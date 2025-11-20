حدث الجمعة البيضاء من Levoit: أفضل صفقة تنتظرها

العلامة التجارية للعافية المنزلية تقدم حلولاً أساسية مع وفورات هائلة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 20 نوفمبر، 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم "ليفويت" ( Levoit )، الرائدة في حلول العافية المنزلية ، عن عرض الجمعة البيضاء لمساعدة سكان الإمارات العربية المتحدة ومجلس التعاون الخليجي على مكافحة العواصف الرملية الموسمية والهواء الجاف. يبدأ البيع من 20 نوفمبر إلى 2 ديسمبر 2025، على Levoit.ae و Amazon.ae ، ويضم خصومات على الأجهزة المنزلية الأساسية.

Levoit White Friday Sales 2025: Best Deal of the Year

يوفر هذا العرض حلولاً مستهدفة للمناخ الإقليمي ، مما يتيح للعائلات إنشاء ملاذ داخلي أكثر صحة. وتشمل المنتجات المميزة منظفات الهواء من الغبار والمواد المسببة للحساسية ، وأجهزة لترطيب الهواء ذات قدرة كبيرة للشتاء الجاف ، ومكناس كهربائية قوية من أجل التنظيف السهل.

استكشف المجموعة الكاملة والعروض على الرابط: عرض الجمعة البيضاء من "ليفويت" لعام 2025

أبرز نقاط الجمعة البيضاء:

استعد لموسم الشتاء الجاف مع عروض "ليفويت" المؤقتة على أساسيات العافية المنزلية. توفر مكنسة LVAC-300 الكهربائية اللاسلكية التي تم إطلاقها حديثًا حلاً للتنظيف بدون تشابك الأسلاك وبدون متاعب لأي أسرة. بالنسبة للأسر التي لديها حديثي الولادة أو أفراد مصابين بالحساسية، يستخدم جهاز تنقية الهواء الذكي Levoit Sprout خمسة أجهزة استشعار ذكية لحماية جودة الهواء الداخلي. وأخيرًا ، تم تصميم جهاز ترطيب الهواء الذكي Classic 300s للمساحات الكبيرة ، مما يوفر رطوبة مثالية لمكافحة جفاف الشتاء.

المنتجات المميزة الرئيسية:

جهاز تنقية الهواء الذكي Levoit Sprout

مثالي للأسر ذات الأطفال أو الأفراد المصابين بالحساسية. تلتقط المستشعرات الذكية الخمسة والمرشح عالي الكفاءة لجسيمات الهواء 99.97٪ من الجسيمات المحمولة جوًا مثل الغبار والملوثات.

السعر المخفض: 998 درهم إماراتي (السعر الأصلي: 1199) AED 16.8% خصم

صفحة المنتج: https://levoit.ae/products/levoit-sprout-air-purifier

جهاز ترطيب الهواء الذكي Classic 300s

مصمم للمساحات الكبيرة تصل إلى 47 متر مربع ، مع خزان بحجم 6 لتر وميزات ذكية للمكافحة الفعالة للهواء الجاف مع التشغيل الهادئ بمستوى الهمس.

السعر المخفض: 339 درهم إماراتي (السعر الأصلي: 399 درهم إماراتي) 15.2٪ خصم

صفحة المنتج: https://levoit.ae/products/levoit-classic-300s-ultrasonic-smart-humidifier

مكنسة LVAC-300 الكهربائية اللاسلكية

توفر تنظيفًا بدون تشابك الأسلاك وبدون متاعب مع امتصاص قوي ومرشح عالي الكفاءة لجسيمات الهواء لالتقاط 99.97٪ من الجسيمات.

السعر المخفض: 998 درهم إماراتي (السعر الأصلي: 1199) درهم إماراتي 16.8% خصم

صفحة المنتج: https://levoit.ae/products/levoit-lvac-300-cordless-vacuum-cleaner

يؤكد عرض الجمعة البيضاء هذا التزام "ليفويت" بمعالجة الاحتياجات البيئية المحددة لأسر مجلس التعاون الخليجي ، مما يجعل تقنيات العافية المنزلية المتقدمة أكثر سهولة في الوصول إليها.

نبذة عن LEVOIT

منذ عام 2017، كرّست "ليفويت" جهودها لمساعدة العالم على التنفس بسهولة أكبر. بصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال تنقية الهواء على موقع "أمازون" ( Amazon.ae )، فإن منتجاتنا مصممة للتعامل مع التحديات الفريدة لبيئة الشرق الأوسط، ونسعى جاهدين لتوفير هواء أنظف ومزيد من الراحة وراحة بال دائمة في كل منزل.

للتواصل:

[email protected]

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2821119/2.jpg