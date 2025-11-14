هل سئمت من الغبار الصحراوي؟ Levoit تطلق مكانس كهربائية لاسلكية مصممة خصيصاً لدولة الإمارات

صدر عن

Levoit

14 نوفمبر, 2025, 09:18 AST

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت اليوم شركة Levoit ، الرائدة في حلول الصحة المنزلية، عن إطلاق المكانس الكهربائية اللاسلكية LVAC-300 و LVAC-200 . صُممت هذه المكانس خصيصاً للتعامل مع الرمال الناعمة ومسببات الحساسية، وتجمع بين قوة الشفط الفائقة والفلترة المتقدمة لتحقيق منزل أكثر نظافة وصحة.

يقدم هذا الإطلاق حلين مستهدفين: مكنسة LVAC-300 المتميزة للأداء الفائق، ومكنسة LVAC-200 ميسورة التكلفة وذات قيمة استثنائية. صُمم كلا الطرازين لإنهاء معاناة التنظيف المستمر ولتوفير تنظيف قوي وفعّال خاص بسكان الإمارات، مما يجعل التعامل مع الغبار الصحراوي أمراً سهلاً.

Levoit LVAC Series: Zero Tangle. Total Performance.
وقال أوسكار مي، المدير الإقليمي للأعمال لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في VeSync :

"إن طرازي LVAC-300 و LVAC-200 يحطمان المفهوم القائل بأن القوة الفائقة تتطلب سعراً باهظاً؛ إنه التزامنا بتمكين العائلات في دول مجلس التعاون الخليجي من توفير بيئة معيشية صحية وسعيدة."

ميزات المنتج:

:LVAC-300 قوة لا مثيل لها لمنازل الإمارات

  • قوة شفط وفلترة فائقة:  مع قوة 90AW وفلتر HEPA بمعيار أجهزة تنقية الهواء، تلتقط المكنسة % 99.99 من الغبار الصحراوي الناعم ومسببات الحساسية، مما يضمن عدم تسرب أي شيء.
  • تنظيف ممتد وخالٍ من التشابك:  توفر مدة التشغيل البالغة 60 دقيقة تنظيفاً لمساحات واسعة، بينما تضمن التقنية المضادة للتشابك قوة شفط ثابتة دون انسداد بسبب الشعر أو الوبر.
  • صيانة خالية من المتاعب:  صُممت تقنية TripleStrike™‎ (تريبل سترايك ) المضادة للتشابك للحيلولة دون الانسداد الناتج عن الشعر والوبر، مما يضمن شفطاً قوياً ومستمراً ويلغي الحاجة إلى تنظيف الفرشاة الدوارة بشكل متكرر.

:LVAC-200 قوة أساسية، قيمة استثنائية

  • شفط قوي وموثوق:  يوفر محرك قوي بدون فرش طاقة كافية لإزالة الغبار اليومي وشعر الحيوانات الأليفة من أي سطح.
  • خفيفة الوزن ورشيقة:  مصممة لعمليات التنظيف السريعة والسهلة، حيث يُسهِّل تصميمها خفيف الوزن ومصابيح LED المدمجة اكتشاف الغبار وإزالته في الزوايا وتحت الأثاث دون عناء.
  • مرونة في الشحن:  توفر البطارية القابلة للإزالة وإعادة الشحن المرونة لمواصلة التنظيف ببطارية احتياطية، أو لتخزين المكنسة دون الحاجة إلى منفذ كهربائي مخصص.

الأسعار والتوافر:

متوفرة اعتباراً من 15 نوفمبر 2025 على موقع Amazon.ae ولدى كبار تجار التجزئة بما في ذلك ACE و Carrefour و Sharaf DG و EROS و JUMBO و EMAX .

:LVAC-300 1,199 درهم إماراتي (شامل الضريبة)
  :LVAC-200 599 درهم إماراتي (شامل الضريبة)

معلومات المنتج
لمعرفة المزيد، تفضل بزيارة   https://levoit.ae/

نبذة عن LEVOIT :
منذ عام 2017، تكرس Levoit جهودها لمساعدة العالم على التنفس بشكل أفضل. بصفتنا علامة تجارية رائدة في مجال تنقية الهواء على موقع Amazon.ae ، فإن منتجاتنا مصممة للتعامل مع التحديات الفريدة لبيئة الشرق الأوسط، ونسعى جاهدين لتوفير هواء أنظف ومزيد من الراحة وراحة بال دائمة في كل منزل.

للتواصُل:
[email protected]

صورة -  https://mma.prnewswire.com/media/2819404/2.jpg

 

