاصة بنا لمساعدة الأشخاص المصابين الذين يعانون أمراضاً خطيرة. لقد قمنا بتطوير عدة أنظمة حديثة لتعديل القواعد الوراثية الأساسية من الحمض النووي، الأمر الذي من شأنه أن يوفر مزايا كبيرة في التحكم في التأثيرات غير المستهدفة وتحسين كفاءة التعديل الوراثي في الكائنات الحية. إن هدفنا يكمن في اكتشاف وتطوير الأدوية الجينية العلاجية لمختلف الأمراض، وكذلك تصنيعها وتسويقها. في الوقت الحالي، تُجرى العديد من المشاريع الطبية لمكافحة الأمراض الجينية والعلاج المناعي للسرطان والأمراض الأيضية والأمراض المعدية.

لمزيد من المعلومات حول تقنية تعديل القواعد الوراثية وتطبيقاتها العلاجية، تفضل بزيارة: www.correctsequence.com أو أتصل على: BD@correctsequence.com .