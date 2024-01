Le premier traitement clinique au monde avec édition de base pour l'hémoglobinopathie

Le CS-101 de CorrectSequence Therapeutics guérit avec succès un patient de β-thalassémie dépendante de la transfusion

SHANGHAI, 9 janvier 2024 /PRNewswire/ -- Le 8 janvier 2024, à Shanghai, en Chine, CorrectSequence Therapeutics Co., Ltd. ( Correctseq ), qui utilise la technologie novatrice d'édition de base (tBE, pour « transformer base editing ») pour aider les personnes atteintes de maladies graves, a annoncé des résultats positifs de son traitement d'édition de base pour la β-thalassémie dépendante de la transfusion, le CS-101. En collaboration avec le premier hôpital affilié de l'Université de médecine du Guangxi, l'essai clinique initié par l'investigateur (IIT) du CS-101 a réussi à traiter et guérir le premier patient atteint d'une β-thalassémie dépendante de la transfusion, avec un arrêt prolongé de la transfusion pendant plus de deux mois. Huit semaines après le traitement au CS-101, le taux d'hémoglobine fœtale (HbF) du patient a augmenté à ~95 g/L, ce qui représente ~81 % de l'hémoglobine totale. Le pourcentage de cellules exprimant l'HbF (cellules F) a augmenté à environ 80 %. Jusqu'à la date de déclaration, le taux d'hémoglobine du patient a été maintenu à 130 g/L ou plus, et le patient a repris une vie normale. Notamment, à notre connaissance, il s'agit du premier rapport au monde de guérison clinique réussie de l'hémoglobinopathie avec une thérapie d'édition de base.

The world's first β-thalassemia patient who received base editing therapy (Correctseq's CS-101) has been two months free from transfusion and has resumed normal life.

Englobant la β-thalassémie et la drépanocytose (DCS), les hémoglobinopathies constituent le groupe de maladies monogéniques le plus courant au monde, avec environ 7 % de la population mondiale porteuse du gène mutant. Chaque année dans le monde, environ 400 000 nouveau-nés sont atteints d'hémoglobinopathies. La β-thalassémie est une maladie génétique causée par des mutations du gène β-globine, entraînant une production d'hémoglobine défectueuse. Le CS-101 de Correctseq est un traitement personnalisé qui commence par la collecte de cellules souches hématopoïétiques autologues de patients atteints de thalassémie. La technologie tBE (transformer Base Editor) (Wang et al., Nat Cell Biol, 2021), développée par des scientifiques de l'Université ShanghaiTech, est utilisée pour éditer avec précision la séquence d'ADN de la région promotrice du gène codant pour la γ-globine (HBG1/2) afin d'imiter le variant à nucléotide unique survenant naturellement dans la population avec persistance héréditaire de l'hémoglobine fœtale, réactivant ainsi l'expression de la γ-globine pour produire une HbF fonctionnelle. Enfin, les cellules souches modifiées sont réinjectées dans le patient, ce qui permet au patient de produire continuellement des cellules sanguines avec de l'hémoglobine intacte et d'éliminer le besoin de transfusions sanguines fréquentes. Alors que plusieurs stratégies d'édition de gènes ont été explorées pour rétablir des taux d'hémoglobine normaux chez les patients atteints de β-thalassémie, il a été démontré que l'édition de base du site de liaison BCL11A au promoteur HBG1/2 par tBE – comme dans le traitement CS-101 – présentait le niveau le plus élevé de réactivation de la globine-γ in vitro et in vivo (Han et al., Cell Stem Cell, 2023).

Dans l'étude clinique initiée par l'investigateur sur le CS-101 de Correctseq, le premier patient qui souffrait d'une β-thalassémie dépendante de la transfusion (type β0/β+) a reçu la thérapie d'édition génique basée sur tBE en octobre 2023. Ce patient a commencé à recevoir des transfusions sanguines à l'âge de deux ans et avait reçu 4 unités de globules rouges (GR) toutes les deux semaines avant de commencer le traitement CS-101. Après avoir reçu le traitement CS-101, le patient a réussi la reconstruction hématopoïétique, avec une prise de greffe des neutrophiles dans les 16 jours, et a cessé de recevoir des transfusions sanguines au 14e jour après la transplantation. Quatre semaines après le traitement, la concentration de HbF du patient était d'environ 16 g/L, ce qui représente environ 21 % de l'hémoglobine totale, et le rapport de lymphocytes F était d'environ 23 %. Huit semaines après le traitement, la concentration de HbF du patient a augmenté à ~95 g/L, ce qui représente ~81 % de l'hémoglobine totale, et le rapport de cellules F était ~80 %. Jusqu'à la date de déclaration, le taux d'hémoglobine du patient a été maintenu à 130 g/L ou plus, et aucun effet indésirable lié au CS-101 n'a été observé.

Comparé à d'autres thérapies d'édition génique CRISPR pour le traitement de la β-thalassémie, le CS-101 utilisant la technologie tBE montre une reconstruction hématopoïétique efficace, une récupération plus précoce du niveau normal de l'hémoglobine et un temps plus court pour parvenir à l'indépendance transfusionnelle. Il est important de noter que le CS-101 ne comporte pas de risques pour la sécurité, tels que de grandes délétions de fragments d'ADN, des réarrangements chromosomiques ou des mutations hors cible, grâce à la technologie innovante tBE. En conséquence, le CS-101 de Correctseq a le potentiel de devenir le meilleur traitement d'édition génique de sa catégorie et le premier traitement d'édition de base de sa catégorie pour les β-hémoglobinopathies.

Le succès de l'étude initiée par l'investigateur sur le CS-101 de Correctseq offre un grand espoir de guérison pour les patients atteints de β-hémoglobinopathies. En plus de ce premier patient adolescent qui a été guéri avec succès, un patient adulte a été exempt de transfusion pendant plus d'un mois après avoir reçu le traitement CS-101. L'étude initiée par l'investigateur en cours devrait donner d'autres résultats prometteurs. Le CS-101 entre à présent dans le stade IND, ce qui permettra de traiter d'autres patients et d'évaluer davantage la sécurité et l'efficacité. Une étude expérimentale utilisant le CS-101 pour traiter les patients atteints de SCD est également en préparation active. Correctseq est déterminée à promouvoir efficacement la traduction clinique de technologies innovantes d'édition de gènes, apportant l'espoir d'un « traitement unique pour une guérison à vie » pour les patients atteints de maladies graves dans le monde entier.

Remerciements : Premier hôpital affilié de l'Université médicale du Guangxi, Université ShanghaiTech, Centre de recherche clinique et d'essai de Shanghai.

CorrectSequence TherapeuticsTM (CorrectseqTM), incubé par l'Université ShanghaiTech, vise à utiliser notre technologie innovante d'édition génique pour aider les patients atteints de maladies graves. Nous avons développé plusieurs systèmes de pointe d'édition de base, qui offrent des avantages significatifs pour contrôler les effets hors cible et améliorer l'efficacité de l'édition in vivo. Notre objectif est de découvrir, développer, fabriquer et commercialiser des médicaments génétiques curatifs pour diverses maladies. Plusieurs pipelines sont en cours pour les maladies génétiques, l'immunothérapie contre le cancer, les maladies métaboliques et les maladies infectieuses.

